ТОП-10 (7 березня)

Янукович на засіданні Кабміну озвучив нову соціальну програму держави

Базова інфляція в лютому становила 0,1%

Україна продовжила на два місяці спецрозслідування щодо імпорту автомобілів

Тігіпко запевняє - гроші на соціальні ініціативи Януковича є. Нарахував 16 млрд. грн.

За версією Акімової, на соціальні ініціативи Януковича потрібно 8 млрд. грн.

В Україні запровадять референтні ціни на ліки

НБУ розглядає можливість зниження кредитних відсоткових ставок

Нацбанк створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР

Акімова вважає, що в Україні є можливість повернути 6 млрд. грн. за вкладами Ощадбанку СРСР

Уже влітку спростять процедуру держреєстрації автомобілів - доручення Януковича

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Янукович на засіданні Кабміну озвучив нову соціальну програму держави

До кінця року 6 млн. українців повинні одержати компенсації вкладів в Ощадбанку у розмірі 1 тис. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами в Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не виплатили за часів попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він підкреслив, що такими виплатами уряд Миколи АЗАРОВА виконає обіцянку, дану попереднім урядом.

«Держава повинна займатися поверненням боргів своїм громадянам. Попередній уряд зупинив програму повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку, але залишилася велика кількість громадян, які не змогли одержати обіцяні компенсації в 1 тис. грн. До таких громадян відноситься більш як 6 млн. Держава повинна виконувати свої зобов`язання, тому, починаючи з 1 червня і до кінця цього року, ця частина боргу повинна бути повернена», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він доручив уряду ретельно опрацювати питання щодо компенсації виплат і забезпечити порядок їх проведення.

«Щоб не було черг, стовпотворінь, які були у 2008 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він поклав відповідальність за відшкодування компенсації на прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністра з соціальних питань і голову Нацбанку.

«За це нестиме відповідальність, особисту відповідальність прем`єр-міністр разом з віце-прем`єр-міністром із соціальних питань і керівник Центрального банку. Майте це на увазі, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових вкладів, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР - визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Відповідно до ст. 6 цього закону, компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно у грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, компенсація знецінених вкладів радянського Ощадбанку буде відновлена у разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті. Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в установи «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не були передбачені.

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Янукович виступає за збільшення допомоги соціально незахищеним категоріям населення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збільшення розмірів допомоги соціально незахищеним категоріям населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду провести, починаючи з квітня 2012 року, поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам.

Крім того, глава держави доручив Кабміну розробити план поетапного збільшення допомоги для сімей з дітьми.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що чиновники та соціальні працівники повинні особисто вивчати проблеми соціально незахищених категорій громадян.

«Треба цікавитись проблемами людей», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що органи місцевої влади мають приділяти особливу увагу багатодітним сім’ям та інвалідам.

Крім того, Президент поставив завдання органам виконавчої влади до кінця року закрити питання забезпечення інвалідів протезами і колясками.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на особливій увазі влади до дітей з ДЦП.

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Янукович доручив збільшити доплату до пенсій ветеранам війни до 9 травня на 30-50%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив збільшити доплату до пенсій ветеранам війни до 9 травня від 30% до 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент наголосив на необхідності потурбуватися про ветеранів війни, які при цьогорічному перерахунку пенсій залишились поза увагою.

«Розмір доплати до пенсії для різних категорій ветеранів війни повинен у травні зрости від 30% до 50%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, інваліди війни також не повинні залишитися поза увагою держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив до свята Перемоги збільшити одноразову грошову допомогу вдвічі, і в залежності від категорій інвалідності надавати від 1720 грн. до 2200 грн.

Він закликав відновити справедливість по відношенню до 173 тисяч сімей померлих інвалідів війни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні такі члени сімей отримують на 14% менше, ніж члени родин загиблих військовослужбовців, і цю ситуацію потрібно виправити й урівняти ці дві категорії.

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Президент доручив уряду забезпечити скорочення черг на отримання житла та зниження ціни на нерухомість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити скорочення черг на отримання житла та зниження ціни на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент підкреслив, що уряд має взяти під контроль питання зменшення черг громадян на отримання житла.

Він назвав неприпустимим те, що люди по 20 років стоять у таких чергах.

В.ЯНУКОВИЧ також порадив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ звернути увагу на вартість житла. «Воно не повинно бути необгрунтовано переобтяжене фінансово», - сказав Президент.

Він закликав місцеві органи влади не переобтяжувати будівельні компанії своїми замовленнями на житло. «Дайте трохи кисню (будівельникам – УНІАН). Дайте їм дихати. Не беріть за горло… 10-20 квартир… Я розумію, що потрібно, але будівельникам треба працювати», - сказав Президент.

Він попросив міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА спільно з представниками будівельних компаній подивитись, що їм заважає у роботі, чого не вистачає в законодавстві для ефективного розвитку галузі.

