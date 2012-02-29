ТОП-10 (29 лютого)

Україна звернеться до СОТ для вирішення "сирного" конфлікту з РФ

Україна має намір звернутися до Світової організації торгівлі (СОТ) для вирішення конфлікту з РФ з приводу якості українських сирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті Міністрів міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Так, ми апелюватимемо, раз така ситуація. Єдине, що Росія - ще не повноцінний член СОТ, вони лише з липня місяця стають повноцінними. Зрозуміло, що у них будуть зобов`язання також у цьому плані», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

«Складна ситуація із сирами. Я, принаймні, здивований. Ми зараз збираємо молокопереробні підприємства і прийматимемо якесь рішення», - сказав міністр.

У зв`язку з цим він відзначив, що нинішня ситуація призвела до здешевлення цін на закупівлю молока у населення, про що, зокрема, сьогодні на засіданні Кабміну говорив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. «Ми не спостерігаємо поки що здешевлення сирів усередині країни, бо, все-таки, сир – продукт тривалого зберігання. А от закупівельні ціни на молоко катастрофічно знизилися», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, закупівельні ціни знизилися з 2,80-2,90 грн. до 2 грн. за літр.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц.р. Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Г.ОНІЩЕНКОМ і обговорив питання постачання сирів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сира.

Водночас, з 27 лютого ц.р., Росія ввела заборону на імпорт сирів Баштанського і Лозовського сирзаводів, «Бель Шостка Україна» і Хмельницької маслосирбази. При цьому Росспоживнагляд не повідомив про причини такого рішення.

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Уряд звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн МС

Уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн Митного союзу (МС).

Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА на адресу заступника міністра закордонних справ Республіки Білорусь Олександра ГУРЬЯНОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У листі, зокрема, йдеться, що після введення Комісією МС у червні 2011 року антидемпінгових мит на імпорт українських труб у результаті переговорів із країнами - членами МС була досягнута домовленість про прискорене (три місяці) проведення перегляду спецзахисного заходу з метою заміни мита на країнові квоти.

Зокрема, передбачалося, що квоти буде введено до кінця 2011 року, і вони будуть розраховані на максимально тривалому періоді (2004-2010 роки), що дозволяє мінімізувати негативний вплив кризи і зміну структури поставок неіржавіючих труб до РФ від введення мит.

У листі також зазначається, що з урахуванням цієї домовленості Українська сторона не підтримала навесні 2011 року ініціативу українських виробників про проведення антидискримінаційного розслідування щодо неналежного розповсюдження спецзахисного заходу на територію Білорусі та Казахстану.

Проте, йдеться в листі, «незважаючи на те, що з моменту розповсюдження заходу минуло більш як півроку, Мінпромторг РФ завершив проведення перегляду заходу 29 грудня 2011 року, станом на кінець лютого 2012 року продовжує діяти спецзахисне мито, що продовжує штучно витісняти українські труби з ринку Митного союзу на користь, в першу чергу, продукції з Китаю».

«У такій ситуації дії білоруської сторони, що вимагає для розрахунку квоти іншого періоду, ніж узгоджений раніше і який міститься у звіті Мінпромторгу, призводять лише до: повного блокування заміни мита на квоту, оскільки законодавство МС не дозволяє використовувати різні періоди для розрахунку квоти для різних країн, а Російська сторона не погодиться розраховувати квоту на основі періоду 2008-2010 рр., що автоматично спричинить збільшення квоти на постачання труб до Російської Федерації з Китаю майже на 5 тис.; можливого зниження квоти України в МС більш ніж на 800 тонн (у разі розрахунку на основі періоду 2008-2010 рр.).

Блокування білоруською стороною введення квоти, наголошується в документі, вже призвело до зупинки поставок українських неіржавіючих труб до Білорусі та Казахстану. Так, у другому півріччі 2011 року після розповсюдження мита, поставки українських труб до РБ зменшилися в 50 разів і становили трохи більш як 2 тонни проти 200-250 тонн середньорічних обсягів. З 1 січня 2012 року українські виробники повністю припинили постачання неіржавіючих труб до Білорусі та Казахстану. Через те, що вже більш як півроку практично припинено постачання українських неіржавіючих труб до РБ і РК, стрімко скорочується частка української продукції на російському ринку, що завдає прямої шкоди як українським виробникам, так і їхнім білоруським, казахстанським і російським споживачам.

При цьому, розмір мита не дозволяє українським виробникам труб відновити постачання до заміни мита на квоту.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 р. Комісія Митного союзу ухвалила рішення про введення до 18 листопада 2015 року антидемпінгових мит на деякі види сталевих труб, які ввозяться з України.

Зокрема, на обсадні труби мито становитиме 18,9% від митної вартості.

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Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу України в січні становило 889 млн. дол.

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу України в січні 2012 року становило 889 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО.

У матеріалах вказується, що весь обсяг сальдо був перекритий резервами Нацбанку.

