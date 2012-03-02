ТОП-10 (2 березня)

Профіцит держбюджету України у січні становив 1,5 млрд. грн.

Україна в січні-лютому збільшила виробництво електроенергії на 4,7%

Кабмін має намір змінити логістику вантажоперевезень

Україна скасувала квоту на імпорт автомобілів з Узбекистану

Лідери 25 країн Євросоюзу підписали фіскальну угоду

МВФ ухвалив рішення замінити керівника місії в Україні

Україна в лютому виплатила МВФ 575 млн. дол.

Азаров заявляє про можливе зниження «Газпромом» ціни газу для України на 10%

«Смітник» ядерного палива розмістять на Київщині. Янукович не проти

Білорусь порадиться з партнерами по МС щодо імпорту труб із України

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Профіцит держбюджету України у січні становив 1,5 млрд. грн.

Профіцит Державного бюджету України в січні 2012 року становив 1,460 млрд. грн., порівняно з дефіцитом в 942,4 млн. грн. за січень 2011 року. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету в січні виконано з профіцитом у 211,2 млн. грн.

Доходи держбюджету становили 21,709 млрд. грн., у т.ч. загального фонду — 18,097 млрд. грн.

Витрати бюджету становили 20,131 млрд. грн., у т.ч. загального фонду — 17,917 млрд. грн.

Зведений бюджет за січень 2012-го виконано з профіцитом у сумі 2,069 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 27,876 млрд. грн., витрати — 25,692 млрд. грн.

У січні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 292,2 млн. грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 4,8 млн. грн., зовнішнього боргу - 287,4 млн. грн. Державні запозичення до державного бюджету було здійснено в обсязі 609,3 млн. грн., у т.ч. до загального фонду - 401,4 млн. грн. На внутрішньому ринку було залучено 401,4 млн. грн., від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 207,8 млн. грн. на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень 2012 р. надійшло до державного бюджету 2427,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 р. ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 312,774 млрд. грн. і витрати спеціального фонду - 45,236 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено на рівні 25,130 млрд. грн., а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн. грн., інфляції - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 року розраховано урядом, виходячи з курсу 8 грн. за один долар.

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Україна в січні-лютому збільшила виробництво електроенергії на 4,7%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні-лютому 2012 року збільшилося на 4,7%, або 1,672 млрд. кВт/год., у порівнянні з січнем-лютим 2011 року – до 37,401 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У лютому ц.р. на тлі аномально низьких температур виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 9,2%, або 1,601 млрд. кВт/год., у порівнянні з лютим 2011 року – до 18,969 млрд. кВт/год.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому теплові електростанції (генкомпанії ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 14,7%, або 1,942 млрд. кВт/год. – до 15,174 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 3,2%, або 510 млн. кВт/год., – до 16,303 млрд. кВт/год., теплоелектроцентралі – на 5,5%, або 148,8 млн. кВт/год. – до 2,869 млрд. кВт/год.

ГЭС і ГАЕС у звітний період скоротили виробництво електроенергії на 41,4%, або 926 млн. кВт/год. – до 1,313 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2012 році збільшити виробництво електроенергії на 3,25%, або 6,296 млрд. кВт/год., - до 200,19 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в 2011 році збільшилося на 3,2%, або 5,994 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2010 роком – до 193,894 млрд. кВт/год.

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Кабмін має намір змінити логістику вантажоперевезень

Уряд розробляє комплексну програму, яка змінить систему логістики внутрішніх вантажоперевезень.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді з протидії паводкам у Карпатському регіоні.

Він відзначив, що, зокрема, сипкі вантажі мають перевозитися водним транспортом, а автомобільним транспортом - вантажі, що вимагають оперативного сполучення.