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В Україні з травня розпочнеться програма іпотечного кредитування під 2-3% річних

В Україні з травня ц.р. розпочне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«З травня почне працювати державна іпотека – програма кредитування під житлове будівництво. Вартість кредиту для людей становитиме не більше 2-3%. Інше компенсує банкам держава. Терміни таких кредитів будуть розраховані на 10-15 років», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що реалізація даної програми дасть змогу «завантажити» будівельні компанії, підняти рівень виробництва будівельних матеріалів, збільшити попит на українську металопродукцію на внутрішньому ринку.

Крім того, програма забезпечення громадян доступним житлом сприятиме економічному розвитку держави.

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Янукович доручив з 1 травня додати в середньому по 100 грн. тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив з 1 травня підвищити в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ назвав ненормальним той факт, що лише через різницю у часі виходу на пенсію люди отримують суттєво менші пенсії.

«Таку несправедливість треба викорінювати. Тому я доручаю уряду провести поетапний перерахунок пенсій», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже з 1 травня майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримати в середньому по 100 грн.

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Базова інфляція в лютому становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживацьких цін) в Україні в лютому 2012 року проти січня становила 0,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в лютому 2012 року показник базової інфляції проти лютого 2011 року становив 6,1%, в січні-лютому 2012 року до відповідного періоду 2011 року — 6,3%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Інфляція в січні-лютому 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 3,4%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Базова інфляція в лютому 2011 року проти січня 2011 року становила 0,6%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, у 2011 році в цілому – 4,6%. Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Держбюджетом України на 2012 рік прогнозується інфляція на рівні 7,9%.

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Україна продовжила на два місяці спецрозслідування щодо імпорту автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) продовжила на 60 днів спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з повідомленням, МКМТ розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення спецрозслідування.

За підсумками розгляду, відповідно до статті 8 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», комісія прийняла рішення про збільшення терміну проведення розслідування на 60 днів.

Нагадаємо, згідно із законодавством, термін розслідування становить 270 днів, але може бути продовжений до 330 днів.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту з об`ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

«Укравтопром» просив Комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об`ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об`ємом 1500-2200 куб. см.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТВЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту відносно обсягів виробництва і споживання такого товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а з виробництва - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігалися і в 2011 році.

У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) вважають, що імпорт у вказаний період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їхні фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.

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Тігіпко запевняє - гроші на соціальні ініціативи Януковича є. Нарахував 16 млрд. грн.

На реалізацію соціальних ініціатив, озвучених сьогодні Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на розширеному засіданні Кабінету міністрів, необхідно близько 16 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання Кабміну віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Якщо не рахувати по будівництву, по іпотеці, то необхідно близько 16 млрд. грн. разом з виплатами за вкладами (Ощадбанку СРСР – УНІАН)», - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що ця сума була заздалегідь прорахована і у Міністерства фінансів є ці кошти.

«Що стосується надходжень і витратної частини, то ми повністю порахували ці ініціативи», - сказав С.ТІГІПКО.

Кажучи про джерела надходжень коштів на реалізацію соціальних ініціатив, він зазначив, що, зокрема, це можуть бути надходження від введення податку на багатство, яке підтримав сьогодні Президент.

Також, за словами віце-прем`єра, «є хороша динаміка з надходжень у митницю».

«Те, що в будь-якій ситуації ми маємо повернути вклади (Ощадбанку СРСР – УНІАН), це, здається, очевидно. Адже рішення були прийняті (щодо виплати втрачених вкладів – УНІАН), хтось одержав, хтось недоодержав, або не одержав. Я вважаю це просто неправильним. Це зобов`язання держави, держава має відповідати за свої зобов`язання», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ озвучив ряд соціальних ініціатив, серед яких: компенсація до кінця року вкладів в Ощадбанку в розмірі 1 тис. грн.; підвищення з 1 травня в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року; початок роботи з 1 травня програми іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних терміном на 10-15 років; тощо.

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За версією Акімової, на соціальні ініціативи Януковича потрібно 8 млрд. грн.

На додаткові соціальні виплати, ініційовані Президентом України, до кінця року необхідно буде використати 8 млрд. грн., які планується одержати за рахунок зростання економіки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявила перший заступник глави адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«На сьогодні кількість грошей на додаткові соціальні ініціативи, а це вчора підрахувало Міністерство фінансів, за підсумками шести місяців, що залишилися, – трохи більше, до кінця року - потрібно близько 8 млрд.

Надходження можуть бути тільки з одного джерела – це економічне зростання, перевиконання доходів Держбюджету, детінізація заробітних плат», - сказала І.АКІМОВА.

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В Україні запровадять референтні ціни на ліки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово запровадити референтні ціни на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

"Доручаю уряду поступово запровадити європейський підхід референтних цін до державного регулювання цін на ліки, щоб українські пенсіонери не платили в рази більше за ліки, ніж вони коштують", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що встановлення референтних цін на ліки є поширеним світовим досвідом.

