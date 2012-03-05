ТОП-10 (5 березня)

Доля нової газової угоди залежатиме від терміну оцінення ГТС - посол РФ Зурабов

Білорусь не вводитиме стосовно України обмежувальні заходи у відповідь

СБ розробив нову стратегію партнерства з Україною

Главою місії МВФ в Україні призначено Кріса Джарвіса

Переможця конкурсу з продажу "Дніпроенерго" буде визначено 12 березня

Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 6 млрд. грн.

Україна і Франція уклали угоду про розміщення українського супутника в 2013 році

Суд визнав правомірними претензії до Тимошенко щодо несплати податків за картками Somolli

У Криму хочуть ввести соцкартки для пільговиків зі знижкою 5-7%

Віце-президент СБ: проривом у відносинах з Україною є підвищення рівня вибірки грошей до 18%

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Доля нової газової угоди залежатиме від терміну оцінення ГТС - посол РФ Зурабов

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає, що строки укладення нової угоди щодо газу між Україною і Росією залежатимуть від терміну оцінення української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

«На сьогодні я бачу лише одне, що якщо оцінення української ГТС проводитиметься до 1 серпня, то абсолютно очевидно, що ми, в кращому разі, на якісь угоди можемо вийти тільки в другій половині року», - відзначив посол.

Також М.ЗУРАБОВ вважає, що Україна зацікавлена в тому, аби рішення щодо «Південного потоку» не було прийняте до остаточного оцінення української газотранспортної системи.

«Абсолютно очевидно, що Україна зацікавлена в тому, аби рішення з «Південного потоку» до моменту остаточного оцінення української ГТС не було ухвалене», - сказав посол.

Він вважає, що проекти Північного і Південного потоків впливають на перспективні обсяги прокачування газу через ГТС України.

М.ЗУРАБОВ відзначив, що Росія, навпаки, прагне зробити так, аби «Південний потік» став реальністю і, отже, вартість української ГТС була б знижена.

Посол відзначив, що, за його інформацією, оцінювачі повинні надати свою оцінку ГТС до 1 серпня цього року.

Він також відзначив, що ця робота може бути виконана в коротші терміни.

М.ЗУРАБОВ розраховує, що після завершення президентських виборів в РФ у тих, хто активно включений в політичний процес сьогодні, буде можливість почати роботу над зовнішньополітичними і внутрішньополітичними пріоритетами.

«Відбудеться зустріч керівників наших двох країн на вищому рівні і буде дано новий поштовх тому, аби ми в строго певні терміни могли підійти до рішення або декількох варіантів рішення, з яких буде вибрано найкращий», - додав М.ЗУРАБОВ.

Він відзначив, що переговори ведуться з трьох основних груп питань: ціна на газ, обсяги споживання газу Україною і про кількість газу для Європи, який прокачуватиметься через українську ГТС.

М.ЗУРАБОВ вважає, що нова газова угода між Україною і Росією має бути підписана на період до 2020 року.

«Треба мати на увазі, що угода має бути підписана не на один рік і не на два, а, очевидно, на період до 2020 року», - сказав посол.

Він відзначив, що готуються не просто зміни до діючої угоди, а нова міжурядова угода щодо газу.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про можливе зниження «Газпромом» ціни на газ для України на 10%.

20 лютого під час свого офіційного візиту до України голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН заявив про те, що Міністерство енергетики Російської Федерації передало українській стороні новий проект газового договору.

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Білорусь не вводитиме стосовно України обмежувальні заходи у відповідь

Білорусь не вводитиме обмежувальні заходи у відповідь стосовно України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі.

«У зв`язку з появою в засобах масової інформації повідомлень про введення з 15:00 години 5 березня 2012 року білоруською стороною заборони-відповіді на імпорт української продукції, Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду інформує, що між українською й білоруською сторонами налагоджено конструктивний діалог, проводиться обмін інформацією, й у робочому порядку оперативно розглядаються питання, що викликали підозри у Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні Мінсільгосппроду Білорусі.

У Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду також зазначили, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною без введення обмежувальних заходів у відповідь.

Як повідомлялося, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, продукції та сировини з них.

При цьому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив, що заборона на ввезення в Україну білоруської м`ясомолочної продукції є тимчасовим обмеженням.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮК за підсумками зустрічі з першим заступником директора департаменту ветеринарії та продовольства Мінсільгосппроду Білорусі Юрієм ПИВОВАРЧИКОМ, що відбулася 2 березня в Києві, заявив, що «білоруська сторона повністю погодилася із зауваженнями, але замість спільних дій щодо виходу із ситуації, що склалася, було висунуто ультиматум про те, що якщо українська сторона в односторонньому порядку не скасує тимчасові обмеження, то в понеділок із 15.00 білоруська сторона введе заборону на імпорт української продукції, зокрема олії, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту».

