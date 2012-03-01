ТОП-10 (1 березня)

Відсьогодні підвищуються тарифи на водопостачання та водовідведення

В Україні з 1 березня в середньому на 7,8% підвищуються тарифи на водопостачання та водовідведення для населення.

Таке рішення 10 лютого ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомпослуг підвищує з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищено шляхом корегування «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). Із 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

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У Києві тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 березня не підвищуються - КМДА

У Києві тарифи для населення на водопостачання та водовідведення з 1 березня не підвищуються. Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

“З 1 березня для населення – ні, не підвищено тарифи... Коли буде це підвищення, сказати не можу зараз. Ми вивчаємо питання. Але точно не з 1 березня”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, коментуючи інформацію про підвищення для українців з 1 березня тарифів на воду відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

При цьому він повідомив про розрахунки міської влади щодо можливого зростання розміру оплати для населення за вказані комунальні послуги.

«Платіжки для киян збільшаться не більше ніж на 2-3 гривні. Крім того, ми зберігаємо всі пільги з оплати за комунальні послуги, які діяли до цього часу», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Так, передбачається, що для киян вартість послуг із централізованого постачання холодної води в середньому зросте на 5,4%, а це становить 10 копійок за 1 куб. м; з централізованого постачання гарячої води – в середньому на 0,65%, що теж складає 10 копійок за 1 куб. м. Послуги із централізованого водовідведення холодної та гарячої води зростуть у середньому на 5,9% (8 копійок за 1 куб. м за кожний вид послуг).

Крім того, продовжують діяти знижки для тих киян, які сплатили за комунальні послуги не пізніше 20 числа.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення з 1 березня в середньому на 7,8% тарифів на водопостачання та водовідведення для населення.

Коментуючи заяву «Київводоканалу» про збільшення на 6% тарифів за вказані послуги з 1 березня, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в КМДА ще не прийнято рішення про введення для населення нових підвищених тарифів за послуги водопостачання та водовідведення.

«У них вводиться з 1 березня… У нас нашого розпорядження щодо введення для населення цих тарифів нема», - заявив тоді О.МАЗУРЧАК.

За його поясненням, на сьогодні державний регулятор скоригував ціну на воду на 6% у зв’язку з подорожчанням електроенергії.

Водночас О.МАЗУРЧАК зазначив: «Сьогодні не прийнято ніяких рішень щодо перекладання цієї суми на населення чи на іншого споживача. Сьогодні – це затверджена сума для водоканалу».

За його словами, «Київводоканал» зараз може виставити рахунки з новими тарифами тільки тим споживачам, в кого з ним є прямі договори.

Щодо решти населення питання введення нових тарифів вирішуватиме міськадміністрація. «Ми шукаємо варіанти, які можуть бути альтернативними. Альтернативним варіантом може бути погашення з іншого джерела і не підняття цього тарифу для населення. Ми повинні прорахувати всі можливі варіанти», - сказав О.МАЗУРЧАК.

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Верхню межу цінового коридору на бензин і дизпальне збільшено на 10 копійок

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на першу декаду березня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне пальне на 10 коп./літр.

Про це УНІАН повідомив секретаріат експертно-аналітичної групи Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, таке рішення експертної групи ухвалено на засіданні в середу, 29 лютого.

Наголошується, що зміна цінового коридору зумовлена зростанням цін на нафту на світових ринках, а також сезонним зростанням попиту на нафтопродукти на початку весни.

Водночас виробники і нафтотрейдери констатували, що ухвалене рішення має тимчасовий характер, і домовилися на наступному засіданні експертно-аналітичної групи переглянути ціну на пальне на другу декаду березня, залежно від цінових тенденцій на світовому ринку нафти.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 17 лютого учасники експертно-аналітичної групи підтримали пропозицію міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО про дотримання раніше встановленого цінового коридору на бензин і дизельне пальне до кінця лютого ц.р.

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Кабмін призначив Держпідприємництва своїм уповноваженим органом

Державна служба України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва стане спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації регуляторної політики, дозвільної системи і ліцензування у сфері господарської діяльності.

Як повідомляється на офіційному урядовому порталі, це передбачено проектом указу Президента України «Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва», розробленого Мінекономрозвитку і схваленого на засіданні Кабміну 29 лютого.

Цей документ передбачає затвердження положення про службу, яку створив Президент своїм указом №1168 від 19 грудня 2011 року.

Мінекономрозвитку в документі чітко розмежувало завдання, повноваження нового відомства, а також визначило порядок діяльності служби із застосуванням норм неприпустимості дублювання функцій.