Президент навів приклад, що один і той самий імпортний препарат в Україні продається за значно вищою ціною, ніж у сусідніх країнах, й інколи ціна на ліки в Україні, за рахунок торговельних надбавок, більша у 15 разів.

«Держава повинна захистити інтереси людей і навести порядок у ціноутворенні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Почати, на думку Президента, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які їх найбільше потребують. Він, зокрема, зазначив, що 7 млн. пенсіонерів регулярно вживають ліки від гіпертонії, а Україна за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань випереджає сусідні країни.

«Маємо забезпечити, щоб за ті самі ліки українські пенсіонери не платили в рази більше, аніж вони насправді коштують», - наголосив глава держави.

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НБУ розглядає можливість зниження кредитних відсоткових ставок

Національний банк України розглядає можливість зниження кредитних відсоткових ставок.

Про це сказано в коментарі керівника групи радників голови НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, розміщеному на сайті НБУ.

Він відзначив, що за підсумками перших двох місяців в Україні спостерігається позитивна цінова ситуація, що зумовлене насамперед бюджетною політикою уряду і монетарною політикою Нацбанку.

«В Україні зберігається цінова стабільність, третій місяць поспіль місячна інфляція не перевищує 0,2%, а останні 10 місяців вона кожного місяця менша 1%» - відзначив В.Литвицький.

Він вважає, що в таких умовах НБУ може піти на зниження відсоткових ставок.

«Ми вважаємо, що в такій ситуації можна продовжити помірну політику підтримки економічної активності. Цього року ми провели вже два раунди пом`якшення відсоткових вимог, і я думаю, і зараз це обговорюється, що є велика вірогідність того, що ми підемо ще на одне зниження ставок» - заявив ЛИТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. На сьогодні ставки за кредитами «овернайт» становлять: за кредитами під забезпечення державними цінними паперами — 8,75%; за кредитами без забезпечення — 10,75%.

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Нацбанк створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР

Національний банк України створив робочу групу з питання виплати вкладів Ощадбанку СРСР. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, робочу групу створено на виконання доручення Президента України.

«Вже проведено першу нараду з цього питання, ми працюємо, і у вівторок будемо готові надати попередню інформацію про виконання доручення Президента», - повідомив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді.

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Акімова вважає, що в Україні є можливість повернути 6 млрд. грн. за вкладами Ощадбанку СРСР

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА вважає, що в Україні є можливість повернути 6 млрд. грн. за вкладами Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в коментарі журналістам.

«Це цілком під силу й по кишені на сьогоднішній день. Питання в тому, щоб ці схеми були пов`язані між собою такою цікавою ідеєю, яку висловив сьогодні Президент, – це ідея розвитку іпотечного кредитування», - сказала І.АКІМОВА.

Вона не виключила, що сума компенсацій може враховуватися при наданні іпотечного кредитування.

«Коли вирішувалися питання щодо повернення вкладів не лише Ощадбанку, але й проблемних банків, дуже часто 30-35% вкладників не забирали готівкою ці гроші, а залишали в банківській системі. І я думаю, що якщо зараз уряд зможе запропонувати хорошу і якісну схему іпотечного кредитування, багато грошей залишаться в банківській системі», - сказала І.АКІМОВА.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату близько 6 млн. українців компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не були виплачені при колишньому уряді.

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Уже влітку спростять процедуру держреєстрації автомобілів - доручення Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

«Вважаю нашим серйозним здобутком відміну обов’язкового техогляду автотранспорту, що істотно спростило життя наших громадян. Переконаний, що треба і далі рухатися в цьому напрямку. Я хочу звернути увагу на процедуру реєстрації транспортних засобів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що в більшості країн автомобілі реєструють за лічені хвилини, а в Україні ця процедура займає декілька днів і коштує великих грошей. «Безглуздою є вимога реєстрації автомобіля за місцем реєстрації громадянина. Зазначене питання можна вирішити створенням єдиної державної бази транспортних засобів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що така база повинна запрацювати вже влітку цього року.

Також глава держави підкреслив, що безглуздою є процедура зняття автомобіля з обліку.

«Навіщо при продажі автомобіля його потрібно знімати з обліку, а потім знову ставити на облік? Невже не можна просто перереєструвати автомобіль з одного власника на іншого? Ще одним важливим питанням є збір в Пенсійний фонд при купівлі автомобіля, що супроводжується низкою обтяжливих для громадян бюрократичних процедур», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що наповнення бюджету Пенсійного фонду повинно здійснюватись з інших джерел.

Президент також наголосив, що реформа в цій сфері повинна привести до того, щоб людина могла протягом години перереєструвати автомобіль і за прозорою процедурою внести державним органам економічно обгрунтовану плату.

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УНІАН