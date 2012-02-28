ТОП-10 (28 лютого)

Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана восени - Фюле

Брюссель. Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бут підписана восени цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Що стосується підписання, я думаю, це може бути восени. Певні країни-члени очевидно скажуть, що після виборів”, - сказав він.

При цьому комісар зазначив, що парафування угоди має відбутися вже впродовж найближчого місяця.

С.ФЮЛЕ підкреслив, що затримки з парафуванням викликані об’єктивними причинами, які полягають у необхідності юридичної перевірки всього тексту угоди та узгодження усіх пунктів її положення у фінальному варіанті.

Крім того, комісар зазначив, що після парафування угоди знадобиться додатковий час на її переклад на офіційні мови країн-членів ЄС перед підписанням сторонами.

“Підписання угоди восени – це не результат політичної гри”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ позитивно оцінив перспективу підписання угоди восени.

“Що стосується підписання, то я згоден, що якби це сталося восени, це було б дуже гарно”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.

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Механізми виплат соціальної допомоги модернізують - доручення Азарова

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що соціальна допомога, яка виплачується громадянам, має бути адресною.

Про це він заявив 27 лютого під час засідання Кабінету міністрів.

Глава уряду висловив переконання в тому, що потрібно знаходити всі можливості для осучаснення розмірів соціальної допомоги, зокрема для її збільшення. За його словами, допомога, яку отримують громадяни від держави, має бути не формальною, а реальною. Так, М.АЗАРОВ піддав критиці, наприклад, незмінний з 90-х років розмір допомоги на харчування для деяких категорій чорнобильців, який становить всього 12 грн. на місяць.

«Соціальна допомога повинна бути відчутною і не принижувати людей», - наголосив М.АЗАРОВ. При цьому він додав, що отримувати таку підтримку з боку держави повинні ті, хто дійсно її потребує. М.АЗАРОВ доручив віце-прем’єр-міністру – міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ проаналізувати перелік соціальних виплат, запропонувати уряду нові підходи до нарахування соціальної допомоги. Прем’єр-міністр наголосив, що очікує конкретних пропозицій щодо осучаснення механізмів виплат соціальної допомоги.

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«Нафтогаз» обговорює з європейськими компаніями спільне використання українських ПСГ

НАК «Нафтогаз України» обговорює з європейськими компаніями питання спільного використання українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Києві заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, виступаючи на третій щорічній конференції Адама Сміта (Український енергетичний форум).

«Ми готові надати Європі можливість використання українських ПСГ для зберігання власного газу… Зараз проходить зустріч з однією з німецьких компаній, яка виявила зацікавленість і запропонувала свої умови», - сказав він.

При цьому В.ЧУПРУН додав, що буквально сьогодні компанія планує завершити ці переговори.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу, яка є важливою невід`ємною технологічною складовою газотранспортної системи України.

На сьогодні компанія експлуатує 12 ПСГ. Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд. куб. м.

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Уряд пропонує ВР запровадити в Україні київський час без переведення стрілок годинника

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про порядок обчислення часу на території України".

Проектом закону, текст якого розміщено на сайті ВР, на території України передбачено запровадження часу другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

У разі ухвалення законопроекту як закону і підписання його Президентом України він набере чинності з 1 листопада 2012 року.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509, відповідно до якої запроваджено такий порядок обчислення часу на території України: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3-й годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня - о 4-й годині на 1 годину назад.

У пояснювальній записці також зазначається, що у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та необхідністю завчасного інформування європейської спільноти про зміну порядку обчислення часу в Україні за результатами наради було внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в Україні порядку обчислення часу, визначеного постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки, тобто запровадити на території України час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки, як передбачено у проекті закону.

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Проблему відшкодування ПДВ можна вирішити тільки скасуванням податкових пільг - Хорошковський

На думку першого віце-прем`єр-міністра України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, вирішити проблему відшкодування податку на додану вартість можна тільки скасуванням пільги щодо сплати даного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час роботи круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, який присвячений поліпшенню інвестиційного і ділового клімату в Україні..

«Упевнений, що це питання (питання з відшкодуванням ПДВ – УНІАН) буде вирішено, коли ми скасуємо всі пільги по цьому податку», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні держава не може дотримувати баланс зі збору податку і відшкодуванню, оскільки одні підприємства «мають законне право не платити податок», інші – законне право на його відшкодування.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної казначейської служби України, в 2011 році було відшкодовано ПДВ на суму 42 млрд. 779,1 млн. грн.

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Співпраця України з МС у форматі «3+1» не суперечить інтеграції з ЄС - Клюєв

Співпраця України та Митного союзу (МС) у форматі «3+1» не суперечить планам поглибленої економічної інтеграції з Європейським Союзом.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій КЛЮЄВ у Брюсселі в ході круглого столу «Відносини Україна-ЄС: шлях попереду».

«Із приводу відносин України та Митного союзу хочу ще раз підтвердити намір розвивати співпрацю з Митним союзом у форматі «3+1», - цитує А.КЛЮЄВА його прес-служба.