3 березня 2012 року Департаментом ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі було направлено офіційного листа голові Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.БІСЮКУ з проханням направити протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію щодо кожного випадку виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції.

Наприкінці цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надійшов запит із переліком запитань щодо діючої в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів.

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СБ розробив нову стратегію партнерства з Україною

Світовий банк розробив нову стратегію партнерства з Україною на період 2012-2016 рр., яка буде представлена Президенту, прем’єр- міністру і главі Нацбанку України під час візиту 5-6 березня до Києва віце-президента СБ у справах Європи і Центральної Азії Ле УЕРУ.

Про це УНІАН повідомили в представництві СБ у справах України, Білорусі і Молдови.

Згідно з повідомленням, нова стратегія партнерства для України зосереджує увагу на поліпшенні умов ведення бізнесу як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів; удосконаленні інфраструктури для зменшення витрат, пов`язаних з веденням підприємницької діяльності; а також на створенні умов для реформування і залучення приватних інвестицій у розвиток сільського господарства.

Нова стратегія СБ також підтримуватиме органи влади в їх прагненні поліпшити відносини з громадянським суспільством і підприємницьким співтовариством, підвищити рівень довіри і залучити до підтримки реформ, щоб зробити уряд відповідальнішим і ефективнішим.

«Група Світового банку коригуватиме свій стратегічний діалог, кредитування і технічну допомогу відповідно до продемонстрованої урядом відданості реформам», - наголошується в повідомленні.

Під час свого візиту Л.УЕРУ офіційно представить уряду України і партнерам-учасникам програм розвитку нового директора СБ у справах України, Білорусі і Молдови Чимяо ФАНА, призначеного в лютому.

Довідка УНІАН. Відтоді, як Україна стала членом СБ в 1992 році, загальна сума зобов`язань банку перед Україною на фінансування 39 проектів і програм перевищує 7 млрд. дол. Загальна сума зобов`язань IFC, що входить до групи СБ, по 63 проектам становить 1,657 млрд. дол.

IFC також додатково залучила в Україну 632 млн. дол. синдикованих кредитів.

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Главою місії МВФ в Україні призначено Кріса Джарвіса

Керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні призначено Кріс ДЖАРВІСА замість Таноса АРВАНІТІСА.

Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«Керівником місії в Україні було призначено Кріс ДЖАРВІСА, громадянина Великобританії. Пан ДЖАРВІС має великий досвід роботи з країнами, в яких формується ринкова економіка. Останнім часом він обіймав посаду керівника місії у Білорусі. Пан ДЖАРВІС змінить на посту керівника місії в Україні Таноса АРВАНІТІСА, який обіймав цей пост з початку 2010 року», - сказано в заяві.

Довідка УНІАН. Таноса АРВАНІТІСА було призначено на посаду голови місії МВФ в Україні замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ з кінця 2008 року.

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Переможця конкурсу з продажу "Дніпроенерго" буде визначено 12 березня

Засідання конкурсної комісії з визначення переможця в приватизаційному конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" відбудеться 12 березня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як повідомили у прес-службі, під час свого засідання конкурсна комісія запропонує єдиному учаснику конкурсу - компанії DTEK Holdings Ltd придбати 25% "Дніпроенерго" за ціною незалежної оцінки, котра також буде обнародувана тільки під час засідання комісії. У прес-службі також повідомили, що на офіційному сайті ФДМУ здійснюватиметься он-лайн трансляція засідання конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн.

Єдиний учасник конкурсу-продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд., 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни. Оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати даний пакет за ціною оцінки.

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Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 6 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України своєю постановою вирішив збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 6 млрд. грн. шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100% акцій у власності держави.

Відповідна постанова Кабміну №139 від 22 лютого оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству фінансів доручено здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 6 млрд. грн. з терміном обігу 10 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище від 9,5% річних, і внести їх від імені держави в оплату додаткових акцій НАК «Нафтогаз України».

Проте, своєю постановою №170 від 5 березня Кабмін змінив ці умови – термін обігу скорочено до трьох років (замість 10) і процентну ставку змінено на рівні не вище від 9,95% річних (замість 9,5%).

Разом з тим Кабмін доручив НАК «Нафтогаз України» забезпечити використвання одержаних ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії.

Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено ухвалити рішення про приватне розміщення додаткових акцій НАК «Нафтогаз України», випущених згідно з пунктом 1 цієї постанови, і забезпечити здійснення заходів, пов`язаних з виконанням цієї постанови.

Іншою постановою (№140 від 22 лютого) уряд завершив попереднє збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2011 р. Кабмін затвердив зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» у зв`язку із збільшенням статутного капіталу на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Раніше, 23 травня, Кабмін збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики терміном обігу 5-7 років. Процентна ставка за облігаціями не повинна перевищувати 9% річних.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна і Франція уклали угоду про розміщення українського супутника в 2013 році

Адміністрації зв`язку України (Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України) і Франції уклали угоду про розміщення українського супутника в позиції 48 ° с. д. у 2013 році.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв`язку.

Відповідно до досягнутих домовленостей компанія EUTELSAT SA (Французький провайдер супутникового зв`язку, один з трьох провідних світових супутникових операторів) надасть державному підприємству «Укркосмос» частотний ресурс в орбітальній позиції 48 ° с. д. для українського телекомунікаційного супутника. Перший в історії незалежної України вітчизняний телекомунікаційний супутник «Либідь» планують запустити ракетоносієм Zenit з космодрому Байконур у четвертому кварталі 2013 року.

Таким чином, Україна отримала вигіднішу частотно орбітальну позицію для власного телекомунікаційного супутника. Супутник забезпечуватиме роботу 30 передавачів у діапазоні частот Ku (11, 12 і 14 Ггц), призначених для надання послуг супутникового телебачення, широкосмугового доступу до мережі інтернет та зв`язку VSAT (Very Small Aperture Terminal) у трьох регіонах: Центральна і Східна Європа, включаючи Туреччину, Центральна і Західна Африка, а також Індія.

В даний час компанія EUTELSAT SA завершила переведення в орбітальну позицію 48 ° с. д. чинного супутника EUTELSAT W2M. Відповідно до домовленостей ДП «Укркосмос» отримає ресурс на цьому супутнику для надання послуг користувачам України.

Як наголошують в повідомленні, «запуск українського телекомунікаційного супутника в орбітальну позицію 48 ° с. д. є важливим кроком у розвитку сучасних телекомунікаційних послуг в Україні», а також довгострокового співробітництва між Адміністраціями зв`язку України та Франції в рамках взаємодії між ДП «Укркосмос» і компанією EUTELSAT SA

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Суд визнав правомірними претензії до Тимошенко щодо несплати податків за картками Somolli

Вищий адміністративний суд України визнав правомірними претензії Генеральної прокуратури України і Державної податкової адміністрації до екс-прем’єр-міністра України, колишнього керівника корпорації ЄЕСУ Юлії ТИМОШЕНКО щодо несплати нею податків при використанні в 1990-х роках коштів з кредитних карток компанії Somolli Enterprises Limited.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу в її резулятивній частині оголосив сьогодні головуючий суддя Олександр НЕЧИТАЙЛО, залишивши таким чином без задоволення скаргу Ю.ТИМОШЕНКО та її адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКА на рішення Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адміністративного суду, якими було скасовано та визнано правомірним скасування рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 лютого 2005 року про закриття провадження у справі щодо коштів з карток Somolli Enterprises Limited.

«Касаційну скаргу Тимошенко Юлії Володимирівни залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду та ухвалу Окружного адміністративного суду Києва залишити без змін», - зазначається в революційній частині ухвали ВАСУ.

При цьому у документі наголошується, що повний текст судового рішення суду касаційної інстанції буде оголошено через 5 днів, відповідно до законодавства, ухвала набирає чинності з моменту оголошення, однак може бути оскаржена.

Слід зазначити, що суддя О.НЕЧИТАЙЛО був суддею-доповідачем у ВАСУ у лютому 2010 року при розгляді скарги Ю.ТИМОШЕНКО на рішення ЦВК про визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України за результатими виборів.

Коментуючи ухвалу ВАСУ, адвокат Б.НЕЧИПОРЕНКО в інтерв’ю журналістам сказав: «Це рішення в чергове підтвердило, що правосуддя в Україні немає».

Разом з тим, він зауважив, що сторона захисту, отримавши мотивувальну частину ухвали та вивчивши її, визначиться з поданням відповідної скарги до Верховного Суду.

Адвокат додав, що сторона захисту також вивчить аналогічні рішення ВАСУ щодо застосування при винесенні рішення норм чинного законодавства, оскільки є сумнів, що в різних випадках з аналогічних справ законодавство застосовується неоднозначно або вибірково.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО подав до ВАСУ касаційну скаргу на ухвали окружного та апеляційного адміністративних судів столиці, які визнали незаконним рішення Шевченківського районного суду Києва про закриття кримінальної справи стосовно використання Ю.ТИМОШЕНКО банківських кредитних карток компанії Somolli Enterprises Limited.