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Підприємства ЖКГ у 2011 році одержали 2,6 млрд. грн. збитку

Українські підприємства житлово-комунального господарства в 2011 році одержали збитків у розмірі 2,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК під час засідання колегії. За його даними, кредиторська заборгованість підприємств ЖКГ минулого року склала 299 млн. грн.

А.БЛИНЮК заачив, що в 2011 році значних просувань у реформуванні галузі не відбулося. За різними бюджетними програмами на розвиток житлово-комунального господарства в 2011 році направлено 3,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства житлово-комунального господарства одержали збитків у розмірі 3,4 млрд. грн. (без урахування ВАТ «Київводоканал» і АК «Київенерго»), з них підприємства комунальної теплоенергетики одержали збитків на 2 млрд. 163 млн. грн., водопровідно-каналізаційного господарства – 652 млн. грн.

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Кабмін вирішив ліквідувати Держінспекцію зв`язку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції зв`язку.

Це передбачено в оприлюдненій на урядовому сайті постанові від 29 лютого 2012 року №151.

«Ліквідовувати Державну інспекцію зв`язку. Створити комісію з ліквідації Державної інспекції зв`язку й затвердити її головою начальника Державної інспекції зв`язку БІБУ Владислава Павловича», - йдеться в документі.

Голова комісії повинен затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення необхідних заходів і поінформувати в п`ятимісячний термін Кабінет міністрів про результати проведеної роботи.

Документом також визнається такою, що втратила силу постанова Кабміну від 31 серпня 2005 року №844 «Про створення Державної інспекції зв`язку».

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Янукович доручив Азарову до 2 квітня підготувати парафування Угоди про асоціацію з ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 2 квітня виконати в установленому порядку заходи щодо парафування тексту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться у дорученні стосовно розробки і затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Міністр закордонних справ Констянин ГРИЩЕНКО має до 15 березня подати узгоджений зі стороною ЄС консолідований текст Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом українською та англійською мовами.

Крім того, до 2 квітня М.АЗАРОВ має забезпечити розробку і затвердження плану першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2012 рік.

В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед прем’єром щодо завершення виконання заходів стосовно підготовки і прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

М.АЗАРОВ має провести комплексний аналіз положень проекту Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, які стосуються економічного і секторального співробітництва, створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, на предмет необхідності реформування галузей економіки України, підготовку за результатами аналізу відповідних пропозицій та їхнього урахування при розробці й перегляді прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України.

Президент доручив підготовку та узгодження з Єврокомісією пропозицій щодо розширення форм і збільшення обсягів залучення Україною допомоги ЄС для імплементації Угоди про асоціацію, опрацювання з ЄС проблемних питань діяльності в Україні інвесторів з держав – членів Євросоюзу, визначення разом з ЄС переліку програм Європейського Співтовариства, в яких доцільною є участь України, та підготовку відповідних меморандумів про взаєморозуміння.

Прем’єр має щоквартально доповідати про виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – Європейський Союз.

До 3 травня М.АЗАРОВ повинен підготувати та узгодити з Єврокомісією пропозиції щодо потреб України у допомозі Європейського Союзу для забезпечення імплементації положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Внести пропозиції щодо розбудови національної системи координації діяльності, спрямованої на імплементацію Угоди про асоціацію прем’єр має до 2 липня.

Протягом року М.АЗАРОВ повинен забезпечити активізацію роботи з підготовки і реалізації проектів модернізації газотранспортної системи України за підтримки ЄС і міжнародних фінансових організацій.

Серед завдань іншим урядовцям - вжиття заходів щодо завершення переговорів з Євросоюзом стосовно укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір; розробка і забезпечення виконання плану зовнішньополітичних заходів, спрямованих на одержання підтримки інституцій ЄС і держав – членів ЄС у питанні підписання Угоди про асоціацію; вжиття заходів щодо активізації взаємодії України з учасниками процесу Придністровського врегулювання в рамках відновлених офіційних переговорів у форматі «5+2»; проведення заходів щодо підписання Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз і подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію цієї угоди; поведення в установленому порядку заходів щодо розвитку співробітництва України з Євросоюзом у рамках Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, зокрема стосовно розширення участі України в операції ЄС «EU Navfor Atalanta».

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Доходи держбюджету в січні збільшилися на 18,3%

Доходи державного бюджету України в січні 2012 року, порівняно з січнем 2011 року, збільшилися на 18,3%, або на 3,357 млрд. грн. - до 21,709 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на Держказначейство.

