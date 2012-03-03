Польща погодилася скасувати плату за національні візи - Грищенко

Польща погодилася скасувати плату за національні візи.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Гарна новина. Польща принципово погодилася з нашою ініціативою скасувати оплату у 20 євро за їх національні довгострокові візи (тип D)», - написав міністр.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що у 2011 р. таких віз було видано понад 200 тис. на суму понад 4 млн. євро. «Тепер ці гроші залишаться в сімейних бюджетах українців», - додав він.

За словами міністра, буде розпочата відповідна процедура для укладення двосторонньої угоди з цього питання.

Він також зазначив, що вже діє правило, що для отримання шенгенської візи в дипломатичних представництвах Польщі достатньо пред’явити квиток на матч Євро-2012 та страховку.

«Візу оформлять за прискореною процедурою, і вона може бути багаторазовою на термін проведення чемпіонату», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, про намір польської влади скасувати плату за національні візи для українців заявив 8 лютого під час візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Польща запровадила візи для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але до вступу у Шенгенську зону наприкінці 2007 року видавала їх безкоштовно та за дуже ліберальними правилами.

Завдяки договору між Україною та ЄС про спрощення візового режиму, українці за шенгенські та національні візи платили пільгові 35 євро, а не стандартні 60 євро.

З 1 березня 2011 року Польща зменшила вартість національних віз для громадян України до 20 євро.