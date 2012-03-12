Анонс на 12 березня

* 12-14 березня відбудеться державний візит в Україну Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. У рамках візиту передбачається підписання низки двосторонніх документів: Міждержавної програми торгово-економічного співробітництва між Україною та Туркменистаном на 2012-2015 роки; міжурядових та міжвідомчих угод, спрямованих на розширення українсько-туркменського співробітництва, зокрема в галузях науки та технологій, охорони здоров`я, спорту, урядового зв`язку, міжрегіональної взаємодії.

* Круглий стіл з обговорення законопроекту «Про об`єднання територіальних громад» (№ 9590). Захід проводиться з метою вивчення думки експертів РЄ, Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вчених про проект Закону України «Про об`єднання територіальних громад» (№ 9590). Зазначеним законопроектом пропонується встановити основні умови об`єднання територіальних громад, порядок його ініціювання, порядок утворення об`єднаної територіальної громади та діяльності органів місцевого самоврядування в об`єднаній територіальній громаді.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Два роки уряду Миколи Азарова: успіхи і прорахунки». Учасники: керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко, засновник групи компаній Research & Branding Group Євген Копатько та експерт з економічних питань Віктор Лисицький.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Київська влада ховається за громадськість?». Чи справді новий генплан, який представлять прем`єру М.Азарову, узгоджений із громадськістю? Кому і для чого потрібно перекласти відповідальність перед киянами за затвердження проекту нового Генерального плану з Київради - на головних борців проти Генплану? Чому самі активісти дізнаються про це тільки із засобів масової інформації? І головне - який вихід із цієї ситуації запропонують активісти киянам, щоб врятувати столицю від продовження варварської забудови? Про це та інше піде мова на прес-конференції. Учасники: Володимир Колінко, БФ «Київська ландшафтна ініціатива», Олександр Сергієнко, «Інститут міста» Костянтин Матвієнко, «Корпорація стратегічного консалтингу «Гардарика», Олексій Василюк, «Національний екологічний центр України», Ігор Луценко, «Збережи Старий Київ» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової на тему: «Соціальні ініціативи Президента України».

* Відбудеться прес-конференція представників ресторанної галузі. Ресторатори й офіціанти звернуться до народних депутатів із закликом прийняти в першому читанні законопроект № 9474, що передбачає 100% звільнення кафе, барів і ресторанів від тютюнопаління. Даний законопроект захищає право на безпечні для здоров`я умови праці, а також підвищує якість ресторанної індустрії в цілому. Учасники: Олег Оникієнко, глава правління Київської асоціації офіціантів, Андрій Пінчук, директор ресторану «Варення», Ігор Сухов, керівник ресторану «Mon Ami», Олександр Ваврик, керуючий ресторану «Культ-Ра»; Денис Доманський, офіціант.

* Круглий стіл на тему: "20 років української приватизації в оцінках її родоначальників, фахівців та експертів". Організатор - Асоціація народних депутатів України. Учасники: Михайло Байрак, Олександр Барабаш, Олександр Бондар, Богдан Будзан, Ігор Бураковський, Вадим Васильєв, Лідія Верховодова, Таїсія Воронкова, Валерій Геєць, Євген Григоренко, Володимир Гриньов, Степан Давимука, Олександр Данилюк, Олександр Завада, Анатолій Кінах, Олександр Костюк, Володимир Лановий, Володимир Ларцев, Борис Марков, Євген Мармазов, Віталій Мельничук, Микола Мних, Олександр Мороз, Олександр Пасхавер, Володимир Пилипчук, Володимир Прядко, Олександр Рябченко, Віктор Сальников, Юрій Сербін, Олександр Тарасенко, Юрій Тараторін, Анатолій Федоренко, Ігор Хотей, Володимир Щербина, Микола Щербина, Павло Юмашев.

* Прес-конференція на тему: "Іпотечне кредитування: чи є у держави реальні механізми відшкодування банкам відсотків?». Учасники: Владислав Лук`янов, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків Павло Матіяж, виконавчий директор Української національної іпотечної асоціації.

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