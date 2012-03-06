ЄС підтвердив наміри парафувати угоду з Україною до кінця першого кварталу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та представники країн-членів Європейського Союзу підтвердили наміри сторін парафувати Угоду про асоціацію до кінця першого кварталу цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося 5 березня у Празі на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Вишеградської четвірки, Балтії, Данії та «Східного партнерства», у якій взяв учать К.ГРИЩЕНКО. У зустрічі, зокрема, взяли участь Високий представник ЄС у закордонних справах та безпековій політиці, віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН та Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Зазначається, що у центрі уваги заходу було обговорення підготовки Дорожньої карти «Східного партнерства», що визначатиме пріоритетні цілі у контексті двосторонніх відносин між ЄС та країнами-партнерами та багатостороннього виміру Ініціативи до 2013 року.

Також міністри обмінялися думками щодо шляхів поглиблення взаємодії членів Вишеградської четвірки та країн Балтії з країнами-партнерами, включаючи Україну. В цьому контексті учасники зустрічі привітали рішення країн Вишеградської четвірки започаткувати окрему програму з підтримки проектів в рамках «Східного партнерства».

У своєму виступі під час зустрічі К.ГРИЩЕНКО окреслив підходи української сторони щодо змістовного наповнення Дорожньої карти «Східного партнерства». Він наголосив на важливості зміцнення ролі «Східного партнерства» як практичного інструменту підтримки реформ у країнах-партнерах. У цьому контексті він зазначив, що принцип оновленої європейської політики сусідства має бути, у тому числі, спрямований на підтримку імплементації майбутньої Угоди про асоціацію та виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Повідомляється також, що під час візиту до Праги К.ГРИЩЕНКО провів окремі двосторонні зустрічі зі Ш.ФЮЛЕ, керівниками МЗС Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ та Естонії Урмасом ПАЕТОМ, міністром торгівлі та інвестицій Данії Піа ДЮР.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ГУАМ, під час якої Азербайджан представив пріоритети свого головування в цій організації у 2012 році.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня газета International Herald Tribune опублікувала спільну статтю міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Німеччини, в якій вони заявили, що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "ув`язнена", а процес її підписання і ратифікації зайшов у глухий кут.

«Демократія, права людини і верховенство закону є цінностями, що лежать в основі Угоди про асоціацію, і Україна вже взяла на себе зобов`язання щодо них у межах ОБСЄ, Ради Європи, а також перед ЄС. Таким чином, було б справедливо сказати, що Угода про асоціацію була ув`язнена, і українське керівництво тримає ключ», - написали міністри.

Карл БІЛЬДТ, Вільям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СІКОРСЬКИЙ і Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ наголосили, що незалежні засоби масової інформації та громадські організації України повідомляють про тиск з боку влади, а судові процеси над опозиційними політиками, у тому числі Юлією ТИМОШЕНКО і Юрієм ЛУЦЕНКОМ, "мають ознаки політично мотивованого і вибіркового правосуддя".

Довідка УНІАН. Україна і ЄС заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, що є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.