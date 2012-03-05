Анонс на 6 березня

* Відбудеться брифінг голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Володимира Холоші на тему: "Початок монтажу нового безпечного конфайнмента на Чорнобильській АЕС".

* Круглий стіл на тему: "Забезпечення національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних невизначеностей". Учасники: член Президії НАНУ, екс-секретар РНБО Володимир Горбулін, голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко; генерал армії України Володимир Шкідченко, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Анатолій Качинський, та інші.

* Прес-конференція на тему: «Зимові збитки і людські втрати від пожеж в УкраїнІ». В роботі візьме участь Андрій Бєлашов, начальник відділу впровадження засобів протипожежного захисту Державної інспекції техногенної безпеки України.

* Прем`єр-міністр УкраїнИ Микола Азаров проведе зустріч з вихованцями Юридичного ліцею Національної академії внутрішніх справ, батьки яких загинули під час виконання службових обов`язків.

* Круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа: чи є альтернатива?». Учасники: голова Всеукраїнської спілки підприємців малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан; заступник голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів Михайло Міненко, директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віра Нанівська, член товариства "Мале коло" Володимир Щербина, президент ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук, голова Всеукраїнської профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу "Єднання" Наталія Кожевіна.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Єреван - Астана на тему: «Росія і СНД: новий сценарій відносин». Учасники в Києві: Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології; Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента". В Москві: Сергій Міхєєв, директор Центру політичної експертизи; Євген Мінченко, директор Міжнародного інституту політичної експертизи. В Астані: Єрмухамет Єртисбаєв, радник Президента Республіки Казахстан з політичних питань; Болат Байкадамов, директор Інституту парламентаризму Народно-демократичної партії "Нур Отан". В Єревані: Олександр Іскандарян, директор Інституту Кавказу; Олександр Маркаров, директор Вірменського філії Інституту країн СНД. У Кишиневі: Микола Кіртоаке, директор Незалежного інституту стратегічних досліджень; Юріє Рошка, лідер Християнсько-демократичної народної партії.

* Прес-конференція на тему: «Загострення відносин між Україною та Білоруссю: наслідки для обох країн». В роботі візьме участь надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров ознайомиться з перебігом будівництва метрополітену в напрямку станцій метро «Іподром» і «Одеська площа» у Києві.

* Прес-конференція на тему: «Перспективи євроінтеграції України: експертний погляд». Організатор - Інститут Горшеніна. Будуть презентовані результати першого експертного дослідження, проведеного в рамках довгострокової міжнародної дослідницької програми Інституту Горшеніна спільно з «Українським журналом» (Прага) та виданням «Nowa Europa Wschodnia» (Краків). Питання: Які основні загрози демократії в Україні? Чи перейде Україна в найближчі 2-3 роки від політики багатовекторності до єдиного офіційного зовнішньополітичному напрямку? Чи готові українці до європейської інтеграції? Наскільки цікава програма «Східного партнерства» для України? Підтримка яких країн ЄС сьогодні необхідна Україні? Учасники: Марина Ткаченко, експерт у сфері соціального проектування Інституту Горшеніна; Петро Андрусечко, головний редактор «Українського журналу».

19-00 - В УНІАН у "Лабораторії "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас консультанта Комітету Верховної Ради України Тетяни Гур’євої «Ваша публічність. Як досягати успіху?». В рамках майстер-класу бізнес-тренер та іміджмейкер розповість про технологію самопросування, імідж у політиці та шоу-бізнесі, а також як користуватися іміджем, аби досягти успіху (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація за телефоном: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участь для журналістів - безкоштовно (за умови публікації матеріалу про подію).

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