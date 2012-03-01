Анонс на 2 березня

* Розпочне роботу Дев`ятий Фінансово-економічний форум на тему «Бюджетна політика на 2013 рік і на середньострокову перспективу». Форум проводиться Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», який реалізується ІБСЕД за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Запрошені: голова Комітету ВРУ з питань бюджету В.Баранов, голова підкомітету з питань державного будівництва Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування В.Демчишен, радник Президента України А.Максюта, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету В.Лук`янов та ін.

* Відбудеться засідання інформаційного прес-клубу Київводоканалу на тему: "Ліквідація аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах". Учасники: начальник Управління експлуатації водопровідних мереж Департаменту водопровідного господарства ВАТ АК "Київводоканал" Микола Тимчук та головний інженер Управління експлуатації каналізаційних мереж та насосних станцій Департаменту каналізаційного господарства ВАТ "АК "Київводоканал" Руслан Ролинський.

* Відбудеться Перший Всеукраїнський з`їзд споживачів фінансових послуг. Питання: Чверть українців мають кредитні та депозитні відносини з банками. Хто ризикує більше: банк або клієнт? Кредитні спілки тримають в залежності півтора мільйона громадян України. Довгі руки колекторів: де межа законності і моралі? Існує фінансова справедливість? В роботі візьмуть участь представники понад 40 громадських організацій, які об`єднують близько 300 тис. осіб з усіх областей України, АРК та м. Києва. Серед запрошених - народні депутати, голова НБУ, міністр фінансів України, голова КМДА, керівники Нацфінуслуг і НКЦБФР, представники ринків фінансових послуг та ін.

* Прес-конференція на тему: «Коли підвищаться тарифи на гарячу і холодну воду і водовідведення для киян?». В роботі візьме участь начальник Управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Нагальні питання захисту прав громадян під час видачі судових наказів щодо відносин у житлово-комунальній сфері». Мова піде про зростання порушень прав громадян на правосуддя, пов`язаному з прийняттям у 2010 р. змін до Цивільного процесуального Кодексу України, якими була введена норма видачі судових наказів за вимогами про стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Процедура судового наказу така, що громадяни про виданий судовий наказ дізнаються вже після його видачі, іноді – під час появи у них вдома судових виконавців. Видача подібних судових наказів актуалізувала проблему порушень прав громадян у сфері ЖКГ. Прес-конференція проводиться в рамках проекту «Розвиток громадянського суспільства», який реалізується Програмою Розвитку ООН за підтримки Посольства Данії. Учасники: голова Луганської обласної громадської правозахисної жіночої організації «Чайка» Лариса Заливна, секретар Координаційної ради акції «Громадянська комунальна самооборона» Сергій Морозов, правозахисники, представники ОСББ, юристи та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва проведе громадські слухання на тему: «Розвиток ІТ-бізнесу в Україні: реалії та перспективи».

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