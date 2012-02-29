ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Після критики Балоги Кабмін виділив гроші на систему «112» пише: уряд виділив майже півмільйона гривень на систему екстреної допомоги «112». Перед цим глава МНС Віктор Балога у присутності президента звинуватив Миколу Азарова в саботажі введення цієї системи.

http://delo.ua/ukraine/posle-kritiki-balogi-kabmin-vydelil-dengi-na-sistemu-112-174155/

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Також «Діло» в публікації «КСВ: Українські IT-компанії виявилися такими ж непрозорими, як і фармацевти» пише: в Україні вперше оцінили рівень прозорості найбільших IT-компаній. Підсумки дослідження невтішні: низький результат за розкриттям інформації і активністю у сфері КСВ. Найкращими виявилися Sitronics, "БМС Консалтинг" та "Інком".

http://delo.ua/business/kso-ukrainskie-it-kompanii-okazalis-stol-zhe-neprozrachny-kak-174159/

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«Діло» у публікації «В Україні запроваджено нові правила ведення інтернет-торгівлі» пише: тепер власники інтернет-магазинів в Україні зобов`язані реєструвати бази своїх клієнтів з метою захисту приватного життя покупця, його вподобань, поведінкової інформації тощо.

http://delo.ua/business/v-ukraine-vvedeny-novye-pravila-vedenija-internet-torgovli-174118/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Грошова допомога», в якому пише: у Національного банку з`явився могутній союзник в уряді. Вчора глава держави призначив першого заступника глави НБУ Юрія Колобова міністром фінансів. На новій посаді йому належить забезпечити рефінансування держборгу і не допустити появи проблем з соціальними виплатами напередодні парламентських виборів, відзначають експерти. Політологи впевнені, що це призначення дозволило президентові взяти під контроль грошово-кредитну і фіскальну політику країни.

http://www.kommersant.ua/doc/1883235

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Прем`єр звірив курс», у якому пише: Микола Азаров розгорнув кампанію з підготовки плану виведення України з економічної кризи і боротьби з бідністю. На зустрічі з ученими Національної академії наук прем`єр заручився підтримкою свого курсу, спрямованого на стимулювання внутрішнього ринку. Науковці порадили Азарову запровадити в країні систему прогресивного оподаткування. Прем`єр пообіцяв подумати над цим.

http://www.kommersant.ua/doc/1883173

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Реформи зачекають» пише: долю земельної реформи вирішуватимуть депутати вже наступного складу парламенту. Таким чином, введення ринку земель з першорядних завдань влади перетворилося на аутсайдера. Офіційна версія зміни пріоритету - складність документа. Неофіційна - не всі зацікавлені в покупці наділів структури встигли акумулювати достатні кошти.

http://markets.eizvestia.com/full/reformy-podozhdut

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Росія нарощує експорт зерна», в якому пишуть: Мінсільгосп РФ підтвердив плани щодо збільшення експорту зерна у 2012 р. з 25 до 28 млн. т. Учасники ринку чекають у зв`язку з цим зниження цін на зерно у світі.

http://finance.eizvestia.com/full/rossiya-narashhivaet-eksport-zerna

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Газета «Сьогодні» в публікації «Революція таксі у Києві: поїдемо з комфортом, чеками і дуже дорого» пише: згідно з новими нормами, які розробляють у КМДА, авто буде заборонено зупиняти "з руки", а ціна однієї поїздки подорожчає в середньому на 15 гривень.

http://www.segodnya.ua/news/14343314.html

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Також «Сьогодні» в публікації «В холодну пору квиток на потяг буде дешевшим, ніж у спеку і перед вихідними» пише: з 1 квітня проїзд залізницею в купейних вагонах може подорожчати на 3,4%, всього за рік - на 14,2%. Це передбачено в проекті наказу Мінінфраструктури (МІУ). Плата підвищуватися не буде в СВ (і так дорого) і плацкарті (хочуть залишити проїзд доступним для всіх).

http://www.segodnya.ua/news/14343324.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Декларація беззахисності. Захисникам вітчизни присвячується...» пише: навіть у разі реалізації намічених владою програм із переозброєння ЗСУ, у що слабо віриться, «щит батьківщини» буде нагадувати радше сито з великими дірками, а не сталевий моноліт...

http://economics.unian.net/rus/detail/121133

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Чим Росія лякає західних інвесторів» пише: західний бізнес вважає політичну ситуацію в Росії такою ж нестабільною, як і на Близькому Сході. PepsiCo, для якої після купівлі «Вімм-білль-данна» Росія стала другим у світі ринком збуту, попередила інвесторів - вести бізнес тут ризиковано.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1518113/strashno_no_vygodno

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Також «Ведомости» в публікації «Держава знову змінює правила гри для власників електростанцій» пишуть: у Росії знову змінюють правила гри для власників електростанцій. Міненерго придумало нову методику розрахунку платежів за потужність, у результаті в 2013-2015 рр. енергетики можуть недорахуватися $1 млрд.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1518110/sdavajte_tarify

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Видання «Известия» в публікації «Екіпажі «Аерофлоту» засипають у кабінах під час польоту» пише: у профспілці льотчиків заявляють, що це через перевтому. Але тільки в одному «Аерофлоті» за рік десятки «сонних» випадків.

http://izvestia.ru/news/516879

(УНІАН)