ТОП-5 (3 березня)

ТОП-5 новин за 3 березня

В Україні розроблять механізми доступності житла для родин з доходом близько 4 тис.грн.

Суд підтвердив правомірність спецрозслідування щодо імпорту легкових авто

МВФ пропонує підняти тарифи на газ на 30% з подальшим доведенням до рівня собівартості

Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання тарифів на цей рік із 5,9% до 5,7%

Білорусь заявила про можливу заборону-відповідь на ввезення українських продуктів

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В Україні розроблять механізми доступності житла для родин з доходом близько 4 тис.грн.

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив розробити механізми доступності житла для родин з сукупним доходом близько 4 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це М.АЗАРОВ сказав на нараді щодо реалізації цієї програми у столиці. Також прем’єр спільно з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ проінспектував хід будівництва об’єктів за програмою «Доступне житло».

Глава уряду доручив протягом двох-трьох тижнів розробити механізми для того, аби родини із середнім сукупним доходом близько 4 тис. грн. могли брати участь у програмах будівництва житла.

«По-перше, квартира повинна коштувати значно дешевше, ніж вона коштує зараз. По-друге, необхідно знайти довгострокові кредитні ресурси, щоб замість родини взяти цей ресурс і віддати будівельникам для того, аби вони могли побудувати житло. Найголовніше завдання – знайти цей фінансовий ресурс. Також необхідно визначити, скільки така родина може платити і протягом якого періоду. І під який відсоток її кредитувати. Протягом двох-трьох тижнів відповіді на ці питання будуть знайдені», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, для реалізації цієї програми необхідно залучити кошти державного і місцевих бюджетів, державних і комерційних банків та інвестиційні ресурси.

«Необхідно у комплексі вирішувати це завдання і ми ці рішення знайдемо», – наголосив М.АЗАРОВ.

Він додав, що цю роботу координуватиме міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК разом із Секретаріатом Кабінету міністрів і за два-три тижні ці пропозиції будуть внесені на розгляд уряду.

Прем’єр-міністр схвально оцінив темпи будівництва житла у столиці під безпосереднім контролем О.ПОПОВА, і нагадав, що минулого року столиця встановила абсолютний рекорд за кількістю збудованих квадратних метрів, перевершивши навіть досягнення радянського періоду.

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Суд підтвердив правомірність спецрозслідування щодо імпорту легкових авто

29 лютого Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Торговий дім «НІКО» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (третя особа – Асоціація українських автовиробників «УкрАвтоПром») про визнання їх дій протиправними і скасування рішення МКМТ від 30 червня 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

У повідомленні наголошується, що рішення адміністративного суду ще раз підтвердило, що спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів було розпочате лише в рамках чинного законодавства.

За даними Асоціації, раніше постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 січня 2012 р. було залишено без розгляду аналогічну позовну заяву Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) про скасування вищезгаданого рішення МКМТ.

Зокрема, суд відхилив доводи ТОВ «Торговий дім «НІКО» і ВААІД про те, що проведення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, незалежно від країни походження і експорту, призводить до порушення прав ТОВ «Торговий дім «НІКО».

«Безпідставні вимоги ВААІД, яка намагалася лобіювати штучні інтереси деяких учасників ринку всупереч інтересам держави, не витримали критики впродовж судових засідань», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «УкрАвтоПром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, незалежно від країни походження і експорту, з об`ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просив Комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об`ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об`ємом 1500-2200 куб. см.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на фоні скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту відносно обсягів виробництва і споживання подібного товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а по виробництву - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігаються і в 2011 році.

У ВААІД вважають, що імпорт у цей період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їх фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.

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МВФ пропонує підняти тарифи на газ на 30% з подальшим доведенням до рівня собівартості

Міжнародний валютний фонд пропонує для подальшого виділення Україні коштів кредиту stand-by підвищити тарифи на газ (як товарний ресурс) для населення на 30% із подальшим підвищенням його до рівня собівартості ресурсу, а для підприємств теплокомуненерго - на 58% із повним перенесенням цього зростання на опалювальні тарифи для кінцевого споживача - населення.

Ця інформація міститься в коментарях Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, підготовлених для продовження переговорів із МВФ, копію яких має в своєму розпорядженні УНІАН (Докладніше читайте на сайті «УНІАН економіка» в статті «Програму співпраці з МВФ пролонгують ще на рік?»)

«Разом із тим, навіть після такого підвищення домогосподарства й підприємства ТКЕ платитимуть менше 25% від вартості імпортованого газу», - зазначають у МВФ.

У зв`язку з цим, у МВФ наполягають на необхідності подальшого поступового підвищення ціни газу на 20% до виходу, як мінімум, на рівень собівартості.

«Необхідно буде здійснювати подальше підвищення тарифів на газ, причому уряд повинен оголосити про графік подальшого 20% підвищення, яке здійснюватиметься раз на півроку до тих пір, поки не буде забезпечено повне відшкодування собівартості ресурсу», - йдеться в пропозиціях МВФ.

Згідно з коментарями Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, в уряді категорично відкидають такий варіант.

Зокрема, в Мінекономрозвитку, оцінивши запропоновану МВФ схему підвищення тарифів, дійшли висновку, що на неї просто «не можна погодитися».

