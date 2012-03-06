Завтра відбудеться розширене засідання Кабміну під головуванням президента

Завтра, 7 березня, на розширеному засіданні під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Кабінет міністрів розгляне проект Кодексу цивільного захисту та фінансовий план Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта” на 2012 рік.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з порядком денним засідання уряду, виступ В.ЯНУКОВИЧА буде присвячений завданням соціальної політики у 2012 році.

Крім того, уряд розгляне питання про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій.

Також у порядку денному проекти постанов Кабміну: про затвердження Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення; про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсягів їх фінансування у 2012 році за кредитами, залученими під державні гарантії; про внесення змін до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення і Правил надання послуг поштового зв’язку.

Уряд на своєму засіданні розгляне також інші питання.

Крім того, завтра в Кабміні плануються брифінги голови правління Державної іпотечної установи Віктора МИРГОРОДСЬКОГО та голови правління Державної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Леоніда РИСУХІНА.

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