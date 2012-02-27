Курс НБУ на 28.02.12

Офіційний курс НБУ на 28.02.12100 USD США - 798.6700 (на 27 лютого - 798.6800)100 EUR - 1069.2594 (на 27 лютого - 1071.1896)10 RUR - 2.7421 (на 27 лютого - 2.7121)Облікові курси банківських металів на 28.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-140965.26 (на 27 лютого-142045.24)961XAG10Срібло-2802.53 (на 27 лютого-2840.90)962XPT10Платина-135773.90 (на 27 лютого-137133.36)964XPD10Паладій-56705.57 (на 27 лютого-57265.36)

Офіційний курс НБУ на 28.02.12 100 USD США - 798.6700 (на 27 лютого - 798.6800) 100 EUR - 1069.2594 (на 27 лютого - 1071.1896) 10 RUR - 2.7421 (на 27 лютого - 2.7121) Облікові курси банківських металів на 28.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 140965.26 (на 27 лютого - 142045.24) 961 XAG 10 Срібло - 2802.53 (на 27 лютого - 2840.90) 962 XPT 10 Платина - 135773.90 (на 27 лютого - 137133.36) 964 XPD 10 Паладій - 56705.57 (на 27 лютого - 57265.36)

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