Адвокат подав апеляційну скаргу на судовий вирок Луценкові

Адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ сьогодні подав до Апеляційного суду Києва скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, ухвалений екс-міністрові внутрішніх справ України Юрієві ЛУЦЕНКУ, яким його було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це УНІАН повідомив О.Баганець, відзначивши, що, маючи досвід прокурорської роботи, не став чекати, коли настане останній термін подачі скарги, визначений судом першої інстанції, тому направив скаргу сьогодні.

За словами О.Баганця, його скаргу було зареєстровано в суді, проте коли саме вона буде призначена до розгляду, сказати не можна, оскільки документ має чималий обсяг і для його вивчення, як і для вивчення матеріалів у справі Ю.Луценка, суду потрібен час.