У зв`язку з цим він вказав на думку експертів Євросоюзу про те, що такий формат співпраці з МС не суперечить планам поглибленої економічної інтеграції в ЄС.

А.КЛЮЄВ зазначив, що існує багато спекуляцій і щодо створення зони вільної торгівлі з країнами СНД - ведеться протиставлення її поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі з ЄС.

«Україна зацікавлена ​​у подальшій лібералізації руху товарів і послуг на своїх традиційних ринках, але пріоритетом економічної інтеграції обрано Євросоюз. Хочу нагадати, що з боку Єврокомісії неодноразово заявлялося, що створення зони вільної торгівлі з СНД не суперечить створенню зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом», - сказав секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

8 липня 2011 делегація Україна передала Росії пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу в форматі « +1». Очікувалося, що вони будуть розглянуті на засіданні комісії МС 15 липня.

11 липня 2011 прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, що російські й українські урядові експерти активно працюють над запропонованим України варіантом співпраці з Митним союзом за схемою «3+1». Разом із цим, 15 липня В.ПУТІН заявив, що поки невідомо, чи увійде України до Митного союзу, а потім до Економічного простору.

24 серпня 2011 Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україна особливих умов членства в Митному союзі - або нехай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

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Долар на міжбанку опустився нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0060/8,0125, на 12:00 ціни впали - 7,9885/7,9935. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9915/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2762/0,2766, до 12:00 ціни знизилися - 0,2756/0,2760. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2755/0,2759. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,9800 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3390/1,3460.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7665/10,7765, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7320/10,7430. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,7450/10,7550.

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Зарплату шахтарів підвищать з 1 березня, заявляє Бойко

З 1 березня ц.р. на підприємствах вугільної промисловості України відбудеться переведення працівників на нові тарифні ставки і посадові оклади, розраховані виходячи з мінімальної заробітної плати в 960 гривень.

Про це заявив глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО під час наради з галузевими профспілками, що відбувся з ініціативи Укрвуглепрофспілки в понеділок у Києві.

"Підготовлено і подальше поетапне підвищення тарифних ставок протягом року - для такого кроку сьогодні є і економічні передумови", - цитує міністра прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, передумовою підвищення рівня оплати праці в держсекторі вуглевидобутку стало рішення Міненерговугілля про підвищення ціни на енергетичне вугілля, що відвантажується тепловою генерацією, з березня 2012 року на 3,6%. При цьому зростання ціни на вугільну продукцію на 3,6% заплановано міністерством ще двічі, ймовірно в квітні та липні поточного року.

Нагадаємо, переведення працівників вугільної галузі на тарифні ставки, розраховані з рівня 941 грн., сталося в липні 2011 року. Підвищення зарплат шахтарів стало реалізацією домовленостей між головою Укрвуглепрофспілки Віктором ТУРМАНОВИМ і міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

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Україна в 2011 році скоротила імпорт м`ясної і молочної продукції

У 2011 році Україна скоротила обсяг імпорту м`ясної і молочної продукції на 132 тис. тонн і 25 тис. тонн відповідно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За інформацією директора департаменту тваринництва Андрія ГЕТІ, таких результатів вдалося досягти завдяки зростанню вітчизняного виробництва.

«Минулого року в Україну імпортували 246 тис. тонн м`яса. Основними постачальниками стали Бразилія, Польща і Німеччина. У структурі імпорту переважало м`ясо птиці і свинина. Якщо ж говорити про експорт, то в 2011 році Україна експортувала 80 тис. тонн м`яса в Росію, Білорусь, Казахстан і Молдови», - повідомив А.ГЕТЯ.

«Імпорт молока і молокопродуктів у 2011 році зменшився на 25 тис. тонн, порівняно з позаминулим роком, і склав 248 тис. тонн. Основні постачальники продукції на вітчизняний ринок - Росія, Польща, Білорусь, Франція і Німеччина», - повідомив А.ГЕТЯ.

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«Газпром» планує максимальну потужність «Південного потоку» у 63 млрд. куб. м газу на рік

«Газпром» має намір побудувати «Південний потік» у варіанті максимальної потужності - на 63 млрд. куб. м газу на рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань реалізації проекту «Південний потік» під головуванням керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

«Відповідно до доручення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА учасники наради детально обговорили графік реалізації проекту «Південний потік», який буде реалізований у варіанті максимальної потужності – 63 млрд. куб. м на рік.», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що особлива увага була приділена питанням вибору підрядників для проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і технічного проектування (FEED).

Також торкнулися питання створення об`єктів наземної інфраструктури для будівництва газопроводу, яке буде розпочате у грудні 2012 року.

Крім того, учасники зустрічі обговорили хід розробки інтегрованого Остаточного інвестиційного рішення, яке буде ухвалене у листопаді поточного року.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» (South Stream) через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GmbH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи з охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

20 січня 2012 року О.МІЛЛЕР затвердив докладний план заходів, що дозволяє приступити до будівництва газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

Перші поставки газопроводом заплановані на кінець 2015 року.

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УНІАН