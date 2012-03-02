У Харкові презентували трамвай та тролейбус із символікою податкової служби

У Харкові відбулася презентація трамвая та тролейбуса із символікою Державної податкової служби України та зображеннями героїв першого анімаційного мультфільму на податкову тематику «Місто мрій».

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації агітаційного транспорту, яка відбулася на перехресті вулиці Тринклера та проспекту Правди, взяли участь голова Державної податкової служби України в Харківській області Андрій РОЗДАЙБІДА та перший заступник голови ДПСУ в Харківській області – начальник управління податкової міліції Володимир МИХАЙЛОВ.

Першими пасажирами прикрашеного тролейбуса стали 20 вихованців міського інтернату «Родина». Працівники ДПСУ Харківської області провели для дітей екскурсію містом. Під час поїздки вихованці інтернату прослухали лекцію на податкову тематику, взяли участь у конкурсах і вікторинах. Після екскурсії всі діти отримали пакунки з солодощами, книгами та календарями, а також диск із анімаційним мультфільмом на податкову тематику «Місто мрій».

За словами А.РОЗДАЙБІДИ, головною метою цієї акціє є виховання податкової культури в населення України. «Державна податкова служба України на сьогодні вже майже реорганізована. Сьогодні потрібно міняти менталітет нової служби, і він зараз змінюється. Це передусім відкритість та партнерське ставлення до платників податків. Молоде покоління повинно знати, що потрібно сумлінно платити податки, і все, про що ми думаємо та мріємо, буде в нас. Потрібно відмінити хамське ставлення до платників податків. Кожен платник – це віп-клієнт. Ми будемо добиватися й доб’ємося цього», - наголосив він.

А.РОЗДАЙБІДА підкреслив, що податківці систематично проводять роз’яснювальну роботу в дитячих садках, школах, університетах, організовують дні відкритих дверей, конкурси та вікторини для молоді. На його думку, такі заходи неодмінно сприятимуть покращенню іміджу податкової служби. «Місто мрії буде в Україні», - висловив переконання він.

На думку організаторів заходу, транспорт із символікою ДПС України, який відсьогодні курсуватиме вулицями Харкова, приверне увагу не тільки місцевих мешканців, але й туристів. «Таким чином, міський транспорт із зображенням кадрів із мультфільму «Місто мрій» не лише допоможе впровадженню податкової культури серед населення, а й сприятиме популяризації міста Харкова», - зауважили податківці.

Довідка УНІАН. У 2011 році за особистої ініціативи голови ДПС України Олександра КЛИМЕНКА було створено перший анімаційний мультфільм на податкову тематику «Місто мрій». У мультфільмі в доступній для дітей формі роз’яснюється суть податків та важливість їх своєчасної сплати.

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