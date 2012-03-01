ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 березня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Чого чекати від ринку житлової нерухомості у березні 2012 року - прогноз» пише: у лютому 2012 року у всіх ключових регіонах України ціни на нерухомість почали хоч й потроху, але рости (0,3-0,7%). Максимальне зростання на 0,6-0,7% зафіксовано у трьох економічно розвинених регіонах України, в тому числі у столиці.

http://delo.ua/business/chego-ozhidat-ot-rynka-zhiloj-nedvizhimosti-v-marte-2012-goda-pro-174209/

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Також «Діло» в публікації «СБУ знайшла хакерів, які мстили за EX.UA, - ними виявилися діти» пише: у Службі безпеки України обмежилися роз`яснювальними бесідами з людьми, які брали участь у хакреських атаках на сайти державних органів влади на початку лютого, оскільки ними виявилися переважно неповнолітні.

http://delo.ua/ukraine/sbu-nashla-hakerov-kotorye-mstili-za-exua-nimi-okazalis-det-174213/

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«Діло» у публікації «Колесников шукатиме механізми для зниження цін у готелях на Євро-2012» пише: міністр інфраструктури розкритикував жадібність українських готелів, які на період Євро-2012 завищили ціни у декілька разів. При цьому міністр вказує, що держава пішла готельному бізнесу на поступки.

http://delo.ua/ukraine/kolesnikov-budet-iskat-mehanizmy-dlja-snizhenija-cen-v-oteljah-na-e-174216/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Горючі сльози», в якому пише: з початку тижня ціни у трьох великих заправних мережах - Окко, WOG і Shell – у Києві зросли в середньому на 10 коп. за літр. Подорожчання бензину обумовлене зростанням вартості нафти у світі, тому найближчим часом може подорожчати пальне й інших компаній. Україна стала більш залежною від імпортних нафтопродуктів, і тепер ціни підвищуватимуться різкіше, ніж раніше, констатують експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1883681

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бізнес встав на шлях виправлення», у якому пише: спроби бізнесу зробити Податковий кодекс ліберальнішим для себе не припиняються. В Українському союзі промисловців і підприємців підготували свій варіант поправок, запропонувавши розширити перелік пільг щодо податку на прибуток і ПДВ. Зміни обговорюються з Мінфіном — у відомстві готові підтримати чимало норм, але негативно оцінюють будь-які фіскальні преференції.

http://www.kommersant.ua/doc/1883736

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Молоку наказали дорожчати» пише: глава Мінагропроду Микола Присяжнюк закликає переробників молока по-хорошому збільшити закупівельні ціни на молоко і погрожує усунути непокірних зі схеми поставок молока взагалі.

http://markets.eizvestia.com/full/moloku-prikazali-dorozhat

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Нацбанк заощадив на гривні», в якому пишуть: НБУ понизив обсяги підтримки курсу нацвалюти на міжбанківському валютному ринку. У лютому на ці заходи регулятор витратив у вісім разів менше у порівнянні з попереднім місяцем - лише $112 млн. Березневі результати, ймовірно, будуть значно скромнішими. Але курсу гривні, як запевняють у Нацбанку, як і раніше, ніщо не загрожує.

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-sekonomil-na-grivne

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Газета «Сьогодні» в публікації «Україна забракувала білоруську свинину» пише: Україна заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней (АЧС).

http://www.segodnya.ua/news/14343716.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У київських маршрутах подешевшав проїзд» пише: у битві за пасажира ціна квитка в транспорті знизилася на 50 копійок.

http://www.segodnya.ua/news/14343686.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Оренда житла до Євро-2012: ціни подвояться...» пише: найбільші апетити демонструють власники столичних комплексів апартаментів, які роздули ціни у 10,5 раза. Наприклад, студіо на двох у київському "гест хаусі" в квітні обійдеться у 98 дол., а в червні - у 1020 дол. за добу...

http://economics.unian.net/rus/detail/121201

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Ставку страхових внесків може бути знижено до 26%» пише: ставку страхових внесків може бути знижено до 26% в обмін на підвищення розміру річного доходу, з якого вони стягуються, - така альтернативна пропозиція для податкового маневру.

http://www.vedomosti.ru/career/news/1519771/vzyat_menshe_s_bolshego

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Також «Ведомости» в публікації «Газпром» подав позов до уряду Литви в міжнародний арбітраж» пишуть: «Газпром» з жалем відзначає, що домовленості, досягнуті 27 лютого 2012 р. в ході робочої зустрічі з представниками уряду Литви і Європейської комісії, не було виконано.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1520308/gazprom_podal_v_mezhdunarodnyj_arbitrazh_isk_k_pravitelstvu

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Видання «Известия» в публікації «Виробництво ракетних двигунів зупинено через банкрутство заводу» пише: глава Роскосмосу Володимир Поповкин особисто намагається відновити технологічний ланцюжок, перерваний через неспроможність підприємства «Серп і молот».

http://izvestia.ru/news/517031

(УНІАН)