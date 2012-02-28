Хорошковський хоче «перезавантажити» відносини України з ЄС

10:58, 28 лютого 2012
Різне
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Брюссель.Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ 27 лютого у Брюсселі провів низку двосторонніх зустрічей.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при ЄС.

Зокрема, під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ обговорив окремі аспекти внутрішньополітичної ситуації в Україні в контексті підготовки до парламентських виборів у жовтні 2012 року, перспективи укладення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також прогрес у реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму для громадян України.

“Сторони підтвердили обопільну готовність до якнайшвидшого парафування Угоди та започаткування процесу підготовки документа до підписання”, - повідомили у представництві.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ під час зустрічі окреслив ключові пріоритети своєї роботи на посаді першого віце-прем’єр-міністра як координатора євроінтеграційної політики України. Він підтвердив готовність українського уряду продовжувати впровадження внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ, а також адаптацію національного законодавства з метою забезпечення всебічного наближення України до норм та стандартів ЄС.

Перебуваючи в Брюсселі, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ та Литви Аудроніусом АЖУБАЛІСОМ, а також депутатом Європейського парламенту Павлом КОВАЛЕМ. Під час зустрічей В.ХОРОШКОВСЬКИЙ висловив сподівання на подальшу підтримку Швецією, Литвою та Європейським парламентом євроінтеграційних прагнень України і подякував за їхню конструктивну позицію у питанні укладення Угоди про асоціацію та веденні безвізового діалогу Україна-ЄС.

Також В.ХОРОШКОВСЬКИЙ виступив на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Ми маємо повернути відносини з ЄС на правильний шлях. І я думаю, на швидкий шлях... Таким чином, я би сказав, що нам потрібно «перезавантажити» відносини між Україною та ЄС”, - сказав перший віце-прем’єр.

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Він зазначив, що бачить три основних пункти на порядку денному відносин Україна-ЄС. Першим з них В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав проведення чесних і вільних парламентських виборів в Україні восени цього року, другим – проведення дієвих та ефективних реформ, в тому числі, з метою покращення бізнес-клімату. Третім пунктом перший віце-прем’єр назвав продовження курсу на євро інтеграцію України.

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що всі ці пункти не можуть бути реалізовані один без одного.

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