Фірташа пропонують включити до складу Комітету з економічних реформ при Президентові

Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР) пропонує Президентові України Віктору Януковичу включити до складу Комітету економічних реформ Голову НТСЕР, Голову Федерації роботодавців України Дмитра ФІРТАША та Співголову НТСЕР, Голову Федерації профспілок України Юрія КУЛИКА. Про це йдеться у листі Співголови НТСЕР, Віце-Прем‘єр-міністра України – Міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка на ім‘я Президента України, повідомили УНІАН в прес-службі Ради.

«З метою налагодження конструктивної співпраці Національної ради з Комітетом економічних реформ із розроблення нормативно-правових актів щодо реалізації програми економічних реформ на 2010-2014 роки у напрямі реформування соціальної сфери просимо розглянути пропозицію Національної ради щодо включення до складу Комітету економічних реформ Співголів Національної ради та прийняти позитивне рішення», – йдеться у листі.

Довідково: Комітет економічних реформ – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створений 26 лютого 2010 року з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення. Головою Комітету є Президент України Віктор Янукович. До складу Комітету входять члени уряду, парламенту, науковці, підприємці.

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