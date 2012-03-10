Парламент Хорватії ратифікував договір про вступ країни до Євросоюзу

Хорватський парламент на своєму позачерговому засіданні у п`ятницю одноголосно підтримав ратифікацію договору про вступ Хорватії до Європейського Союзу, повідомляє РІА «Новости».

Всі присутні у залі 136 депутатів висловилися на підтримку договору. У засіданні брали участь усі члени уряду, представники дипломатичного корпусу і церкви.

Хорватія вступить до Європейського союзу 1 липня 2013 року після завершення процесу ратифікації в 27 країнах ЄС договору про членство, який керівництво країни підписали в Брюсселі 9 грудня минулого року. На сьогодні документ ратифікували Словаччина, Угорщина, Болгарія, Італія і Мальта. На січневому референдумі ідею євроінтеграції підтримали понад 66% хорватських громадян.

Сьогоднішньому голосуванню в парламенті передували виступи відомих політиків.

Як заявив прем`єр-міністр Зоран МІЛАНОВИЧ, "ЄС дає можливість для досягнення кращої якості життя і підвищення рівня безпеки".

З.МІЛАНОВИЧ вважає, що Хорватія може скористатися членством в ЄС, щоб створити сильнішу, успішнішу і якіснішу державу, в якій люди почуватимуться більш упевнено.

Зі схожими оцінками виступила і міністр закордонних справ Весна ПУСІЧ, яка нагадала, що інтеграція в ЄС є предметом політичного консенсусу в країні.

Голова основної опозиційної партії "Хорватська демократична співдружність" (ХДС) Ядранка КОСОР сказала, що нинішньому поколінню політиків випала рідкісна можливість - ухвалити рішення про долю такого важливого документа.

Я.КОСОР, яка очолювала уряд до грудня минулого року, перебувала при владі у період завершення переговорів Хорватії з ЄС.

Виступаючи, депутати заявляли не лише про підтримку євроінтеграції, але й закликали не ідеалізувати Європейський Союз, зазначаючи, що на країну чекає боротьба з тяжкими наслідками економічної кризи.

Зі вступом до ЄС влада Хорватії пов`язує, перш за все, сподівання на подолання економічних проблем, що загострилися останніми роками, в країні, 18% населення якої є безробітними.

Загреб подав заявку на вступ до Євросоюзу в 2003 році, через вісім років після закінчення збройного конфлікту, яким супроводжувався розпад СФРЮ. Вступ до ЄС був одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів усіх урядів, які перебували при владі в Хорватії.

Офіційні переговори з Брюсселем про членство в ЄС почалися в 2005 році і тривали шість років. Будь-якій державі-кандидату необхідно провести із співтовариством переговори за 35 так званими "главами" переговорного досьє.

Хорватія стане другою республікою колишньої Югославії, яка ввійде до ЄС. Першою до співтовариства приєдналася Словенія в 2004 році. Решта країн колишньої Югославії - Сербія, Чорногорія, Македонія і Боснія і Герцеговина - також претендують на членство в Євросоюзі.