Курс НБУ на 12.03.12
18:47, 07 березня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.03.12100 USD США - 798.7500 (на 7 березня - 798.8000)100 EUR - 1047.9600 (на 7 березня - 1050.6616)10 RUR - 2.6928 (на 7 березня - 2.7123)Облікові курси банківських металів на12.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-134389.69 (на 7 березня-134637.74)961XAG10Срібло-2649.45 (на 7 березня-2653.61)962XPT10Платина-129397.50 (на 7 березня-130364.16)964XPD10Паладій-53915.63 (на 7 березня-54957.44)
Офіційний курс НБУ на 12.03.12
100 USD США - 798.7500 (на 7 березня - 798.8000)
100 EUR - 1047.9600 (на 7 березня - 1050.6616)
10 RUR - 2.6928 (на 7 березня - 2.7123)
Облікові курси банківських металів на12.03.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 134389.69 (на 7 березня - 134637.74)
961 XAG 10 Срібло - 2649.45 (на 7 березня - 2653.61)
962 XPT 10 Платина - 129397.50 (на 7 березня - 130364.16)
964 XPD 10 Паладій - 53915.63 (на 7 березня - 54957.44)
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