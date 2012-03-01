Анонс на 1 березня

* Відбудеться презентація запуску першого пілотного викладання предмета «Фінансова грамотність» для 10-класників в середніх школах 5 регіонів і навчання для регіональних журналістів у рамках проекту «Фінансова грамотність для журналістів». Учасники: Олексій Куценко, експерт Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP), Тамара Смовженко, радник ректора Університету банківської справи НБУ, Олександр Дубихвіст, директор департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на валютних ринках НБУ, Сергій Шуміхін, заст.начальника управління організації інформаційної роботи та зв'язків з громадськістю, Департамент зовнішньоекономічних відносин НБУ; Володимир Лепушинський, начальник управління стратегії грошово-кредитної політики НБУ.



* Відбудеться презентація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України (про участь роботодавців у освітньому процесі для підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів)». Ініціатор проекту - народний депутат Луцький, координатор робочої групи, автор проекту А.Неселевська.



* Круглий стіл проекту ЄС «Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства в сільському секторі». Будуть представлені результати дослідження «Технології після врожайної обробки». Обговорюватимуться питання подальшого розвитку ланцюгів доданої вартості фруктів і овочів, і підготовані рекомендації для фермерів, приватного сектору, уряду та донорів щодо розвитку плодоовочевого сектору України.



* Прес-конференція на тему: «Ситуація на фінансовому ринку і курсова політика в Україні». Учасники: фінансовий аналітик Ерік Найман і фінансовий експерт, екс-міністр економіки Віктор Суслов.



* Відбудеться засідання Колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Колегія під головуванням міністра Анатолія Близнюка розгляне підсумки роботи відомства в 2011 році та основні завдання на 2012 рік.



* 3-й Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта відбудеться 27 лютого - 1 березня 2012 р. в готелі «Інтерконтиненталь» у Києві. Підготований спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості під патронатом Міністра Юрія Бойко.



* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію на тему: «Україна і Росія знову на порозі газової війни?». В роботі візьме участь президент East European Gas Analysis (США) Михайло Корчемкін. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.



* Економічна рада громадських об'єднань і галузевих асоціацій бізнесу буде обговорювати пропозиції ділового співтовариства щодо вдосконалення Податкового кодексу України. Буде розглядатися проект відповідного закону, підготовлений спільними зусиллями УСПП та Економічної ради. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, президент Академії фінансового управління при Мінфіні Тетяна Єфименко, представники ДПС та ін.



* Відбудеться урочисте підписання Договору про співробітництво між International Chamber of Commerce і Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України. Захід передбачає публічне обговорення інвестиційних перспектив України. Учасники: Владислав Каськів, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України; Володимир Щелкунов, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, Олег Устенко, директор Фонду Блейзера в Україні; Світлана Хеда, радник юридичної фірми "Саєнко Харенко" та ін.



* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Таксі по-білому. Як зробити ринок таксомоторних перевезень в Україну цивілізованим і європейським?». Організатор - ВГО «Українська Таксомоторний Асоціація». Учасники: Євген Червоненко, екс-міністр транспорту та зв'язку України; Анатолій Галазюк, голова правління ВГО «Українська Таксомоторна Асоціація», шеф-редактор інтернет-порталу «Таксопорт», Андрій Антонюк, заст.голови Громадської ради при КМДА, Олександр Круліковський, власник ТМ «Еліт-Таксі» (обслуговує Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). Також у прес-конференції візьмуть участь представники столичних і регіональних таксомоторних перевізників (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 794 34 49, (050) 418 89 98, e-mail: office@utma.org.ua.



* Прес-конференція на тему: "Чи вбережуть кадрові перестановки Януковича Україну від дефолту?". Учасники: президент «Центру ринкових реформ» Володимир Лановий, фінансовий аналітик Олег Шейко та експерт «Фонду громадської безпеки" Юрій Гаврилечко.



* Прес-конференція за підсумками Туристичного форуму високого рівня «Раціональне використання туристичних ресурсів», що проходить у рамках програми головування України в Центральноєвропейській ініціативі. Організатор - Державне агентство України з туризму та курортів за сприяння МЗС України. Учасники: Олена Шаповалова, голова Держагентства України з туризму та курортів, Зоран Йованович, заступник Генерального Секретаря Центральноєвропейської ініціативи, Валон Сарачіні, міністр економіки Республіки Македонія, Предраг Секуліч, міністр сталого розвитку та туризму Республіки Чорногорія, Андрій Веселовський, Національний координатор в ЦЄІ, посол з особливих доручень.



* В Антимонопольному комітеті України відбудеться засідання, на якому буде розглядатися питання про недопущення встановлення економічно необгрунтованих цін на курячі яйця. У заході запланована участь представників основних виробників цієї продукції і найбільших торгових мереж, що працюють на загальнодержавному ринку.



* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться інспекційний огляд нового рухомого складу тролейбусного депо № 1 перед виходом на маршрути. Під час огляду відбудеться брифінг голови КМДА.



* Відбудеться дводенний тренінг для журналістів з питань реформування системи теплозабезпечення. Організатор: ГУ енергетики, енергоефективності та енергозбереження спільно з проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».



* Прес-конференція на тему: "У всесвітній мережі з'явився розумний екобудинок, який навчить зберігати енергію". Учасники: посол Великобританії в Україні Лі Тернер; відома виконавиця і екологічна активістка Alyosha; директор з міжнародних зв'язків і взаємин з інвесторами компанії "СКМ" Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних відносин компанії "ТНК-БР Коммерс" Микола Тимощук; експерт бюро соціального маркетингу "До речі" Олександра Заруцька.



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