ТОП-10 (6 березня)

ЄС підтвердив наміри парафувати угоду з Україною до кінця першого кварталу

Інфляція в Україні в лютому становила 0,2% – Держстат

Золотовалютні резерви НБУ продовжують скорочуватися

Україна ніколи не погодиться з вимогою МВФ підвищити ціну газу - Янукович

Дефіцит платіжного балансу України в січні становив 890 млн. дол.

НКРЕ оприлюднила доопрацьований проект постанови про доступ до ГТС України

Ціни виробників промпродукції у лютому зросли на 0,8%

ФДМУ у січні-лютому отримав від приватизації 2,7 млрд. грн. - 27% річного плану

Кабмін узгодив умови продажу «Крименерго»

«Коктебель» визнали банкрутом

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ЄС підтвердив наміри парафувати угоду з Україною до кінця першого кварталу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та представники країн-членів Європейського Союзу підтвердили наміри сторін парафувати Угоду про асоціацію до кінця першого кварталу цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося 5 березня у Празі на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Вишеградської четвірки, Балтії, Данії та «Східного партнерства», у якій взяв учать К.ГРИЩЕНКО. У зустрічі, зокрема, взяли участь Високий представник ЄС у закордонних справах та безпековій політиці, віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН та Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Зазначається, що у центрі уваги заходу було обговорення підготовки Дорожньої карти «Східного партнерства», що визначатиме пріоритетні цілі у контексті двосторонніх відносин між ЄС та країнами-партнерами та багатостороннього виміру Ініціативи до 2013 року.

Також міністри обмінялися думками щодо шляхів поглиблення взаємодії членів Вишеградської четвірки та країн Балтії з країнами-партнерами, включаючи Україну. В цьому контексті учасники зустрічі привітали рішення країн Вишеградської четвірки започаткувати окрему програму з підтримки проектів в рамках «Східного партнерства».

У своєму виступі під час зустрічі К.ГРИЩЕНКО окреслив підходи української сторони щодо змістовного наповнення Дорожньої карти «Східного партнерства». Він наголосив на важливості зміцнення ролі «Східного партнерства» як практичного інструменту підтримки реформ у країнах-партнерах. У цьому контексті він зазначив, що принцип оновленої європейської політики сусідства має бути, у тому числі, спрямований на підтримку імплементації майбутньої Угоди про асоціацію та виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Повідомляється також, що під час візиту до Праги К.ГРИЩЕНКО провів окремі двосторонні зустрічі зі Ш.ФЮЛЕ, керівниками МЗС Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ та Естонії Урмасом ПАЕТОМ, міністром торгівлі та інвестицій Данії Піа ДЮР.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ГУАМ, під час якої Азербайджан представив пріоритети свого головування в цій організації у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня газета International Herald Tribune опублікувала спільну статтю міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Німеччини, в якій вони заявили, що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "ув`язнена", а процес її підписання і ратифікації зайшов у глухий кут.

«Демократія, права людини і верховенство закону є цінностями, що лежать в основі Угоди про асоціацію, і Україна вже взяла на себе зобов`язання щодо них у межах ОБСЄ, Ради Європи, а також перед ЄС. Таким чином, було б справедливо сказати, що Угода про асоціацію була ув`язнена, і українське керівництво тримає ключ», - написали міністри.

Карл БІЛЬДТ, Вільям ХЕЙГ, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, Радослав СІКОРСЬКИЙ і Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ наголосили, що незалежні засоби масової інформації та громадські організації України повідомляють про тиск з боку влади, а судові процеси над опозиційними політиками, у тому числі Юлією ТИМОШЕНКО і Юрієм ЛУЦЕНКОМ, "мають ознаки політично мотивованого і вибіркового правосуддя".

Довідка УНІАН. Україна і ЄС заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, що є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.

