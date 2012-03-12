Саркозі закликав переглянути Шенгенську угоду, погрозивши, що Франція вийде з неї

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ в ході виступу перед своїми прихильниками закликав переглянути Шенгенську угоду, погрозивши в іншому разі вийти з неї.

Як передає Lenta.ru, пряму трансляцію мітингу на підтримку чинного президента організував сайт газети Le Figaro.

«У Шенгенської зони, як і у економічної, має бути свій уряд, необхідні інструменти для боротьби з кризою», - заявив Н.САРКОЗІ.

На його думку, країнам Шенгенської угоди необхідна можливість виключати з нього члена, що «завинив». Таким чином президент Франції сподівається захистити Європу від потоку нелегальних мігрантів.

В тому разі, якщо запропоновані Францією поправки не будуть прийняті протягом 12 місяців, країна вийде з Шенгенської угоди.

Мітинг на підтримку Н.САРКОЗІ відбувся в неділю, 11 березня, в передмісті Парижа Вільпенте. Підтримати чинного президента, який балотується на другий термін, прийшли близько 50 тисяч осіб.

Перший тур президентських виборів відбудеться у Франції 22 квітня. Основним суперником Н.САРКОЗІ є соціаліст Франсуа ОЛЛАНД. Останнім часом він показував вищі рейтинги, ніж чинний президент, і багатотисячною акцією Н.САРКОЗІ сподівався поліпшити свої позиції.

У своєму виступі, який тривав близько години, президент звернув увагу на проблеми міграції і наслідки економічної кризи, а також закликав створити палестинську державу і зберегти атомну енергетику. Виступ Н.САРКОЗІ закінчився гаслом «Хай живе Франція! Хай живе республіка!» і «Марсельєзою».

Боротьба з нелегальною міграцією була однією із центральних тем і попередньої передвиборної кампанії Н.САРКОЗІ в 2007 році. Тоді йому вдалося перемогти в другому турі, на кілька відсотків випередивши кандидата від соціалістів Сеголен РУАЯЛЬ.