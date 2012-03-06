Анонс на 7 березня

* Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України за участю Президента України Віктора Януковича. Планується проведення брифінгів за участю голови правління Державної іпотечної установи Віктора Миргородського та голови правління Державної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Леоніда Рисухіна.

* Прес-конференція на тему: "Енергетичний трикутник Україна - Росія - Євросоюз: стан відносин і перспективи". Учасники: В`ячеслав Княжицький, колишній посол з особливих доручень з питань енергетичної безпеки МЗС України, незалежний експерт; Володимир Омельченко, експерт з питань енергетики Центру Разумкова, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень.

* 7-8 березня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відвідає з офіційним візитом Соціалістичну Республіку В`єтнам. Програмою візиту заплановано проведення переговорів українського міністра з главою зовнішньополітичного відомства В`єтнаму, прем`єр-міністром і в`єтнамськими бізнесменами.

* Міністр оборони України Дмитро Саламатін здійснить офіційний одноденний візит до Москви.

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