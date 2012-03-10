Президент Європарламенту виступає за подальше зближення України з ЄС

Брюссель. Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ виступає за подальше зближення України до ЄС, незважаючи на проблеми з демократією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це М.ШУЛЬЦ сказав під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Ви можете бути впевненими, що всередині ЄС, серед країн-членів є деякі країни, які наполягають, що незважаючи на проблеми, Україну потрібно залучати якомога ближче до ЄС. Я думаю, що, зокрема, ваші польські сусіди, наполягають, що незалежно від внутрішньої структури, внутрішньої політичної гри в Україні, Україна має бути утримана якомога ближче до ЄС, і я згоден з ними”, - сказав він.

При цьому, М.ШУЛЬЦ зазначив, що на сьогодні він не знає нікого в ЄС, хто хотів би запровадити санкції проти українців, незважаючи на те, хто перебуває при владі в Києві.

“Є люди, яким більше подобається Юлія ТИМОШЕНКО, або Віктор ЯНУКОВИЧ, або Віктор ЮЩЕНКО, або ще хтось, однак ми маємо визнати результати виборів і мати справу з представниками країни”, - підкреслив він.

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