Мінекономрозвитку робить акцент на тому, що паралельно з підвищенням тарифів на газ на 30% потрібно вживати заходи з покращення ситуації в газовому секторі. Серед них: досягнення меншої залежності від російського газу; підвищення внутрішнього видобутку, зокрема, на шельфі Чорного моря; економія ресурсів; перехід ТЕЦ на інші види палива (торф, буре вугілля); зміна схем теплопостачання (потрібно перейти із старих ТЕЦ на міні-котельні, що дозволить вивести з експлуатації неефективні ТЕЦ і на 20% скоротити споживання газу).

Що ж до підвищення ціни газу для підприємств ТКЕ, то в коментарях Мінекономрозвитку підкреслюється, що поки не ясно, якою вона буде в результаті переговорів із Росією.

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Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання тарифів на цей рік із 5,9% до 5,7%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України переглянуло в бік зниження прогноз підвищення тарифів у 2012 році (кумулятивний показник) із 5,9% до 5,7% і, відповідно, частки зміни цін (тарифів) у загальному індексі споживчих цін (у процентних пунктах). Про це йдеться в листі першого заступника міністра Мінекономрозвитку Вадима КОПИЛОВА, адресованому Кабінету міністрів України, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН (повну таблицю див. нижче).

Так у документі зазначається, що переглянуто план-графік реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік. План переглянуто на виконання протоколу наради Мінекономрозвитку з главою уряду з питань реалізації державної цінової та тарифної політики в 2012 році з метою дотримання прогнозного рівня інфляції (доручення КМУ від 31 січня 2012 року №4215/0/1-12). У нараді також брали участь представники Мінінфраструктури, Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) і Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗС).

«Зокрема, підвищення споживчих цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (квартплата, водопостачання, гаряча вода, опалення і водовідведення) зменшено з 4,0% до 2,9%, а на послуги залізничного пасажирського транспорту - з 21,0% до 14,3%», - йдеться в листі «У зв`язку з цим, прогнозне підвищення в 2012 році споживчих цін зменшено з 5,9% до 5,7%, а середньорічне - з 4,0% до 3,8%».

Крім того, повідомляється, що при доопрацюванні прогнозу зміни цін виробників промислової продукції прогноз зростання цін на вугілля зменшено з 13,0% до 11,2%, на електроенергію - з 10,4% до 9,5%, тарифів на вантажні залізничні перевезення - з 17,8% до 12,2%.

«Прогноз підвищення цін промвиробників у розрахунку грудень 2012 року до грудня 2011 року становив 8,0%, а середньорічний - 6,0%» - йдеться в листі.

Варто також зазначити, що в плані-графіку з реалізації цінової та тарифної політики на 2012 рік не передбачено підвищення цін (тарифів) на газ і електроенергію.

Довідка УНІАН. Згідно з Прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2012 рік, інфляція цього року очікується на рівні 7,9% (песимістичний прогноз також - 7,9%), зростання цін промвиробників очікується на рівні 9,7% (песимістичний прогноз - 9,4%).

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Білорусь заявила про можливу заборону-відповідь на ввезення українських продуктів

Білорусь висунула ультиматум проти заборони на ввезення в Україну білоруської молочної та м`ясної продукції, й при цьому заявила про можливу заборону на ввезення на свою територію української соняшникової олії, солі тощо.

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду, посилаючись на заяву голови Держветфітослужби України Івана БІСЮКА за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгоспу Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ.

«Білоруська сторона під час офіційної зустрічі жодним чином не спростувала зауваження Держветфітослужби України, й замість запропонованих спільних дій щодо виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то в понеділок із 15:00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема, олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту”, - сказав І.БІСЮК.

За його словами, будь-які пропозиції Держветфітослужби вирішити ситуацію шляхом усунення недоліків зі сторони білоруських переробних підприємств і перевірки планів моніторингу за антибіотиками білоруською стороною не сприймаються. Натомість Білорусь, як член Митного союзу, повідомила Україну про те, що проситиме підтримки у країн-членів Митного союзу про введення заборони на імпорт української продукції до країн МС.

Голова Держветфітослужби нагадав, що, згідно з українським законодавством, яке відповідає європейським вимогам, наявність антибіотиків у готовій харчовій продукції не допускається. Українська сторона неодноразово надсилала офіційні листи з попередженнями й рекомендаціями щодо усунення порушень, зокрема, лист від 5 жовтня за № 15-3-1-16-8644.

«На жаль, у Департаменті ветеринарії та продовольства Міністерства сільського господарства Республіки не відреагували на зауваження, а вже в лютому цього року випадки виявлення антибіотиків у молочній продукції стали масовими», - сказав І.БІСЮК.

Він запевнив, що саме у зв`язку з масовістю виявлення антибіотиків, було ухвалено рішення про тимчасове обмеження ввезення білоруських молочних продуктів на територію України.

«Ми прагнутимемо знайти взаєморозуміння, й думаю ми його знайдемо», - зазначив І.БІСЮК.

При цьому, за його словами, стосовно м`ясної продукції, яка теж опинилася під забороною через заходи з недопущення збудника африканської чуми свиней на територію України, представники Білорусі висловили готовність надати відповідні документи й дозволи інспекції поголів`я свиней.

«На сьогодні українсько-білоруське співробітництво вимагає конструктивного діалогу, а не ультимативних формулювань», - резюмував І.БІСЮК.

Як повідомляв УНІАН, із 1 березня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Республіки Білорусь.

Крім того, з 29 лютого Україна тимчасово заборонила ввезення на територію країни свинини з Білорусі у зв`язку із загрозою занесення африканської чуми свиней.

(УНИАН)