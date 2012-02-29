ДТЕК збільшить фінансування соцпроектів більш ніж у два рази

Компанія ДТЕК у 2012 році на реалізацію соціальних проектів в регіонах своєї присутності планує спрямувати 60 млн. грн, що більш ніж у 2 рази (або на 105%) більше, ніж у 2011 році.

Як повідомили сьогодні в департаменті зв`язків з громадськістю ДТЕК, плани на 2012 рік були озвучені 27 лютого на засіданні Координаційного комітету соціального партнерства ДТЕК. Цей щорічний захід об`єднує представників ДТЕК, партнерських організацій та керівників 24 місцевих органів влади з 8 регіонів, в яких проживають більше 7 млн. осіб.

Директор із зовнішніх зв`язків ДТЕК Олександр ТОЛКАЧ на цій зустрічі підкреслив, що з 2012 року компанія зосередить свою увагу «виключно на довгострокових програмах розвитку» і постарається «піти від «точкової» благодійності».

Він заявив, що пріоритетними напрямками для програм корпоративної соціальної відповідальності ДТЕК залишаться енергоефективність комунального сектора, охорона здоров`я, розвиток соціальної інфраструктури та бізнес-середовища міст України.

За словами О.ТОЛКАЧА, найбільший у цьому напрямку проект Компанії - «Енергоефективність у комунальному секторі», який передбачає модернізацію зношених систем теплопостачання міст і скорочення витрат тепло - і електроенергії на соціальних об`єктах, у тому числі в дитячих садах і школах. Роботу проводять спільно з проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». На сьогоднішній день проведено енергоаудит міських систем теплопостачання в Києві, Дніпропетровську, Павлограді, Курахово і Бурштині, розроблені муніципальні енергетичні плани щодо модернізації теплового господарства. На їх реалізацію в 2012 році передбачено 20 млн грн.

У 2011 році, з метою підвищення якості медичних послуг у містах своєї присутності, ДТЕК спільно з благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» приєдналися до проекту «Телемедицина». В результаті загальноукраїнської медичної комунікаційної мережі були підключені чотири лікувальних установи Львова та міська лікарня Бурштина. Лікарі і пацієнти цих установ тепер зможуть оперативно отримувати консультації провідних фахівців України в режимі відеоконференції. Цього року планується розширити мережу телемедицини на інші міста. Інвестиції в даний проект за період 2011-2012 рр.. складуть 3,7 млн. грн.

Крім того, Компанія реалізує такі великі проекти як «Чиста енергія: партнерство для майбутнього Дніпропетровщини», «Місцевий економічний розвиток міст України», «Залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку регіонів присутності компанії ДТЕК», «Поліпшення здоров`я та безпеки шахтарів».

«Одна із стратегічних цілей ДТЕК, до якої ми послідовно прагнемо, - підвищення якості життя в містах нашої присутності до рівня європейських. Ця досить амбітна мета позначена нашим акціонером Рінатом АХМЕТОВИМ, - акцентував О.ТОЛКАЧ, - Ми продовжимо працювати в цьому напрямку, і ми віримо, що майбутнє соціального розвитку міст - в об`єднанні зусиль місцевих органів влади, приватного бізнесу та міжнародних організацій та інститутів».

У повідомленні нагадали, що всього за 6 років ДТЕК виділив на розвиток соціальної сфери майже 120 млн. грн., не рахуючи вартості утримання на балансі об`єктів соціальної сфери та екологічних інвестицій.

Довідка УНІАН. Програма соціального партнерства ДТЕК стартувала в 2007 році. 25 березня 2008 перші учасники підписали Декларацію про соціальне партнерство. У документі зазначені цілі, принципи, форми і методи соціального партнерства, спрямованого на довгострокову співпрацю у сфері енергоефективності, поліпшення бізнес-середовища, сучасної освіти, охорони здоров`я, культурного надбання та розвитку. На початок 2012 року до Декларації приєдналися 19 міст та 4 районних центри. З Києвом підписаний меморандум про взаєморозуміння в сфері модернізації системи теплозабезпечення.

29 травня 2008 в Донецьку пройшла перша сесія Координаційного Комітету з соціального партнерства, створеного для обміну досвідом і обговорення практичних питань реалізації Декларації про соціальне партнерство. Комітет є унікальним майданчиком для діалогу між бізнесом, владою і суспільством.

У 2007-2011 роках ДТЕК виділив на програми корпоративної соціальної відповідальності 58 млн. грн.

У 2011 році на охорону здоров`я ДТЕК виділив 8,8 млн. грн, освіту, культуру та спорт - 5,3 млн. грн., розвиток бізнес-середовища - 2,1 млн. грн., на інші проекти - більше 14 млн. грн.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.