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Інфляція в Україні в лютому становила 0,2% – Держстат

Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно із січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в лютому 2012 року проти січня 2012 року збільшилися на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року збільшилися на 0,6%), зокрема на продукти харчування – на 0,3% (зниження на 0,5%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,1% (збільшення на 2,3%), зокрема на хліб – не змінилися (збільшення на 11,1%), макаронні вироби – збільшилися на 0,2% (збільшення на 8,2%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти – не змінилися (збільшення на 12,7%), на рибу і рибопродукти – збільшилися на 0,7% (збільшення на 8,9%), на молоко, сир і яйця – знизилися на 0,6% (збільшення на 7,2%), зокрема на молоко – на 0,1% (збільшення на 2,6%), твердий сир і сир – не змінилися (збільшення на 6,1%), на яйця – знизилися на 3,8% (збільшення на 15,9%); на масло і жири ціни збільшилися на 0,1% (збільшення на 5%), зокрема на масло вершкове – знизилися на 0,3% (збільшення на 2,9%), олію соняшникову – на 0,5% (збільшення на 3,1%), на інші харчові тваринні жири – збільшилися на 1,7% (збільшення на 11,2%).

Ціни на фрукти в лютому 2012 року проти січня 2012 року збільшилися на 5,2% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – зниження на 2,3%). На овочі ціни збільшилися на 1,4% (зниження на 47,6%). Ціни на цукор знизилися на 2,8% (зниження на 26%), на безалкогольні напої – збільшилися на 0,4% (збільшення на 13,3%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в лютому 2012 р. проти січня 2012 р. подорожчали на 0,5% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 8,6%), ціни на одяг і взуття знизилися на 0,8% (зниження на 0,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в лютому 2012 року проти січня 2012 року подорожчали на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 5,5%), зокрема квартплата знизилася на 0,3% (збільшення 15%), ціни на утримання і ремонт житла збільшилися на 0,1% (збільшення 3,3%), каналізацію – збільшилися на 0,4% (збільшення 8,4%), воду – 0,5% (збільшення 7,7%), ціни на електроенергію – не змінилися (збільшення 15,1%), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду та опалювання – збільшилися на 0,9% (збільшення 2,4%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,1% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 3,1%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (збільшення 3,7%), домашній текстиль – на 0,3% (збільшення 4,6%), побутову техніку – знизилися на 0,3% (не змінилися).

Вартість послуг охорони здоров`я в лютому 2012 р. проти січня 2011 року збільшилася на 0,4% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 5,7%), зокрема вартість медичних товарів та устаткування – на 0,4% (збільшення 5,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 0,7% (збільшення 6,5%).

Ціни у сфері транспорту в лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,1% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення на 15,6%), зокрема на купівлю транспортних засобів – знизилися на 0,2% (збільшення 2,9%), на паливо і мастила – збільшилися на 0,2% (збільшення 18,9%); транспортні послуги подорожчали на 0,2% (збільшення 17,7%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – не змінилися (збільшення 5,4%), пасажирський автодорожній транспорт – збільшилися на 0,2% (збільшення 19,4%).

Ціни у сфері зв`язку в лютому 2012 р. проти січня 2012 року не змінилися (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року збільшилися на 3,6%), також не змінилася вартість телефонних і телефаксних послуг (збільшення на 4,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в лютому п.р. збільшилися на 0,3% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення 2,6%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в лютому 2012 р. на 0,4% (зниження на 3,5%), вартість відпочинку і послуг культури збільшилася на 0,7% (збільшення 6%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 0,5% (збільшення 4,9%).

Ціни у сфері освіти в лютому 2012 р. проти січня 2012 р. збільшилися на 0,6% (у лютому 2012 року проти лютого 2011 року – збільшення 5,9%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 2,8% (збільшення 8,9%), середня освіта – на 0,1% (збільшення 8,1%), вартість вищої освіти не змінилася (збільшення 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у лютому 2012 р. проти січня 2012 року збільшилися на 0,2% (збільшення 6,7%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, у 2010 році в цілому – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.

