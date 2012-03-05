До Москви перекидаються 6300 співробітників поліції у зв'язку з мітингами

До Москви перекидаються додаткові сили поліції у зв`язку з мітингами.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МВС Росії.

«У зв`язку з тим, що 5 березня і в наступні дні в Москві заплановано проведення великої кількості мітингів, ходів та інших узгоджених масових акцій, з метою надання допомоги в забезпеченні громадської безпеки співробітникам поліції Московського гарнізону керівництвом МВС Росії ухвалено рішення про залучення додаткової кількості особового складу. Для цього в столицю прибудуть 6 300 співробітників з найближчих регіонів Центрального федерального округу», - йдеться в повідомленні.

Водночас, російський політичний і опозиційний діяч Ілля ЯШИН у своєму блозі написав, що організаторів сьогоднішнього мітингу опозиції в Москві викликають до прокуратури.

«Тільки що мені на мобільний подзвонили з УВС ЦАО Москви. Людина представилася заступником начальника УВС підполковником СОРОКІНИМ. Сказав, що дзвонить за дорученням прокуратури. Зажадав, щоб я приїхав до 9 ранку для «бесіди з приводу мітингу на Пушкінській площі», - відзначив І.ЯШИН.

За його словами, він відмовився з’являтися куди б то не було без офіційної повістки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 19.00 до 21.00 на Пушкінській площі відбудеться мітинг опозиції «За чесні вибори» із заявленою кількістю учасників до 10 тис. чоловік. Мітинг узгоджений з Урядом Москви. У разі переповнення площі, співробітники поліції перекриватимуть рух транспорту по Тверской вулиці.