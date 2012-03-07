ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Середньостатистичний українець бідніший за казаха, росіянина і азербайджанця» пише: темпи зростання середньої заробітної плати в Україні - одні з найнижчих серед країн СНД. Повільніше зростають доходи лише в Молдові та Азербайджані...

http://delo.ua/ukraine/srednestatisticheskij-ukrainec-bednee-kazaha-rossijanina-i-azerba-174553/

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Також «Діло» у публікації «У лютому НБУ не підтримував курс гривні на міжбанку» пише: за минулий місяць Національний банк України жодного разу не виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем валюти для згладжування коливання курсу гривні...

http://delo.ua/finance/v-fevrale-nbu-ne-podderzhival-kurs-grivni-na-mezhbanke-174556/

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«Діло» у публікації «З 8 березня вболівальники Євро-2012 можуть подавати документи на візу до Польщі» пише: з 8 березня можна подавати документи на отримання віз для відвідування футбольних матчів Євро-2012 в Польщі. Серед усіх 16 країн-учасниць лише українці і росіяни мають потребу у візах...

http://delo.ua/ukraine/s-8-marta-bolelschiki-evro-2012-mogut-podavat-dokumenty-na-vizu-174532/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ціни не відриваються від їжі», в якому пише: споживчі ціни вже третій місяць поспіль ростуть лише на 0,2% щомісяця. При цьому не змінюються навіть чинники, які утримують інфляцію на такому низькому рівні: дешевшають продукти харчування - цукор і яйця, а також побутова техніка. При цьому сирний конфлікт з Росією, за розрахунками Держстату, взагалі не вплинув на роздрібні ціни на молочну продукцію. Експерти стверджують, що потенціал зниження цін вже вичерпано, тому в березні-квітні може початися подорожчання овочів і бензину...

http://www.kommersant.ua/doc/1888927

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інтернет прокотили на метро», в якому пише: послуга мобільного інтернету в київському метро, яку планували запустити до чемпіонату Євро-2012, не з`явиться вчасно. Конкурс з вибору компанії для будівництва мережі київська влада оголосили тільки 6 березня, і запустити послугу тепер вдасться, в кращому випадку, через півроку, вважають оператори. Проект затягнувся через переговори з потенційним переможцем конкурсу - компанією ЕСУ - про вартість будівництва мережі...

http://www.kommersant.ua/doc/1888807

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Видання «Економічні відомості» у публікації «М`ясо замінюють горілкою» пише: 40 днів Великого посту повністю змінюють структуру споживання харчових продуктів у торговельних мережах і обсяги продажів виробників. Аутсайдерами виявляються виробники молочних продуктів, яким і так нелегко через сирний конфлікт з Росією, м`ясна і кондитерська галузі. Паралельно збільшується продаж риби, овочів, фруктів, горіхів, грибів і різноманітних круп. Дозволені продукти додають в ціні 15-100%...

http://markets.eizvestia.com/full/myaso-zamenyayut-vodkoj

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Допомога селу тане на очах», в якому пишуть: прем`єр-міністр Микола Азаров просить Мінфін здешевити тепер не 800 тис. т, а 250 тис. т добрив під весняну посівну і хоча б на 10% знизити вартість 140 тис. т дизпалива і 60 тис. т бензину...

http://markets.eizvestia.com/full/pomoshh-selu-taet-na-glazah

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Газета «Сьогодні» у публікації «Ріелторам дістанеться максимум 3% від угоди» пише: уряд взявся за врегулювання ріелторської діяльності...

http://www.segodnya.ua/news/14345564.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Чиновники придумали хитрий план, як обійти мораторій на купівлю дорогих речей» пише: найпоширеніший спосіб "обдурити" закон - взяти авто в оренду...

http://www.segodnya.ua/news/14345628.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Подорожчання бензину неминуче?» Пише: внутрішній ринок нафтопродуктів напередодні підвищення цін. Цим лякають автомобілістів вже не перший місяць. Найчастіше називаються кілька причин подорожчання бензину - ситуація на зовнішньому ринку, сезонний фактор і зупинка Лисичанського НПЗ. Але ще про одну складову, яка впливає на події, згадують набагато рідше...

http://economics.unian.net/ukr/detail/121876

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Як влада виправдовує власні промахи глобальною кризою...» пише: «реформаторські» проколи влади мають набагато більший вплив на економіку України, ніж рецесія в ЄС, на яку намагаються списати всі невдачі правлячої команди. А замовчуючи реальні причини уповільнення розвитку країни, уряд тільки посилює їх...

http://economics.unian.net/rus/detail/121764

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Російський фінансовий ринок втратив оптимізм» пише: погані новини з-за кордону зупинили зростання російського ринку - рубль трохи ослаб, а фондові індекси втратили 4%...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1528299/strah_vernulsya

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Також «Ведомости» у публікації «Вимпелком» знизив ціни на міжнародний роумінг» пишуть: «Вимпелком» останнім з великої трійки стільникових операторів РФ радикально - в 25 разів - здешевив інтернет-доступ у роумінгу. Виручка компанії може ненадовго впасти, але зростання трафіку це компенсує, вважають аналітики...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1528296/skinul_96

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Видання «Известия» в публікації «Влада вирішила не підвищувати податки» пише: ставка страхових внесків буде заморожена на нинішньому рівні, інші податки також не будуть підвищені...

http://izvestia.ru/news/517775

(УНІАН)