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Золотовалютні резерви НБУ продовжують скорочуватися

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в лютому 2012 року скоротилися на 1%, або на 315,4 млн. дол., – до 31,048 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також повідомляється, що в лютому 2012 року надходження іноземної валюти від нерезидентів продовжували перевищувати валютні перекази на їх користь - чистий приплив валюти на рахунки резидентів становив майже 1,8 млрд. дол. (в еквіваленті).

НБУ відзначає, що середньоденний попит на міжбанківському валютному ринку порівняно із січнем зменшився з безготівкових операцій на 2,8%, а пропозиція збільшилася на 2,1%, що сприяло зниженню чистого попиту на іноземну валюту більш ніж удвічі. При цьому, з готівкових операцій попит і пропозиція зменшилися на 13,1% і 0,6% відповідно, а чистий попит - на 36,1%.

У лютому НБУ здійснював інтервенції, як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти. Від’ємне сальдо інтервенцій за підсумками минулого місяця становило - 113,4 млн. дол. (в еквіваленті). «Вказані обсяги враховують операції з підтримки Нацбанком платежів НАК «Нафтогаз України» за її зовнішніми контрактами, що сприяло своєчасній оплаті за імпортований в січні природний газ з одночасним збереженням прогнозованої курсової динаміки гривні» - йдеться в повідомленні НБУ.

З початку лютого на міжбанківському валютному ринку України гривня зміцнилася щодо долара США з безготівкових операцій на 0,37% - до 7,9997 грн./дол. США, а з операцій продажу готівкового долара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./дол. США.

Офіційний курс гривні щодо долара США за лютий підвищився на 0,04% - до 7,9867 грн./дол. США, а щодо євро і російського рубля знецінився на 2,59% (10,7453 грн./євро) і на 4,85% (2,7588 грн./10 рублів) відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році скоротилися на 8%, або на 2,78 млрд. дол., – до 31 млрд. 794,59 млн. дол.

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Україна ніколи не погодиться з вимогою МВФ підвищити ціну газу - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує неприйнятність вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити ціну на газ для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. «Ми на це не погодилися і ніколи не погодимося», - додав він.

Нагадаємо, МВФ у 2011 році заморозив фінансову допомогу Україні, коли вона відмовилася підвищити тарифи до ринкового рівня, щоб збалансувати фінансове становище "Нафтогазу" і скоротити бюджетні дотації йому.

Рада директорів МВФ у липні 2010 року схвалила програму stand-by, у рамках якої пообіцяла виділити до кінця 2012 року 15,5 мільярда доларів для підтримки реформ українського уряду. Планувалися щоквартальні транші у розмірі близько 1,5 мільярда доларів кожен. Проте через невиконання Києвом узятих на себе зобов`язань невикористаними залишаються близько 10 мільярдів доларів.

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Дефіцит платіжного балансу України в січні становив 890 млн. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України (попередні дані) у січні 2012 року становив 0,889 млрд. дол. порівняно з профіцитом 0,260 млрд. дол. у січні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Профіцит поточного рахунку у січні 2012 р. становив 0,395 млрд. дол. порівняно з 0,336 млрд. дол. у січні 2011 року.

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій у січні п.р. був дефіцитним - 1,284 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 0,76 млн. дол. у січні 2011 року. Зокрема, профіцит рахунку операцій з капіталом у січні 2012 р. становив 16 млн. дол., дефіцит фінансового рахунку - 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу України у 2011 році становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. у 2010 році.

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НКРЕ оприлюднила доопрацьований проект постанови про доступ до ГТС України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), оприлюднила доопрацьований проект постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України».

Відповідний документ розміщено на сайті регулятора.

Основним принципом, покладеним в основу цього нормативно-правового акту, є забезпечення рівних прав доступу всіх суб`єктів ринку природного газу до Єдиної газотранспортної системи України.

Як наголошується в аналізі документа, прийняття порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України сприятиме захисту прав та інтересів кожного учасника газового ринку; встановленню послідовних і прозорих процедур надання замовникам послуг з транспортування природного газу магістральними і розподільними газопроводами, зберігання газу, приєднання об`єктів систем газопостачання замовників до магістральних і розподільчих газопроводів; підвищенню взаємної відповідальності газодобувних, газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств і споживачів газу.

