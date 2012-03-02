ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 березня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Євросоюз пригрозив Україні санкціями» пише: в Україні розгорається дипломатичний скандал, що нагадує початок білоруського конфлікту з Євросоюзом. Цього тижня українське МЗС оприлюднило вкрай жорстку заяву стосовно посла ЄС у Києві Жозе Мануеля Пінту Тейшейри.

http://delo.ua/world/evrosojuz-prigrozil-ukraine-sankcijami-174287/

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Також «Діло» в публікації «Українська ГТС буде прибутковою і без російського газу» пише: українська ГТС не перетвориться на брухт, навіть якщо Росія перестане прокачувати по ній свій газ. Ми зможемо чимало заробляти, здаючи наші підземні сховища газу в оренду європейським компаніям, вважають експерти.

http://delo.ua/ukraine/ukrainskaja-gts-budet-pribylnoj-i-bez-rossijskogo-gaza-174273/

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«Діло» в публікації «Найбільш високооплачувані фахівці за підсумками лютого» пише: найвищі зарплати у січні пропонувалися топ-менеджерам - гендиректорам, директорам з маркетингу і комерційним директорам. Середня заробітна плата, яку готові були платити українські компанії гендиректорам, становить 40 тис. грн. на місяць.

http://delo.ua/education/samye-vysokooplachivaemye-specialisty-po-itogam-fevralja-174275/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Київ перегородив South Stream», у якому пише: Україна намагається заблокувати реалізацію проекту російського газопроводу South Stream за допомогою європейських структур. Міненерго надіслало листа до Енергетичного співтовариства (ЕС) з проханням не погоджувати його будівництво. Домогтися цілковитої заборони реалізації проекту буде майже неможливо, вважають експерти, відзначаючи, проте, що цілком реально відстрочити його проходження в європейських структурах і виторгувати собі вигідніші умови співпраці з "Газпромом".

http://www.kommersant.ua/doc/1884434

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна змішала м`ясне і молочне», в якому пише: з 1 березня до України заборонено ввозити білоруські молоко, молочні продукти і свинину. В українській Держветслужбі вважають, що Білорусь не забезпечує достатнього контролю за їх безпекою. Чи справді ці продукти представляють небезпеку для здоров`я споживачів, фахівці обох країн обіцяють з`ясувати найближчим часом. А тим часом заборона зіграє на руку українським виробникам молочних продуктів, які зазнають збитків унаслідок заборони на ввезення їхньої продукції до Росії.

http://www.kommersant.ua/doc/1884230

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Україна без фруктів» пише: Україна втратила велику частину врожаю кісточкових фруктів - абрикосів, персиків, черешні. Морози, що трималися в країні майже весь лютий, погубили фруктові дерева в Криму, а також столовий виноград. Нестачу фруктів будуть компенсовувати імпортом, насамперед із Туреччини. Для споживачів це означатиме зростання цін на більшість фруктів.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-bez-fruktov

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Залізничні тарифи зростуть», у якому пишуть: Мінінфраструктури ініціює зростання вартості залізничних вантажоперевезень на 12,2% у 2012 р. Вантажовідправники цілком зможуть перекласти її на плечі кінцевих споживачів, трохи збільшивши ціни на свою продукцію.

http://markets.eizvestia.com/full/zheleznodorozhnye-tarify-vyrastut

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Газета «Сьогодні» в публікації «Справи аферистів "Еліта-Центру" об`єднали: тепер їм загрожує серйозніший строк» пише: цього вже тривалий час домагалися інвестори, які постраждали від афери.

http://www.segodnya.ua/news/14344130.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Кожен українець винен кредиторам понад 2 тисячі гривень» пише: уряд братиме нові кредити. А полегшення можна сподіватися у 2013 році.

http://www.segodnya.ua/news/14344144.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газовий» провал: навіщо Україна переводить стрілки на ЄС?» пише: Київ пред`явив претензії Брюсселю - в критичній "газовій" ситуації, в якій опинилася Україна, винен і ЄС. Причому прийом наших переговорників дедалі більше нагадує імітацію жорстких дій...

http://economics.unian.net/rus/detail/121351

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Дефолт України - реальність?..» пише: якщо й порівнювати фінансову ситуацію в Україні, то радше з Ірландією, а не з Грецією, що теж не дуже тішить, але й не створює ажіотажу, який явно не до місця, а також не породжує всіляких необгрунтованих чуток...

http://economics.unian.net/rus/detail/121379

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Держструктури і держкомпанії зобов`яжуть розкривати афілійованість з постачальниками» пише: постачальники державних структур і компаній повинні будуть зробити публічною інформацію про споріднені зв`язки з керівництвом замовника - такі законодавчі поправки готує Мінекономрозвитку. Користі від такого розкриття небагато: перевірити інформацію буде майже неможливо, солідарні експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1521447/postavschik_otkrojsya

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Також «Ведомости» в публікації «Сєчин виступив за таємницю власного листування» пишуть: віце-прем`єр РФ Ігор Сєчин обурений, що його листи потрапляють у ЗМІ раніше, ніж до адресатів. Він хоче засекретити своє службове листування.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1521445/sechin_za_tajnu_perepiski

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Видання «Известия» в публікації «Авіазагону «Росія» купили 2 нові літаки» пише: контракт на постачання двох Ан-148 з VIP-салоном було укладено Управлінням справами президента Росії в грудні минулого року.

http://izvestia.ru/news/517192

(УНІАН)