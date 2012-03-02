Анонс на 3 березня

* Прес-конференція на тему: «Чому в Україні вдвічі збільшилася смертність шахтарів?»

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає об`єкти житлового будівництва, які зводяться за державною програмою будівництва доступного житла, в житловому масиві «Позняки-2» в Дарницькому районі Києва.

* В УНІАН в "Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас з мистецтва малюнка хною мехенді. Під час майстер-класу майстер мехенді Яна Кощенко розповість про походження та значення візерунків різних часів і народів, навчить працювати з хною і самостійно створювати мехенді ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* В УНІАН, в кіноклубі "Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться показ фільму "Область пітьми" режисера Ніла Бергера. Мовою оригіналу можна буде подивитися трилер режисера Ніла Бергера за однойменним романом Алана Глина. Після перегляну кінострічки відбудеться практичне заняття з англійської мови з мовним тренером. Організатори: «Мистецька платформа», «Stop Junky Movies», «Лабораторія« Зроби себе сам »-УНІАН»

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Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63