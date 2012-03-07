Курс НБУ на 12.03.12

Офіційний курс НБУ на 12.03.12100 USD США - 798.7500 (на 7 березня - 798.8000)100 EUR - 1047.9600 (на 7 березня - 1050.6616)10 RUR - 2.6928 (на 7 березня - 2.7123)Облікові курси банківських металів на12.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-134389.69 (на 7 березня-134637.74)961XAG10Срібло-2649.45 (на 7 березня-2653.61)962XPT10Платина-129397.50 (на 7 березня-130364.16)964XPD10Паладій-53915.63 (на 7 березня-54957.44)

Офіційний курс НБУ на 12.03.12 100 USD США - 798.7500 (на 7 березня - 798.8000) 100 EUR - 1047.9600 (на 7 березня - 1050.6616) 10 RUR - 2.6928 (на 7 березня - 2.7123) Облікові курси банківських металів на12.03.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 134389.69 (на 7 березня - 134637.74) 961 XAG 10 Срібло - 2649.45 (на 7 березня - 2653.61) 962 XPT 10 Платина - 129397.50 (на 7 березня - 130364.16) 964 XPD 10 Паладій - 53915.63 (на 7 березня - 54957.44)

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