Курс НБУ на 02.03.12

Офіційний курс НБУ на 02.03.12100 USD США - 798.6700 (на 1 березня - 798.6700)100 EUR - 1063.1895 (на 1 березня - 1073.6521)10 RUR - 2.7269 (на 1 березня - 2.7516)Облікові курси банківських металів на 02.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137451.11 (на 1 березня-142802.20)961XAG10Срібло-2760.20 (на 1 березня-2973.45)962XPT10Платина-135134.96 (на 1 березня-137930.31)964XPD10Паладій-56226.37 (на 1 березня-57344.51)

Офіційний курс НБУ на 02.03.12 100 USD США - 798.6700 (на 1 березня - 798.6700) 100 EUR - 1063.1895 (на 1 березня - 1073.6521) 10 RUR - 2.7269 (на 1 березня - 2.7516) Облікові курси банківських металів на 02.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137451.11 (на 1 березня - 142802.20) 961 XAG 10 Срібло - 2760.20 (на 1 березня - 2973.45) 962 XPT 10 Платина - 135134.96 (на 1 березня - 137930.31) 964 XPD 10 Паладій - 56226.37 (на 1 березня - 57344.51)

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