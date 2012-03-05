ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 березня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Президент Путін поставить крапку в газових переговорах з Україною» пише: у затяжних переговорах щодо газу між Києвом і Москвою буде поставлено крапка після завершення президентських виборів у Росії, впевнені експерти. Ціну газу буде знижено за рахунок допуску росіян до української ГТС.

http://delo.ua/ukraine/prezident-putin-postavit-tochku-v-gazovyh-peregovorah-s-ukrainoj-174378/

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Також «Діло» в публікації «Зарубіжним українцям дали більше прав» пише: Президент підписав зміни до закону про статус зарубіжних українців, який наділяє етнічних українців майже всіма правами, крім виборчого. Проте через бюрократичні процедури процес отримання статусу затягується.

http://delo.ua/ukraine/zarubezhnym-ukraincam-dali-bolshe-prav-174416/

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«Діло» в публікації «Нацбанк цього року не має наміру включати «друкарський верстат» пише: політика кількісного пом`якшення, яку застосовують центробанки розвинених країн для боротьби з кризою, вітчизняній економіці не підходить. Україні потрібні системні реформи і поліпшення бізнес-климату, інакше емісія грошей не дасть результатів, вважають в НБУ.

http://delo.ua/finance/nacbank-v-etom-godu-ne-nameren-vkljuchat-pechatnyj-stanok-174403/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Реактор ховають в «Укриття», в якому пише: глава МНС Віктор Балога повідомив Президента про початок будівництва нового захисного саркофага над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Воно триватиме до 2015 року. У Державному агентстві з управління зоною відчуження сподіваються, що нове укриття, вартість якого оцінюється у 980 млн. євро, прослужить мінімум 100 років. Водночас екологи вважають, що воно створить лише ілюзію безпеки, оскільки під ним, як і раніше, зберігатимуться токсичні та радіоактивні матеріали, які неможливо утилізувати.

http://www.kommersant.ua/doc/1886748

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Чутливі організми», в якому пише: у США і Канаді стурбовані планами українського уряду змінити систему маркування харчових продуктів на вміст у них ГМО. Питання викликала пропозиція скасувати мінімальний поріг маркування у 0,9%. Якщо Мінохоронздоров`я не зможе надати наукового обгрунтування ГМО-маркування всіх продуктів харчування і постанова Кабміну все ж таки набуде чинності, це питання може стати об`єктом розгляду в органі, що займається розглядом суперечок СОТ.

http://www.kommersant.ua/doc/1886891

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Митниця примножує віруси» пише: Держмитниця прирівняла ліки до алкогольних напоїв і харчових добавок і вирішила стягувати за них мито. Чимало популярних лікарських засобів або подорожчають, або зникнуть.

http://markets.eizvestia.com/full/tamozhnya-priumnozhaet-virusy

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Японію завалять молоком», в якому пишуть: влада шукає альтернативні ринки збуту для українських виробників молочної продукції, одним з них може стати Японія.

http://markets.eizvestia.com/full/yaponiyu-zavalyat-molokom

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Газета «Сьогодні» в публікації «Томенко зауважив у словах Зурабова підтвердження претензії Росії на ГТС» пише: політик вважає, що «Росія готова любити нинішню українську владу або шляхом контролю української території, або за гроші».

http://www.segodnya.ua/news/14344732.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Брюссель і Київ зайшли у безвихідь в питанні асоціації – європейські міністри» пише: підписання і ратифікація відповідної угоди "фактично заблоковані внаслідок дій України", відзначають аналітики.

http://www.segodnya.ua/news/14344746.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Газотранспортні сценарії: реверс і американський газ...» пише: не все так погано для нашої ГТС, як стверджує Росія, - європейський газовий ринок може змінитися до невпізнання вже через 5-6 років і в ньому може знайтися місце для української труби. Є й зовсім несподівана версія про її наповнення американським газом.

http://economics.unian.net/rus/detail/121603

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Програму співпраці з МВФ пролонгують ще на рік?» пише: програму співпраці України з МВФ, яка закінчується наприкінці поточного року, може бути продовжено на 2013 рік. Однак майже немає надії, що сторони знайдуть компроміс, насамперед щодо найгострішого питання – підвищення тарифів на газ для населення...

http://economics.unian.net/rus/detail/121538

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Медведєв доручив вивчити законність вироку Ходорковському і Лебедєву» пише: чинний президент РФ Дмитро Медведєв доручив генпрокуророві до 1 квітня 2012 р. «провести аналіз законності та обгрунтованості обвинувальних вироків суду стосовно громадян Російської Федерації згідно з додатком».

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1525141/medvedev_poruchil_proanalizirovat_zakonnost_prigovora

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Також «Ведомости» в публікації «Путін виступив на мітингу зі сльозами на очах» пишуть: «Ми перемогли у відкритій, чесній боротьбі», - заявив прем`єр-міністр Володимир Путін своїм прихильникам на Манежній площі.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1524568/putin_vystupil_na_mitinge_na_manezhnoj_ploschadi_so_slezami

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Видання «Известия» в публікації «У «Сколково» створили засіб проти торентів» пише: нова програма не дозволила завантажити піратський «Висоцький. Дякую, що живий» майже 45 тис. користувачів.

http://izvestia.ru/news/517406

(УНІАН)