Клюєв розповів, що найближчим часом має бути зроблено з лібералізації візового режиму з ЄС

Брюссель. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ сподівається найближчим часом завершити роботу над першим етапом Плану з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО заявив у Брюсселі на конференції «Україна – ЄС: шлях вперед».

За його словами, згідно з останньою доповіддю Єврокомісії, Україні залишилося вирішити два питання: схвалити закон про біометричні паспорти та створити окремий антикорупційний комітет.

«Що стосується закону, 14 лютого він був схвалений на засіданні Кабінету міністрів України, він адаптований до стандартів ЄС і до кінця березня буде схвалений парламентом», - сказав А.КЛЮЄВ.

Що стосується створення антикорупційного комітету, то, за словами секретаря РНБО, відповідні доповнення вже запропоновані до проекту Кримінального процесуального кодексу перед його розглядом у другому читанні в парламенті.

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