Фірташ закликає бізнесменів інвестувати в соцсферу

Голова Федерації роботодавців України, голова Ради директорів Групи компаній Group DF Д.ФІРТАШ закликав бізнесменів інвестувати у соціальну сферу регіонів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Д.Фірташа.

«Ми повинні взяти відповідальність перед тими містами, тими селами, де живемо. Хтось купить автобус, хтось відремонтує дорогу або побудує дитячий садок. Якщо ми разом скинемось потрошки, то і ситуація буде змінюватись, і держава буде змінюватись», – сказав Д.ФІРТАШ.

«Люди, які працюють на ваших підприємствах, повинні отримувати задоволення не тільки від того, що працюють, але і від того, що живуть у цьому місті», – сказав бізнесмен під час зустрічі з бізнесменами та керівництвом Черкаської області.

У якості першого спільного проекту Д.ФІРТАШ запропонував черкаським бізнесменам профінансувати реконструкцію Черкаського аеропорту. При цьому особисто він висловив готовність виділити 30% з необхідних 24 мільйонів гривень.

Після зустрічі з підприємцями голова Федерації роботодавців України відвідав недавно збудовану Черкаську обласну дитячу лікарню. Д.ФІРТАШ заявив, що виділить 9 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для першого в Україні безкоштовного реабілітаційного центру для дітей з дитячим церебральним паралічем.