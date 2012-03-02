Румунію та Болгарію не пустили до Шенгену. Рішення переноситься

Брюссель. Європейська Рада пропонує ухвалити рішення про приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони у вересні цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив 1 березня президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ після завершення першого дня засідання Ради.

“Ми досягли прогресу сьогодні стосовно приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену. Ми маємо “дорожню карту”. Ми попросили Раду міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС ухвалити рішення у вересні і визначити заходи, які сприятимуть процесу приєднання”, - сказав він.

“Є сильна політична воля завершити цю роботу у вересні. Якщо є політична воля, вона завжди дає результат, за умови, звичайно, виконання певних умов”, - додав президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) підтримала приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену і запросила Раду ЄС ухвалити відповідні рішення. При цьому Європейська Рада заявила про готовність у випадку необхідності повторно розглянути питання членства Болгарії та Румунії в Шенгені на засіданні у березні.

13 грудня 2011 року Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не змогла прийняти рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену через позицію Нідерландів.