Також повідомляється, що в січні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було від’ємним і становило 1,284 млрд. дол., зокрема, сальдо операцій з капіталом було додатним — 16 млн. дол., а сальдо фінансових операцій від’ємним — 1,3 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, в січні 2012 року вперше за 12 місяців сальдо поточного рахунку платіжного балансу України було додатним і становило 395 млн. дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд. дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд. дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд. дол. (у 2010 році - 8 млрд. дол.).

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ЄБРР і ЄІБ можуть виділити «Нафтогазу» кредит на модернізацію ГТС уже до кінця року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підтверджують свій намір допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи (ГТС) і готові виділити НАК «Нафтогаз України» кредит на суму 308 млн. дол. вже до кінця поточного року.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

«ЄБРР залишається відданим бажанню допомогти Україні у питанні модернізації її газотранспортної системи на умовах, закріплених Меморандумом про взаєморозуміння, який було підписано Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку і Україною. Серед вимог Меморандуму, зокрема, є реформування газового сектора і всеосяжна реструктуризація НАК «Нафтогаз України», - заявив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

У повідомленні наголошується, що ЄБРР і ЄІБ на даний момент працюють над підготовкою кредитної угоди на суму 308 млн. дол., яку буде направлено на фінансування низки екстрених ремонтних заходів на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород". Проведення цих термінових ремонтних робіт необхідне для безпечного і безупинного транзиту газу до Європи.

«Цей кредит може бути виділено до кінця 2012 року за умови, що українська влада зробить реальні кроки з проведення узгоджених реформ», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня 2011 року НАК «Нафтогаз України» підписав з ЄБРР і ЄІБ документи щодо кредитування модернізації ГТС України. Згідно з документами, кошти по 154 млн. дол. від кожного банку планується виділити на 15 років під держгарантії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року.

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол. з цієї суми становитимуть інвестиції, решта – власні фінанси.

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НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на березень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на березень в середньому на 4%.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора № 187 від 24 лютого.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги в березні зросте на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Збільшення роздрібних тарифів пов`язане із запланованим зростанням вартості енергетичного вугілля, яке відвантажується тепловим електростанціям державними шахтами, в середньому на 3,6% з березня. Також тиск на роздрібні тарифи мало і підвищення тарифів на відпуск електроенергії теплоелектроцентралями у зв`язку з подорожчанням імпортного природного газу. Ці фактори стали визначальними під час перегляду НКРЕ рівня прогнозної гуртової ціни на березень.

Нагадаємо, що прогнозна гуртова ціна на березень була збільшена на 4% - до 670,94 грн. за МВт/год (без ПДВ).

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Хорошковський: уряд підготував для МВФ пакет пропозицій щодо проблемних питань

Уряд підготував для Міжнародного валютного фонду пакет пропозицій щодо вирішення проблемних питань.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час зустрічі з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ сьогодні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, наразі відпрацьовується переговорна позиція.

Перший віце-прем’єр запевнив, що в умовах загострення кризових явищ у світовій економіці Україна прагне підтримувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом. За його словами, домовленість щодо продовження переговорів була досягнута під час останніх зустрічей з керівництвом МВФ.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що влада України віддана реалізації програми реформ з метою наближення України до стандартів Євросоюзу. Він підкреслив, що реформи, які впроваджуються в Україні, безпрецедентні за своїми масштабами, і це дозволило стабілізувати загальну макроекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання та відновити позитивну динаміку економічного зростання.

Перший віце-прем’єр також запевнив члена Єврокомісії, що український уряд є і надалі буде відкритим для діалогу з бізнесом. За його словами, питання створення сприятливого інвестиційного клімату – серед пріоритетів діяльності Кабінету міністрів. «Основними пріоритетами державної політики щодо підтримки розвитку бізнесу визначено дерегуляцію підприємницької діяльності, усунення адміністративних бар`єрів, удосконалення дозвільної системи. Особлива увага приділяється стимулюванню малого та середнього підприємництва», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Сторони обговорили і питання перспективи завершення процедур, необхідних для набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС. Перший віце-прем’єр-міністр висловив сподівання, що зазначена угода буде парафована найближчим часом. «Ми розраховуємо на її підписання до кінця поточного року, бажано на наступному Саміті Україна - ЄС в Брюсселі», - заявив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

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Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі

Україна заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України, відповідне рішення було ухвалене головним державним інспектором ветеринарної медицини України 29 лютого.

Заборона має тимчасовий характер і введена до з`ясування причин, через які в одному з сіл Білорусі було знищено все поголів`я свиней.

«Рішенням головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 29.02.2012 № 15-2-23/1654 тимчасово, до з`ясування обставин, заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції та сировини з них із Республіки Білорусь», - говориться в повідомленні Держветфітослужби.

У повідомленні зазначається, що 16 лютого в с. Незнаново Новогрудського району Гродненської області Білорусі було вилучене і знищене (спалено) все поголів`я свиней з приватних господарств громадян.

Водночас, відповідно до заяв Міністерства сільського господарства Білорусі та департаменту ветеринарного і продовольчого контролю республіки, зазначені дії були здійснені в рамках навчання з боротьби з африканською чумою свиней.

