ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Сланцевий газ в Україні почнуть видобувати не раніше 2018 року» пише: у разі успішної реалізації проектів із видобутку сланцевого газу на Юзівському та Олеському родовищах, тільки в 2016-2017 рр. почнеться дослідно-промислова розробка. А в 2018-2019 рр. очікується промисловий видобуток газу.

http://delo.ua/ukraine/slancevyj-gaz-v-ukraine-nachnut-dobyvat-ne-ranshe-2018-goda-174097/

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Також «Діло» в публікації «ЖЕКи заборгували "Київводоканалу" 1 млрд. гривень» пише: підприємство практикує відключення споживачів-боржників, з якими укладено прямі договори. Йдеться про приватний сектор, оскільки в багатоповерхові будинки послуги надаються через ЖЕКи.

http://delo.ua/ukraine/zheki-dolzhny-kievvodokanalu-1-mlrd-griven-174096/

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«Діло» в публікації «Полтаванафтогазгеологію» відновити неможливо — голова «Надра України» пише: колись потужне геологічне підприємство «Полтаванафтогазгеологія» вже близько року перебуває у процесі санації. На підприємстві вірять, що можуть повернутися до роботи. Експерти ставляться до цього скептично. Сьогодні підприємство живе за рахунок оренди приміщень.

http://delo.ua/business/poltavaneftegazgeologiju-vosstanovit-nevozmozhno-glava-nadra-174080/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Прочинене небо», в якому пише: Україна може відкрити повітряний простір для зарубіжних авіакомпаній на час чемпіонату Євро-2012. У Міністерстві інфраструктури вже назвали цей крок тимчасовим введенням режиму "Відкрите небо". Втім, експерти відзначають, що, скоріш за все, все обмежиться послабленнями для чартерних перевезень. Але і це дасть можливість авіакомпаніям, які досі не були представлені на ринку, протестувати український напрямок, що може сприяти появі нових гравців.

http://www.kommersant.ua/doc/1882289

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сир виходить з виробництва», в якому пише: українські виробники сиру почали зупиняти підприємства і скорочувати обсяги виробництва. Не зумівши домогтися скасування заборони на ввезення своєї продукції до Росії, вони змушені перепрофілюватися і шукати інші ринки збуту. У компаніях лише сподіваються, що проблема незабаром вирішиться, як тільки буде усунено політичні причини для введення заборони. Але наразі ситуація тільки погіршується: вчора заборону було поширено на продукцію ще чотирьох українських компаній.

http://www.kommersant.ua/doc/1882321

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Влада на боці мікробів» пише: у кожного ослабленого людського організму з`являється відразу два вороги - хвороботворні мікроорганізми, а також їх вірний союзник - держава. А все тому, що брати лікарняні незручно. Як наслідок, хворіти за власний рахунок стає нормою в Україні. При цьому держава в деякому розумінні забороняє людям хворіти більше п`яти днів і таким чином економить на виплатах за лікарняними листами.

http://markets.eizvestia.com/full/vlast-na-storone-mikrobov

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «ОТП Банк» приготують по-німецьки», в якому пишуть: акціонери банків «Форум» і «ОТП Банк» розглядають можливість їх злиття. У результаті об`єднання «ОТП Банк» може прийняти на баланс кредитний портфель банку «Форум» і віддати за це в управління групи Commerzbank до 49% акцій об`єднаної фінустанови.

http://state.eizvestia.com/full/otp-bank-prigotovyat-po-nemecki

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Газета «Сьогодні» в публікації «Бензин уже подорожчав, але в березні ціни знову злетять» пише: автомобілістів у березні чекає подорожчання бензину, вважають експерти. Вже зараз ціни на багатьох заправках Києва підскочили в середньому відразу на 10 копійок. Основна причина - підвищення світової ціни на нафту.

http://www.segodnya.ua/news/14342898.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Єврокомісар нагадав Україні про газові зобов`язання перед ЄС» пише: газова угода з Росією повинна гарантувати цілковиту повагу зобов`язань, узятих Україною перед Енергоспільнотою, відзначив Фюле.

http://www.segodnya.ua/news/14342914.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Боргова політика влади: після нас хоч потоп...» пише: своїми принципами запозичень Кабмін закладає ризики фінансової стабільності на перспективу. Замість того щоб фінансувати проекти розвитку, майбутні покоління левову частку доходів бюджету пустять на оплату позик попередників...

http://economics.unian.net/rus/detail/120856

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Поручителя зобов`яжуть платити навіть у разі зміни умов кредиту» пише: Вищий арбітражний суд РФ хоче підвищити відповідальність поручителів за кредитами. Навіть якщо умови позики змінюються, поручителям все одно доведеться розплачуватися з банком за боржника.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1516484/sud_udarit_po_rukam

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Також «Ведомости» в публікації «Стільникові оператори добиваються збільшення тарифів» пишуть: європейські стільникові оператори просять скасувати держрегулювання тарифів на деякі види зв`язку. Абоненти платять дедалі менше, а інвестувати треба дедалі більше, запевняють вони. Чиновники назустріч операторам піти не готові.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1516485/osvobodite_rouming

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Видання «Известия» в публікації «МММ готує експансію у Європу» пише: фінансова піраміда МММ, батьком якої є Сергій Мавроді, розповзається на захід. У Мережі з`явився сайт http://www.i-mmm.eu/, орієнтований на європейських вкладників, яким пропонують скористатися послугами 14 агентів у Литві, Великобританії, Норвегії і Чехії. Інформація наразі доступна німецькою, литовською, польською, англійською і російською мовами. Але є велика ймовірність, що до них додасться іще декілька. Що «Известиям» підтвердив і сам Сергій Мавроді, який серйозно націлився на європейську експансію.

http://izvestia.ru/news/516665

(УНІАН)