«Хіба це нормально, що ми зерновозами возимо щебінь і розбиваємо свої дороги, коли існує ланцюжок - річка, і по ній всі сипкі вантажі мають перевозитися. Для цього необхідно її розчистити, відновити причальне господарство і побудувати інфраструктуру. Але всі сипкі вантажі мають перевозитися річкою. Також могутньо має працювати залізниця. І лише на те, що вимагає оперативного сполучення, використовувати автомобільний транспорт. Така серйозна комплексна програма зараз розробляється», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він сказав, що це буде довгострокова програма.

Крім того, М.АЗАРОВ відзначив, що перевезення вантажів автомобільним транспортом руйнують автомобільні шляхи.

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Україна скасувала квоту на імпорт автомобілів з Узбекистану

Кабінет Міністрів України своєю постановою скасував введений з 15 листопада 2011 р. строком на три роки режим ліцензування і квоти на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан у розмірі трьох автомобілів на рік.

Відповідну постанову Кабміну (№147 від 22 лютого) обнародувано на урядовому порталі.

Нагадаємо, квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2012 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про скасування вжитих Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України при реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Узбекистану.

Відмова від обмежувальних заходів пов`язана з врегулюванням в Узбекистані питань реалізації українських автомобілів.

Нагадаємо, 30 червня 2011 р. МКМТ встановила, що Узбекистан увів різні ставки акцизного збору для автомобілів походженням із Республіки Узбекистан, Російській Федерації та з третіх країн (зокрема України). При середній вартості легкового автомобіля на рівні 6,696 тис. дол. розмір акцизного збору для України становив 69,9% митної вартості, для Росії - 5% митної вартості, для Республіки Узбекистан - 29%.

Таким чином, розмір акцизного збору при імпорті автомобілів із України майже в 14 разів перевищував суму акцизного збору з російських автомобілів і в 2,4 разу перевищував суму акцизного збору з легкових автомобілів, вироблених в Узбекистані, що суперечить угоді про вільну торгівлю між двома країнами від 29 грудня 1994 р. Комісія рекомендувала Кабінету міністрів України вжити заходи у відповідь у вигляді встановлення квот на імпорт автомобілів із Узбекистану.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабміну ввести квоту на імпорт легкових автомобілів із Узбекистану з об`ємом двигуна до 2,2 л строком на три роки у розмірі трьох автомобілів на рік.

Після чого Кабінет міністрів України з 15 листопада 2011 р. строком на три роки ввів режим ліцензування і встановив квоти на імпорт легкових автомобілів походженням із Республіки Узбекистан у розмірі трьох автомобілів на рік. Квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

До України з Узбекистану поставляються автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Nexia.

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Лідери 25 країн Євросоюзу підписали фіскальну угоду

Брюссель. Лідери 25 країн-членів Європейського Союзу підписали нову фіскальну угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, церемонія підписання відбулася сьогодні, на початку другого дня засідання Європейської Ради.

Перед підписанням Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголосив, що нова угода є важливою частиною стратегії ЄС з відновлення стабільності.

“Підписання угоди не лише членами зони євро, але 25-ма із 27-ми країн є дуже актуальною заявою про єдність”, - сказав він.

“Незважаючи на всі негативні процеси, ця угода та її обов’язкові принципи є сигналом про незворотність Європи”, - додав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року було узгоджено основні положення нової фіскальної угоди Євросоюзу. Нові правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.

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МВФ ухвалив рішення замінити керівника місії в Україні

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення замінити главу місії в Україні.

Про це УНІАН повідомив джерело у фінансових колах.

За інформацією джерела, вже найближчим часом новий керівник місії може прибути до України для обговорення питання щодо продовження програми співпраці.

«Очікується, що незабаром новий керівник місії приїде до України», - сказав співбесідник агентства. При цьому він не зміг уточнити причини, з яких буде замінено керівника місії МВФ в Україні.

За непідтвердженою поки що інформацією, новий керівник місії раніше займався аналогічною роботою у Білорусі.

Нагадаємо, що главою місії МВФ по Білорусі на сьогодні є Кріс ДЖАРВІС.