«Враховуючи те, що Республіка Білорусь входить в Митний союз, що у свою чергу тягне за собою відсутність митного і ветеринарно-санітарного контролю при перетині державного кордону з Російською Федерацією, де впродовж останніх 5 років відзначається складна епізоотична ситуація з африканською чумою свиней, і зважаючи на значну кількість спалахів цього захворювання в Центральному (прикордонному з Республікою Білорусь) федеральному окрузі РФ минулого року, існує вірогідність того, що випадок у с. Незнаново зумовлений занесенням збудника африканської чуми свиней до Республіки Білорусь», - говориться в повідомленні Держветфітослужби.

На сьогоднішній день АЧС є загрозою не тільки для біологічної, а й продовольчої безпеки України, відзначають українські ветеринари.

Як зазначається в повідомленні відомства, «у разі занесення збудника АЧС на територію нашої країни може бути заборонено експорт зерна, знищено значне поголів`я свиней, будуть реалізовані інші обмежувальні заходи, які матимуть надзвичайно негативні економічні наслідки. Ситуація, що склалася в РФ, а на сьогодні невизначеність щодо цього захворювання в Республіці Білорусь, створює загрозу біобезпеці України».

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Держветфітослужба тимчасово припинила ввезення до України молокопродукції з Білорусі

Із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів із Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у Держветфітослужбі, таке рішення обумовлене систематичним порушенням ветеринарно-санітарних вимог України при імпорті продукції з Білорусі.

У повідомленні зазначається, що впродовж лютого цього року при здійсненні державного ветеринарно-санітарного контролю молочних продуктів, які імпортуються з Республіки Білорусь, були зафіксовані систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог України. Зокрема, виявлено перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах білоруських виробників.

Це, у свою чергу, свідчить про системні порушення і недостатній контроль з боку компетентного органу Республіки Білорусь за використанням ветеринарних препаратів і дотриманням підприємствами Білорусі вимог країни-імпортера, відзначають у Держветфітослужбі.

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Українські виробники труб вимагають заходів щодо Білорусі

Українські виробники неіржавіючих труб вимагають від уряду застосування заходів у відповідь щодо Білорусі за блокування імпорту їхньої продукції до країн Митного союзу (МС).

Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами учасницями СНД, ЄврАзЕС ат іншими регіональними об`єднаннями на адресу заступника міністра закордонних справ РБ Олександра ГУРЬЯНОВА, копія якого є в розпорядженні УНІАН.

«Українські виробники неіржавіючих труб звернулися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням розглянути питання початку розслідування недружніх дій білоруської сторони стосовно виробників неіржавіючих труб з України з подальшим введенням заходів у відповідь», - говориться в документі.

Для того щоб розблоковувати постачання українських труб білоруським і казахстанським виробникам і, відповідно, уникнути необхідності початку антидискримінаційного розслідування, українська сторона пропонує ухвалити рішення про заміну антидемпінгових мит на труби квотами на їх постачання на найближчому засіданні Євразійської економічної комісії.

Білорусі, зокрема, пропонується погодитися на період розрахунку квоти на основі періоду 2004-2010 рр. Потім, за ініціативою білоруської або української сторони, може бути розглянуте питання про лібералізацію встановленої квоти.

«Враховуючи, що нормативно-правовою базою МС не передбачена обов`язковість єдиного для всіх країн розміру лібералізації квоти, білоруська сторона за підтримки зацікавлених країн-постачальників, з урахуванням відсутності національного виробництва такого товару може збільшити квоту на більший розмір, ніж РФ чи РК. З урахуванням того, що такий перегляд може бути проведено за 2-З місяця, вже влітку поточного року білоруська сторона може одержати бажаний обсяг квоти», - говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн Митного союзу (МС). Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА на адресу заступника міністра закордонних справ Республіки Білорусь Олександра ГУРЬЯНОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

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Азербайджан і Туркменістан готують угоди щодо Транскаспійського газопроводу

Азербайджан і Туркменістан готують дві угоди щодо реалізації проекту будівництва Транскаспійського газопроводу (ТКГ), які можуть бути підписані за участю Єврокомісії.

Про це повідомив журналістів міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік АЛІЄВ, передає Reuters.

"Готується тристоронній політичний документ щодо підтримки Південного газового коридору, який підпишуть президенти Азербайджану, Туркменістану і голова Європейської Комісії БАРРОЗУ, а також міжурядова угода Азербайджану і Туркменістану про будівництво Транскаспійського газопроводу, яку також може завізувати і підписати голова Єврокомісії", - сказав Н.АЛІЄВ.

За його словами, ці документи можуть бути готові поточного року.

Азербайджанський міністр також додав, що відсутність правового статусу Каспію не перешкода для проекту: "Цей проект буде реалізовано двома державами усередині своїх національних секторів на Каспії", - сказав Н.АЛІЄВ.

Проект Транскаспійського газопроводу передбачає прокладання газопроводу по дну Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключений до інших газопроводів у регіоні.

Проти будівництва Транскаспійського газопроводу виступають Росія та Іран, посилаючись на неврегульованість правового статусу Каспію і значний екологічний ризик.

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УНІАН