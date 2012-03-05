Путін після обробки 99,3% протоколів набрав 63,75% голосів на виборах Президента РФ

За підсумками обробки 99,3% протоколів на виборах Президента РФ Володимир Путін набирає 63,75% голосів, Геннадій Зюганов - 17,19%, Михайло Прохоров - 7,82%. Такі дані були оприлюднені в понеділок на прес-конференції в ЦВК.

Володимир Жириновський, згідно з цими даними, набирає 6,23%, Сергій Миронов - 3,85%.

"Ніяких затримок, пауз при введенні протоколів не було. Було безперервне введення протоколів в систему "Вибори". Це свідчить про те, що добре підготовлені УІКі і ТВК", - сказав глава ЦВК РФ Володимир Чуров.

За його словами, результати після введення всіх протоколів в систему "Вибори" можуть змінитися лише на соту частку відсотків, передає РІА "Новости".