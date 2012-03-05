Процес підписання і ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС зайшов у глухий кут?

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "ув`язнена", а процес її підписання і ратифікації зайшов у глухий кут. Про це ідеться у спільній статті за підписом міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Німеччини, опублікованій в понеділок у друкованій версії газети International Herald Tribune.

У статті нагадують, що п`ять років тому Європейський Союз і Україна почали переговори про нову угоду з метою сприяння політичній та економічній інтеграції країни в ЄС.

Нині Київ та Брюссель мали б святкувати підписання і ратифікацію угоди, натомість ці процеси фактично заблоковані в результаті дій України, і сторони зайшли в глухий кут.

«Демократія, права людини і верховенство закону є цінностями, що лежать в основі Угоди про асоціацію, і Україна вже взяла на себе зобов`язання щодо них у межах ОБСЄ, Ради Європи, а також перед ЄС. Таким чином, було б справедливо сказати, що Угода про асоціацію була ув`язнена, і українське керівництво тримає ключ», - цитує міністрів Українська служба Бі-Бі-Сі.

Карл БІЛЬДТ, Вільям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СІКОРСЬКИЙ і Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ наголошують, що незалежні засоби масової інформації та громадські організації України повідомляють про тиск з боку влади, а судові процеси над опозиційними політиками, у тому числі Юлією ТИМОШЕНКО і Юрієм ЛУЦЕНКОМ, "мають ознаки політично мотивованого і вибіркового правосуддя".

"У цей день погляди міжнародного співтовариства будуть спрямовані на Україну з надією і очікуванням того, що країна не відмовлятиметься від своєї традиції вільних і справедливих виборів. Це включає забезпечення того, що опозиція матиме змогу брати участь (у виборах – УНІАН) повною мірою", - йдеться у публікації.

На завершення міністри наголошують, що їх метою є закріпити Україну в європейській сім`ї, і вони закликають українське керівництво проявити політичну сміливість і мудрість, необхідні для цього.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 2 квітня виконати в установленому порядку заходи щодо парафування тексту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.