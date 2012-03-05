Курс НБУ на 06.03.12

Офіційний курс НБУ на 06.03.12100 USD США - 798.8000 (на 5 березня - 798.8000)100 EUR - 1056.0136 (на 5 березня - 1055.7740)10 RUR - 2.7273 (на 5 березня - 2.7267)Облікові курси банківських металів на 06.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-135636.24 (на 5 березня-136954.26)961XAG10Срібло-2730.30 (на 5 березня-2812.57) 962XPT10Платина-133000.20 (на 5 березня-135875.88)964XPD10Паладій-56395.28 (на 5 березня-56794.68)

Офіційний курс НБУ на 06.03.12 100 USD США - 798.8000 (на 5 березня - 798.8000) 100 EUR - 1056.0136 (на 5 березня - 1055.7740) 10 RUR - 2.7273 (на 5 березня - 2.7267) Облікові курси банківських металів на 06.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 135636.24 (на 5 березня - 136954.26) 961 XAG 10 Срібло - 2730.30 (на 5 березня - 2812.57) 962 XPT 10 Платина - 133000.20 (на 5 березня - 135875.88) 964 XPD 10 Паладій - 56395.28 (на 5 березня - 56794.68)

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