До загального фонду державного бюджету в січні надійшло 18,097 млрд. грн., що на 3,4% більше від планового показника і на 15,5% - надходжень за січень 2011 року. Зокрема, до загального фонду надійшло: ПДВ - 13,876 млрд. грн. (зростання - 14,5%); акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 2,173 млрд. грн. (зростання - 1,7%); рентної плати - 1,437 млрд. грн. (зростання 18,4%).

Надходження податку на прибуток до загального фонду становили 940,7 млн. грн., що на 1,6% менше, ніж за січень 2011 року. Це пояснюється тим, що в січні 2012 року сплачувався податок на прибуток, одержаний у IV кварталі 2011 року, за ставкою 23%, а в січні 2011 року - податок на прибуток, одержаний у IV кварталі 2010 року, за ставкою 25%.

Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами за січень 2012 здійснено в обсязі 3,589 млрд. грн. Порівняно з січнем 2011 року відшкодування ПДВ зросло на 39,6%, або на 1,018 млрд. грн.

До спецфонду держбюджету за січень 2012 надходження збільшилися на 34,8% - до 3,612 млрд. грн.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень 2012 склала 27,876 млрд. грн., що на 18,3% більше від аналогічного періоду 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 р. ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 312,774 млрд. грн. і витрати спеціального фонду - 45,236 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено на рівні 25,130 млрд. грн., а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн. грн., інфляція - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 року розрахований урядом, виходячи з курсу 8 грн. за один долар.

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Moody`s погіршило прогноз рейтингів «Ощадбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service погіршило зі «стабільного» до «негативного» прогноз за довгостроковими глобальними рейтингами ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») в національній валюті «B2» за підсумками фінзвітності банку за 2011 рік.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Moody`s також знизило рейтинг банку за національною шкалою з «A2.ua» до «A3.ua».

При цьому рейтинг фінансової стійкості банку підтверджений на рівні «E +» (прогноз «стабільний»), довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті «B3» (прогноз «негативний») і короткострокові рейтинги «Not-Prime» депозитів у національній та іноземній валютах (прогноз «негативний»).

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 січня 2012 року склали 73,97 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 58,84 млрд. грн., зобов`язання - 56,32 млрд. грн., статутний капітал - 14,496 млрд. грн., власний капітал - 17,65 млрд. грн.

«Ощадбанк» в 2011 р. збільшив чистий прибуток проти 2010 року на 15% - до 531 млн. грн.

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Резолюція ЄНП: Угоди з ЄС не буде, поки Луценко і Тимошенко за ґратами

Європейська народна партія (ЄНП) поділяє позицію Європейського парламенту і урядів Євросоюзу, що Угода про партнерство й асоціацію між Україною та ЄС не повинна бути підписана й ратифікована, поки лідери української опозиції перебуватимуть за ґратами і не зможуть взяти участь у виборах.

Про це йдеться у резолюції ЄНП, ухваленій сьогодні на Президії партії, повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

"Європейська народна партія закликає владу України дотримати свої зобов’язання щодо гарантування відповідності наступних парламентських виборів міжнародним стандартам з повноцінною участю, в тому числи у виборчій кампанії, опозиційних політиків і лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО", – йдеться в резолюції.

У документі також висловлена стурбованість ЄНП руйнуванням судової системи в України, включаючи численні недоліки у сфері її незалежності, неупередженості, прозорості та вибіркового застосування. "Європейська народна партія закликає владу України внести поправки до Кримінального кодексу у відповідності до міжнародних і європейських стандартів, а також припинити переслідування політичної опозиції", - наголошується у документі.

Крім того, зазначається, що Європейська народна партія глибоко занепокоєна станом здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, а також небезпечними для здоров’я умовами їхнього перебування у в’язниці. Партія також звертає увагу на останній візит міжнародних медичних експертів. "ЄНП закликає владу України не ставити під сумнів їхні висновки та виконати їхні медичні рекомендації і, у разі необхідності, дозволити лікування за межам тюремної системи", – йдеться у резолюції.

"ЄНП просить владу України дозволити проведення аналогічних незалежних міжнародних медичних обстежень у майбутньому на регулярній основі, а також регулярних токсикологічних аналізів у незалежних лабораторіях Європейського Союзу", – підкреслюється у документі.

Європейська народна партія ще раз наголошує, що вимагає негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та інших політичних в’язнів.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні відбувається саміт ЄНП, у ньому бере участь донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія. Партію Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саміті представляє перший заступник голови Григорій НЕМИРЯ.

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