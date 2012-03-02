Курс НБУ на 03.03.12

Офіційний курс НБУ на 03.03.12100 USD США - 798.8000 (на 2 березня - 798.6700)100 EUR - 1055.7740 (на 2 березня - 1063.1895)10 RUR - 2.7267 (на 2 березня - 2.7269)Облікові курси банківських металів на 03.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136954.26 (на 2 березня-137451.11)961XAG10Срібло-2812.57 (на 2 березня-2760.20)962XPT10Платина-135875.88 (на 2 березня-135134.96)964XPD10Паладій-56794.68 (на 2 березня-56226.37)

Офіційний курс НБУ на 03.03.12 100 USD США - 798.8000 (на 2 березня - 798.6700) 100 EUR - 1055.7740 (на 2 березня - 1063.1895) 10 RUR - 2.7267 (на 2 березня - 2.7269) Облікові курси банківських металів на 03.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136954.26 (на 2 березня - 137451.11) 961 XAG 10 Срібло - 2812.57 (на 2 березня - 2760.20) 962 XPT 10 Платина - 135875.88 (на 2 березня - 135134.96) 964 XPD 10 Паладій - 56794.68 (на 2 березня - 56226.37)

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