Нагадаємо, місію МВФ в Україні з грудня 2009 року очолює Танос АРВАНІТІС. Його було призначено на цю посаду замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.

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Україна в лютому виплатила МВФ 575 млн. дол.

Україна в лютому виплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) 575 млн. дол. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА, повідомляється на сайті регулятора.

“Із лютого місяця ми почали виплати за першим траншем stand-by суми основного боргу близько 575 млн. дол. Ми виплатили вчасно, в строк. Жодних претензій з боку МВФ ми не одержували”, - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

Кажучи про ситуацію на валютному ринку в цілому, як на міжбанківському, так і на готівковому, вона назвала її спокійною. За словами О.ЩЕРБАКОВОЇ, міжбанківський ринок працює в нормальному режимі, попит і пропозиція перебувають в межах збалансованості, а НБУ не проводить інтервенцій.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року Україна одержала перший транш у розмірі 4,5 млрд. дол. кредиту МВФ за програмою stand-by на загальну суму 16,4 млрд. дол.

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Азаров заявляє про можливе зниження «Газпромом» ціни газу для України на 10%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про можливе зниження «Газпромом» ціни на газ для України на 10%.

Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання користувачів Facebook.

«Газпром» не тільки пообіцяв, а й вже і знизив для певних компаній ціну газу на 10%. Коли в нашій країні був з візитом голова Держдуми Сергій НАРИШКІН, він передав нам проект угоди, в якій передбачалося також зниження ціни газу на 10%. Керівництво компанії «Нафтогаз» у даний час займається проведенням переговорів з «Газпромом» з цього питання», - відзначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого під час свого офіційного візиту до України голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН заявив про те, що Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект газового договору.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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«Смітник» ядерного палива розмістять на Київщині. Янукович не проти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У законі визначено вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Згідно із законом, централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі - централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Централізоване сховище розміщується на майданчику, розташованому між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до закону, у проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння і остаточне тепловиділення тощо.

Проектування і будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

Загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Для зберігання в централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до закону, відпрацьоване ядерне паливо зберігається у централізованому сховищі протягом строку його експлуатації, що обґрунтовується в його проекті.

Для зберігання в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого “сухого” зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.

У законі зазначено, що замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10% загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно із переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 9 лютого.

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Білорусь порадиться з партнерами по МС щодо імпорту труб із України

Мінськ. Білоруська сторона обіцяє найближчим часом провести консультації з партнерами по Митному союзу і дійти спільного знаменника з питання імпорту неіржавіючих труб з України.

Про це заявив на зустрічі з послом України в Білорусі Віктором ТИХОНОВИМ заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР’ЯНОВ, повідомив УНІАН перший секретар з економічних питань Посольства України в Білорусі Григорій МАРИНИЧ.

Г. МАРИНИЧ зазначив, що особлива увага під час зустрічі була приділена найважливішим питанням двосторонніх економічних відносин, у т.ч. візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Білорусі, який заплановано на 22-23 березня і питанням захисту інтересів українських виробників неіржавіючих труб на ринку Білорусі і МС.

«Білоруська сторона пообіцяла найближчим часом розглянути це питання і після консультацій з партнерами по МС дійти спільного знаменника в його вирішенні», - наголосив Р. МАРИНИЧ.

Він також зазначив, що зустріч відбулася з ініціативи білоруської сторони.

У свою чергу білоруська сторона висловила стурбованість у зв’язку із запровадженням відповідними українськими службами тимчасової заборони на імпорт до України білоруських товарів сільського господарства.

Як зазначив Р. МАРИНИЧ, під час обговорення цього питання Посол України в Білорусі В. ТИХОНОВ поінформував співрозмовників про причини запровадження Україною обмежувальних заходів і заявив про необхідність швидкого взаємовигідного вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн МС. Українські виробники неіржавіючих труб зажадали від уряду застосування у відповідь заходів щодо Білорусі за блокування імпорту їхньої продукції до країн МС.

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