За словами адвоката, у скарзі він, зокрема, вказує, що підстава для поновлення розгляду справи за новими обставинами не відповідає дійсності, оскільки всі обставини цієї справи вже були відомі раніше і розглядалися судом першої інстанції.

Довідка УНІАН. 20 жовтня 2011 року Генеральна прокуратура України скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання бюджетних коштів на суму понад 25 млн. грн. та ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн. грн. шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування від оподаткування доходів від діяльності її офшорної компанії Somolli Enterprises Limited.

У Генпрокуратурі наполягають, що Верховний Суд України у 2005 році по суті не розглядав рішення про закриття кримінальних справ, у задоволені клопотань захисника Віктора ШВЕЦЯ в інтересах Ю.ТИМОШЕНКО та інших було відмовлено.

28 жовтня 2011 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про поновлення строків на касаційне оскарження постанов цього ж суду про закриття кримінальних справ стосовно кількох співучасників колишнього президента корпорації «Єдині енергетична системи України» Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

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У Криму хочуть ввести соцкартки для пільговиків зі знижкою 5-7%

Рада міністрів Автономної Республіки Крим має намір наприкінці травня – на початку червня 2012 року ввести соціальні картки для пільгових категорій громадян, за якими вони зможуть купувати продукти і ліки зі знижкою 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики регіону Олена СЕМИЧАСТНА.

«Значущість соціальної картки велика як ніколи, тому що в країні йдуть реформи, під час яких важливо максимально підтримати тих, хто потребує захисту: ветеранів, багатодітні сім`ї, інвалідів», - сказала міністр сьогодні на круглому столі в Сімферополі.

Виготовлення картки обійдеться в межах однієї гривні. Тендер проведуть наприкінці квітня. «До літа ми почнемо видачу картки», - зазначила О.СЕМИЧАСТНА.

Картки будуть з номером, також на них вкажуть телефони «гарячої лінії», куди можна звертатися з питаннями і побажаннями. «Безгоспної роздачі не буде», - підкреслила міністр.

Для того, щоб пільговики знали, де можна використовувати соціальну картку, на торгових об`єктах, що приєдналися до проекту, наклеять стікери з логотипом «Учасник програми «Соціальна картка кримчанина».

Представники громадських і профспілкових організацій Криму підтримали цю програму.

Проект наразі допрацьовується.

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Віце-президент СБ: проривом у відносинах з Україною є підвищення рівня вибірки грошей до 18%

Віце-президент Світового банку Філіп Ле УЕРУ називає проривом у відносинах України і Світового банку підвищення рівня вибірки грошей до 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Він зазначив, що, виступаючи на Раді виконавчих директорів Світового банку, коли ухвалювалася нова стратегія партнерства з Україною, він був гордий повідомити, що сторони дуже серйозно підняли відсоток вибірки коштів завдяки спільним зусиллям.

«Це дуже серйозний крок… Ми змогли вперше за всю 20-річну історію співпраці України і Світового банку досягти 18% вибірки… Це прорив», - сказав Ф.УЕРУ.

При цьому він нагадав, що раніше у середньому цей відсоток становив 7-8%.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк розробив нову стратегію партнерства з Україною на період 2012-2016 рр., яка буде представлена Президенту, прем‘єр-міністру і голові Нацбанку України в ході візиту 5-6 березня до Києва віце-президента СБ у справах Європи і Центральної Азії Ле УЕРУ.

Нова стратегія партнерства для України зосереджує увагу на поліпшенні умов ведення бізнесу як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів; удосконаленні інфраструктури для зменшення витрат, пов`язаних з веденням підприємницької діяльності; а також на створенні умов для реформування і залучення приватних інвестицій у розвиток сільського господарства.

Нова стратегія СБ також підтримуватиме органи влади в їх прагненні поліпшити відносини з громадянським суспільством і підприємницьким співтовариством, підвищити рівень довіри і залучити до підтримки реформ, щоб зробити уряд відповідальнішим і ефективнішим.

Довідка УНІАН. Відтоді, як Україна стала членом СБ у 1992 році, загальна сума зобов`язань банку перед Україною на фінансування 39 проектів і програм перевищує 7 млрд. дол. Загальна сума зобов`язань IFC, що входить до групи СБ, по 63 проектах становить 1,657 млрд. дол.

IFC також додатково залучила в Україну 632 млн. дол. синдикованих кредитів.

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УНІАН