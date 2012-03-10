У найближчі 18 місяців Землю часто атакуватимуть магнітні бурі

Наступні 18 місяців будуть відмічені виключно високою активністю Сонця, за цей час відбудеться до шести потужних електромагнітних бур, які обрушаться на Землю.

З таким прогнозом виступила відомий астрофізик британка Мегі АДЕРІН-ПІКОК, передає ІТАР-ТАСС.

"Зараз Сонце входить у пік свого 11-річного циклу активності", - заявила вона в ефірі радіостанції Бі-Бі-Сі. "Нам усім слід готуватися до потужних енергетичних ударів з боку світила", - попередила М.АДЕРІН-ПІКОК.

Згідно з новітніми підрахунками міжнародної групи учених, нинішня пікова фаза сонячної активності збережеться до кінця 2013 року. "Попереду на нас чекають тривожні часи", - зазначила британський фахівець.

4 березня на Сонці сталися два гігантські викиди розплавленої в результаті ядерної реакції, що безперервно відбувається, плазми. Вони викликали потужну електромагнітну бурю, яка 8 березня досягла Землі. На сьогоднішній вечір магнітне поле нашої планети повернеться у свій нормальний стан.

За повідомленнями служб електронного моніторингу, під впливом нинішньої сонячної бурі апаратура і мережі зв`язку не постраждали. Проте багато людей у різних країнах скаржилися на погіршення самопочуття, а також на поганий настрій. Це, на думку фахівців, також може бути наслідком нинішніх космічних потрясінь.