Метою ухвалення проекту регуляторного акту є виконання положень Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу».

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО повідомив, що комісія планує затвердити порядок надання доступу до газотранспортної системи до квітня.

Проект відповідного порядку було розроблено комісією ще в березні 2011 року і він проходив процедури відповідного узгодження. Проте у зв`язку з реорганізацією ряду органів державної влади, зокрема й НКРЕ, виникла необхідність повторного проходження узгоджувальних процедур.

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Ціни виробників промпродукції у лютому зросли на 0,8%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в лютому порівняно з січнем 2012 року становило 0,8%, проти лютого 2011 року - зростання 7,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію видобувної промисловості у лютому підвищилися на 2,1%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин зростання цін становило 3,6%, при цьому у видобутку, збагаченні і агломерації кам`яного вугілля продукція подорожчала на 4,5%, на нафтовидобувних підприємствах - на 3,6%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,4%. Найбільше зростання цін (на 1,9-0,4%) спостерігалося у виробництві продуктів нафтопереробки, машин, іншої неметалевої мінеральної продукції, у целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів.

Водночас у виробництві коксу, а також у виробництві транспортних засобів і обладнання ціни знизилися на 2,5% і 0,3% відповідно.

У виробництві харчових продуктів, напоїв ціни зросли на 0,6%, у т.ч. у виробництві чаю і кави - на 2,2%, круп`яних виробів - на 1,4%, рибних і м`ясних продуктів - на 0,9% і 0,7% відповідно. При цьому відбулося зниження цін на продукцію у виробництві тютюнових виробів на 4,0%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води тарифи зросли на 1,6% за рахунок подорожчання електроенергії на 1,8%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зниження цін промвиробників у січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року становило 0,8%, проти січня 2011 року - зростання 11,8%.

В Україні ціни виробників промпродукції у 2011 році зросли на 14,2%.

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ФДМУ у січні-лютому отримав від приватизації 2,7 млрд. грн. - 27% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-лютому п.р. отримав від приватизації 2,7 млрд. грн., що становить 27% річного плану надходжень від приватизації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакету ПАТ "Західенерго", 176,2 млн. грн. - від продажу 50% "Вінницяобленерго", 70 млн. грн. - від продажу 45% "Чернівціобленерго".

За цей самий період від оренди держмайна ФДМУ одержав 155,9 млн. грн. (23,6% річного плану), зокрема від оренди цілісного майнового комплексу Вільногірського гірничо-металургійного комбінату - 4,56 млн. грн., Іршанського гірничо-збагачувального комбінату - 1,74 млн. грн.

Нагадаємо, у 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн., від оренди держмайна - 660 млн. грн.

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Кабмін узгодив умови продажу «Крименерго»

Кабінет Міністрів України узгодив умови продажу державного пакета акцій енергозабезпечуючої компанії «Крименерго».

Про це говориться у розпорядженні Кабміну №116-р від 5 березня, оприлюдненому на урядовому порталі.

Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Так, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням умов, в конкурсі з продажу пакета акцій енергокомпанії можуть брати участь особи, які впродовж трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% від обсягу постачань «Дніпрообленерго» за той самий період або впродовж трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, 25% у статутному капіталі яких прямо або опосередковано належать державі.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов`язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком – до 33,260 млн. грн.

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«Коктебель» визнали банкрутом

Господарський суд Автономної Республіки Крим визнав банкрутом ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (АР Крим), яке спеціалізується на виробництві марочних і ординарних коньяків і вин.

Як зазначають в офіційному повідомленні, опублікованому в газеті «Голос України», відповідну постанову прийнято 23 лютого 2012 року. Ліквідатором компанії призначений арбітражного керуючого Василь КУХТА.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» - виробник коньяків, вин, що має повний цикл виробництва. Завод має у своєму розпорядженні 2,2 тис. га виноградників.

Підприємство входило до групи компаній «Союз-Віктан».

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