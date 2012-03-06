ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 березня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Леонід Кравчук: Україні не потрібен такий президент, як Путін, Україні потрібен демократ» подає інтерв`ю першого президента України, який розповів, чому в Росії знову обрали Володимира Путіна і яким він бачить розвиток українсько-російських відносин при новому-старому президентові.

http://delo.ua/opinions/leonid-kravchuk-ukraine-ne-nuzhen-takoj-prezident-kak-putin-ukr-174487/

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Також «Діло» в публікації «Уряд не знижуватиме податки, щоб стримати зростання цін на бензин - думка» пише: у березні українських автомобілістів чекає холодний душ у вигляді значного підвищення цін на пальне. Уряд може стримати зростання цін, зменшуючи податкове навантаження на нафтопродукти, проте робити цього не буде, вважають експерти.

http://delo.ua/business/pravitelstvo-ne-budet-snizhat-nalogi-chtoby-uderzhat-rost-cen-n-174458/

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«Діло» в публікації «Україна збільшила використання кредитних коштів Світового банку» пише: віце-президент СБ заявив, що Україна збільшила використання кредитних коштів банку до рекордного обсягу. Вибірка грошей сягнула 18% - вперше за 20-річну історію відносин.

http://delo.ua/ukraine/ukraina-uvelichila-ispolzovanie-kreditnyh-sredstv-vsemirnogo-ban-174480/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Супутник усього життя», в якому пише: через 20 років Україна одержала місце на орбіті для свого першого телекомунікаційного супутника. ДП "Укркосмос" домовилося з компанією Eutelsat про спільне використання орбітальної позиції для супутника "Либідь", що дозволяє надавати послуги телебачення, телефонії та інтернет-доступу. В "Укркосмосу" амбітні плани - підприємство претендує на реалізацію нацпроекту "Цифровий район" вартістю понад 450 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc/1887489

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Замовлення підуть по вагонах», у якому пише: Росія знову відкриває свій ринок українським вагонобудівним компаніям. Минулої п`ятниці дозвіл на постачання вагонного литва одержав Кременчуцький сталеливарний завод - найбільший виробник цієї продукції в СНД. За час дії заборони українські вагонобудівні заводи різко скоротили виробництво вагонів, а російські споживачі не одержали продукцію в строк, кажуть учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/1887516

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Дозволи видавати буде нікому» пише: після остаточного розформовування ДП «СМАП», що відповідає за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, виникає вірогідність цілковитого колапсу галузі. Влада досі не визначилася, яка із структур буде цим займатися.

http://markets.eizvestia.com/full/razresheniya-vydavat-budet-nekomu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Газ згуститься», в якому пишуть: результати президентських виборів у Росії виявилися передбачуваними - вчора за результатами підрахунку Центрвиборчкомом 100% протоколів прем`єр-міністр Володимир Путін набрав майже 64% голосів. З ним президент України Віктор Янукович найближчим часом продовжить газові переговори, оскільки на рівні «Газпрому» і «Нафтогазу», як визнав глава НАК Євген Бакулін, цей процес «вичерпав себе».

http://state.eizvestia.com/full/gaz-sgustitsya

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Газета «Сьогодні» в публікації «Для водіїв готують нові дорожні побори» пише: українським автовласникам хочуть повернути «листи щастя», штрафувати за відсутність дитячого крісла і за збір грошей у маршрутці під час руху.

http://www.segodnya.ua/news/14345256.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У Києві почалася війна «коліс» і влади» пише: наземне метро втрачає вагони, люди чекають електричку по 40 хвилин, а влада каже - проблему вирішимо.

http://www.segodnya.ua/news/14345162.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Вантажні залізничні перевезення: подорожчання буде поступовим» публікує інтерв`ю заступника генерального директора «Укрзалізниці» Петра Науменка, який розповів про перші результати залізничної реформи.

http://economics.unian.net/rus/detail/121640

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Міністр транспорту помріяв про швидкісний рух» пише: швидкісний рух у всіх регіонах Росії буде організовано до 2030 р. Але тільки на основні проекти знадобиться понад 3 трлн. руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1526795/mechty_o_skorosti

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Також «Ведомости» в публікації «Bloomberg назвав найбагатшого російського підприємця» пишуть: найбагатший російський підприємець - Алішер Усманов, підрахувало агентство Bloomberg. Його статки перевищують $20 млрд., тоді як у торішнього лідера рейтингу Forbes Володимира Лісіна - $19,8 млрд. Вирватися у лідери Усманову допоміг не металургійний бізнес, а вдале вкладення у Facebook.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1526797/usmanov_lajknul_stalyu

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Видання «Известия» в публікації «Перший тур біржі вже відіграли» пише: ранок після президентських виборів російські фондові індекси почали на підйомі. Зростання моментально сягнуло 0,6% за рублевим індикатором і 0,8% - за доларовим. Проте аналітики впевнені, що позитив гравців зумовлений не так перемогою Путіна, як відсутністю несподіваного результату.

http://izvestia.ru/news/517543

(УНІАН)