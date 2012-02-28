«Парад надій-2012» назвав найкращих спортивних танцюристів Європи

У «КиївЕкспоПлаза» 25-26 лютого 2012 року відбулися XXIII Міжнародні відкриті змагання зі спортивного танцю «Парад надій», на яких майже 1000 пар зійшлися у рівній боротьбі за кубки, медалі і глядацькі симпатії, повідомили УНІАН у прес-службі Групи компаній «Фокстрот», яка виступила партнером турніру.

Це один із найпопулярніших танцювальних турнірів у світі, на який спортсменів приваблює насамперед чемпіонат Європи за латиноамериканською, європейською програмами, а також програма 10 танців, ініційована президією Міжнародної асоціації спортивного танцю.

Суддівській бригаді, до якої ввійшли багаторазові чемпіони Європи і світу з Англії, Шотландії, Італії, Німеччини, Канади, Франції, Росії, Вірменії, Швейцарії, оцінювали виступи майже двох тисяч спортсменів із Росії, Молдови, Ірландії, а також яскраве представництво українців. Наприклад, спортсмени з Боярки (Київська область) Юрій Пужайло і Євгенія Ільяш днями повернулися з російського турніру Dance-Platz 2012, де стали чемпіонами світу за латиноамериканською програмою в категорії Юніори 1 С-класс.

«Я займаюся спортивно-бальними танцями вже 8 років, - розповідає Юрій Пужайло. - Ми з партнеркою беремо участь у 3-4 конкурсах щомісяця, але на "Парад надій" приїхали вперше. Враження хороше: всі учасники дуже сильні і організація на дуже високому рівні. Для мене «Парад надій» - хороший тренінг, оскільки разом з ним ближчою є моя мрія станцювати 10 танців на Блекпульському турнірі (найамбітнішому танцювальному турнірі світу)».

Українські спортсмени традиційно були сильними в латиноамериканській програмі. Про рівень їхнього професіоналізму говорить той факт, що багато хто повіз додому з «Параду надій» декілька золотих медалей. Так, у чемпіонаті Європи (категорія «Молодь», юніори 1) українці Ян Степаненко і Поліна Рябовіл (Україна) двічі піднімалися на найвищу сходинку п`єдесталу пошани – як переможці в програмі «латина» і «стандарт». Такою ж успішною виявилася і пара зовсім юних спортсменів (ювенали-1) з Києва Павло Журавльов і Анастасія Лемішко, власники двох золотих медалей Кубка Києва - у стандартній програмі і в латині. Артем і Марина Каташинські (молодь-1) повезли до Ірландії два «золота» в чемпіонаті Європи - за програмою 10 танців і стандартною програмою.

Візитною карткою «Параду надій» у світі є турнір за кубок «Фокстроту», започаткований відомою торговою мережею «Фокстрот. Техніка для дому». Кубок «Фокстроту»-2012 виїхав до Росії з Олександром Волковим і Оленою Кравченко (Голіцино).

«Фокстрот» - це яскравий, дуже енергійний бізнес, як назва європейського танцю в нашому бренді, - коментує партнерство з «Парадом надій» виконавчий директор мережі Уве Кленк. - Виступаючи засновниками кубку «Фокстроту», ми реалізуємо стратегію корпоративної соціальної відповідальності і радіємо підйому танцювального спорту в Україні».

Вдячна своїм постійним помічникам і організатор «Параду надій», заслужений тренер України Валентина Федорчук, яка вже 23 року очолює дитячо-юнацький спортивно-танцювальний центр «Спорт-Данс». Її дітище - «Парад надій» процвітає завдяки сприянню Міністерства України у справах освіти і науки, сім`ї, молоді та спорту, Київської міської державної адміністрації, Міжнародної асоціації спортивного танцю, Асоціації спортивного танцю України. З особливою теплотою вона відгукується про меценатів турніру.

«Традиційно всі спортсмени одержали різні подарунки від партнерів «Параду» на знак підтримки їхньої любові до танців, - дякує Валентина Федорчук меценатам. - Від торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому», сімейного центру розвитку і розваг «Дивосвіт» (Київ, Оболонь), стильний годинник від партнера точного часу – торгової мережі «Секунда», квіти від фірми «Камелія». Учасники і гості пригощалися соками ТМ «Сандорик» і холодним чаєм Lipton. Подарункові сертифікати для всіх фіналістів приготував танцювальний магазин «Еліт денс шуз».

А юні спортсмени були ради солодощам від благодійного фонду Валерія Смирнова - наймолодшого партнера «Параду надій». В.Смирнов потиснув руку і вручив торт наймолодшим спортсменам турніру – Олександру Буглаку і Ользі Задорожній (Україна, Київ, переможці чемпіонату Європи, ювенали-1 у програмі 10 танців).

«З кожним роком кількість учасників турніру зростає, а значить, здоровішим і сильнішим стає наше суспільство, - коментує такий інтерес до «Параду» з боку меценатів співзасновник Групи компаній «Фокстрот» Геннадій Виходцев.

Меценатському досвіду бізнесмена вже багато років, адже дев`ять років поспіль генеральним партнером турніру є Група компаній «Фокстрот».

«Щороку разом з організаторами і учасниками «Параду надій» ми починаємо весну яскраво і елегантно – з фокстроту! Для нас це внесок у розвиток спорту в Україні, а також популяризація активного і здорового способу життя серед співвітчизників», - додав Г.Виходцев.

«Наші партнери – найцінніше придбання «Параду», а також наша головна надія на те, що ми зберемо турнір ще не раз, а спортивні танці покличуть за собою не одне покоління українців, - каже В.Федорчук. – Інвестиція у спорт завжди вигідна, тому що це інвестиція у вічні цінності і в Україну».

«Парад надій» попрощався з Києвом до наступного року – вже 23 і 24 лютого 2013 року він знову стане яскравим майданчиком для найкращих у спортивних танцях спортсменів світу.