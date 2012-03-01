Курс НБУ на 01.03.12

Офіційний курс НБУ на 01.03.12 100 USD США - 798.6700 (29 лютого - 798.6700) 100 EUR - 1073.6521 (29 лютого - 1074.5306) 10 RUR - 2.7516 (29 лютого - 2.7588) Облікові курси банківських металів на на 01.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-142802.20 (29 лютого-141743.96) 961 XAG 10 Срібло-2973.45 (29 лютого-2843.27) 962XPT10Платина-137930.31(29 лютого-136572.57) 964XPD10Паладій-57344.51 (29 лютого-56545.84)

ОфіційнийкурсНБУна01.03.12

100USDСША -798.6700(29лютого -798.6700)

100EUR -1073.6521(29лютого -1074.5306)

10RUR-2.7516(29лютого -2.7588) Обліковікурсибанківськихметалівнана01.03.12за 10тройськихунцій(грн.) 959XAU10Золото-142802.20(29лютого-141743.96)

961XAG10 Срібло-2973.45(29лютого-2843.27)

962XPT10Платина-137930.31(29лютого-136572.57)

964XPD10Паладій-57344.51(29лютого-56545.84)

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