Торнадо зруйнувало місто на півдні США

Торнадо, що обрушився на південні штати США, практично зруйнував місто Мерісвілл (штат Індіана), троє людей загинули, повідомляє РІА «Новости».

Всі три нещасні випадки сталися в окрузі Джефферсон на південному сході штату.

У місті Челсі повністю зруйновано деякі будинки.

Крім Індіани, від стихії постраждали Теннессі, Кентуккі, Алабама та Огайо.

"На вулицях валяється будівельне сміття, багато дахів будинків зруйновано, вулицями неможливо пройти, довкола лежать дерева. Співробітники комунальних служб намагаються хоч якось налагодити ситуацію", - сказала представниця рятувальних служб одного з округів у штаті Теннессі.

Тисячі будинків залишилися без електрики - в більшості американських міст зовнішні електропроводи, які рвуться при сильних поривах вітру.

Серйозних пошкоджень стихія завдала будівлі в`язниці суворого режиму в штаті Алабама, ситуація в пенітенціарній установі залишається спокійною.