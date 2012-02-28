Анонс на 29 лютого

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгу за участю віце-прем`єр-міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової та міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка.

* Під головуванням голови КОДА Анатолія Присяжнюка відбудеться нарада на тему: «Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області». Учасники обговорять, чому комунальна власність не приносить віддачі, на яку мають розраховувати громадяни, а комунальні підприємства стали організаціями, що працюють тільки на споживання? та ін. Також буде представлено ​​нову стратегію управління комунальним майном, обговорюватимуться шляхи виведення з кризи комунальних підприємств.

* Прес-конференція керівника групи радників глави Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Макроекономіка стартового місяця року".

* Прес-конференція на тему: "100 днів до Євро-2012. Новий досвід і нові можливості для України". Учасники: Євген Копатько, засновник компанії Research & Branding Group; Тарас Березовець, директор компанії Berta Communications, Валерій Жалдак, заст.голови Нацагентства Євро-2012; Матіас Брандт, директор проекту Консультування та створення управлінських потужностей для Євро-2012.

* Прес-конференція на тему: "Битва за Волгу триває. Хто повинен сидіти у в`язниці?". Учасники: адвокат Євген Солодко, представники об`єднання ошуканих вкладників.

* Круглий стіл на тему: «Українсько-російські відносини: що залишається "за кадром"?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Чи становить загрозу для європейських устремлінь Україны ратифікація договору про ЗВТ між Україною та країнами СНД? Газотранспортний консорціум: «Україна-Росія» VS «Україна-Росія-Європа». «Південний потік»: політичний шантаж чи реальна загроза? Коли і як РФ зможе транспортувати газ у Європу в обхід України? Аналіз альтернативних проектів постачання газу до Європи («Південний потік», «Набукко» тощо) Учасники: Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру "Номос"; Володимир Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань; Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень; Інна Богословська, народний депутат України, Партія регіонів; представники фракцій «БЮТ-Батьківщина» і «Наша Україна - Народна самооборона».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: "Як врятувати урожай озимих? Прогнози та перспективи". Питання: Як вплинули погодні умови осені та зими 2011-2012 на очікуваний урожай зернових культур? Чим можуть обернутися для українців проблеми з урожаєм озимих у 2012 році? Підтримати озимі чи пересіяти: що краще? Як можна підвищити продуктивність озимих культур навесні та врятувати гідний урожай-2012? Які існують методи збереження врожаю озимих, які з них будуть більш ефективними? Запрошені експерти аграрної сфери, представники профільних аграрних підприємств і чиновники: Артур Карганян, керівник Групи компаній BIONA, Олександр Спященко, директор ЗАТ «Волинська Фондова Компанія», Володимир Лапа, ген.директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Олександр Демидов, директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства України (вул.Хрещатик, 4 конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 200-25-03, e-mail: pr2@publicity.com.ua до 28 лютого.

* Прес-конференція на тему: «Платіжна дисципліна киян при розрахунках за електроенергію». Про те, наскільки жителі столиці обов`язкові в платежах і як ВАТ «Київенерго» бореться з боржниками, розповість заступник директора СВП «Енергозбут» по збуту електроенергії побутовим споживачам Віктор Мельников.

* Прес-конференція на тему: «Якими будуть тарифи на холодну воду із 1 березня?». Учасники: заступник директора департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Олег Дімов, радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ «АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва та директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

* Відбудеться Міжнародний круглий стіл на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний та вітчизняний досвід». Захід відбудеться за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). Учасники: Віталій Хомутинник, народний депутат; Юрій Полунєєв, народний депутат; Сара Вайнз, заст.директора місії USAID в Україні; Юлія Вєтка, керівник юридичного відділу, Проект USAID FINREP; Анжела Пригожина, старший фахівець фінансового сектору, регіональний офіс Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові, Андрій Оленчик, заст.директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів; Павло Матіяш, виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації; Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу та ін.

* 29 лютого - 1 березня в рамках програми головування України в Центральноєвропейської ініціативи відбудеться Туристичний форум високого рівня "Раціональне використання туристичних ресурсів", організований Державним агентством України з туризму та курортів за сприяння МЗС України. Планується, що Форум відкриє віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Б.Колесніков. У роботі візьмуть участь: міністр економіки Македонії В.Сарачіні, міністр сталого розвитку та туризму Чорногорії П.Секуліч, інші керівники туристичних відомств і представники 18 країн ЦЄІ.

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