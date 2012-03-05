Анонс на 5 березня

* "Малий і середній бізнес в Україні: податкове ярмо чи умови розвитку?" У прес-конференції візьмуть участь: Ксенія Ляпіна – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань промислової і Регуляторної політики та підприємництва ВРУ; В`ячеслав Рой – голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України; Віктор Пилипишин – голова громадської організації "Кияни передусім!".

* Онлайн-конференція головного координатора громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія Черняховського. Тема онлайн-конференції: «Київ на межі загибелі: тотальна забудова, знищення зелених зон, навала ларьків, стихійна торгівля і відсутність демократичних виборів мера та Київради».

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та вплив погодних змін на весняну повінь". Учасники: Василь Квашук, директор Департаменту цивільного захисту МНС України; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

* Прес-конференція в.о. голови ДПС у Київській області Олександра Кондрашова на тему: "Підсумки роботи органів податкової служби Київської області за січень-лютий 2012 року та хід проведення деклараційної кампанії громадян 2012 року".

* 13-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Практика неповернення ПДВ: причини, наслідки, шляхи вирішення проблеми». Питання: Наслідки проблем з адмініструванням ПДВ для експортних галузей та економіки в цілому. Які проблеми заважають своєчасному відшкодуванню ПДВ. Досягнення та недоліки політики уряду щодо вирішення проблеми відшкодування ПДВ. Що необхідно зробити для вирішення проблеми відшкодування ПДВ? Відбудеться презентація дослідження, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень за підтримки Агентства журналістських розслідувань на тему «Адміністрування ПДВ як фактор розвитку експортних галузей». Запрошені: Анатолій Кінах, президент УСПП; Анна Дерев`янко, голова ЄБА, Дмитро Олійник, заступник голови ради Федерації роботодавців України, Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління при Мінфіні України, Сергій Терьохін, народний депутат України, представники ДПСУ, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг , ММК ім.Ілліча, ВАТ «Возко», ВАТ «Луганськтепловоз», галузевих асоціацій, незалежні експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: +380 44 484 44 10, 484 44 01, e-mail: msemeryak@icps.kiev.ua.

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