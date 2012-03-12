ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 березня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Україна має намір купувати газ у Німеччини» пише: «Нафтогаз» має намір купувати у німецької компанії RWE газ за спотовими цінами через трубопроводи Словаччини. Таким чином, українська ГТС працюватиме у реверсному режимі, а газ для вітчизняних споживачів буде дешевшим.

http://delo.ua/ukraine/ukraina-namerena-pokupat-gaz-u-germanii-174679/

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Також «Діло» в публікації «Вартість ліків відшкодовуватимуть тільки важко хворим українцям» пише: часткове відшкодування вартості ліків буде проводитися серед людей з найбільш високою захворюваністю.

http://delo.ua/world/stoimost-lekarstv-budut-vozmeschat-tolko-tjazhelobolnym-ukrainca-174694/

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«Діло» у публікації «У Москві заборонили сири ще двох українських сирзаводів» пише: Росспоживнагляд заявив, що в Москві виявили невідповідність техрегламенту в сирах ще двох українських виробників: Ахтирського сиркомбінату і «Дубномолоко». Таким чином, у Росії заборонено продаж сирів 9 українських підприємств.

http://delo.ua/ukraine/v-moskve-zapretili-syry-esche-dvuh-ukrainskih-syrzavodov-174691/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валюта втрачає популярність», у якому пише: попит на готівкову валюту скоротився за зиму майже вдвічі - у лютому він впав до рекордно низького за півтора роки рівня у $1,4 млрд. У порівнянні з показниками осені попит зменшився більш ніж на $1 млрд. Зниження скуповування валюти населенням учасники ринку пояснюють стиханням девальваційних очікувань на тлі збереження високих ставок на гривневі депозити.

http://www.kommersant.ua/doc/1890381

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Уряд подивився на Захід», у якому пише: уряд планує створити новий державний орган, відповідальний за євроінтеграцію. Його керівника вже визначено, а механізм створення опрацьовується. Єврокомісія, а також українські експерти привітали ініціативу Києва. Проте перешкодою для ефективної роботи нового органу може стати втома Євросоюзу від України, а також кадрові та фінансові проблеми, зумовлені браком підтримки нових проектів з боку Мінфіну.

http://www.kommersant.ua/doc/1890375

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Банки заплатять за житло» пише: виконання завдання президента щодо зниження ставок іпотечного кредитування обернеться появою механізму автоматичного рефінансування Нацбанком комерційних банків. На думку експертів, щоб гроші НБУ прямували виключно на іпотечне кредитування, мають бути створені умови для монетизації вже сформованих іпотечних портфелів. Таким інструментом можуть стати іпотечні облігації комерційних банків.

http://finance.eizvestia.com/full/banki-zaplatyat-za-zhile

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «До Януковича їде володар газу», в якому пишуть: наразившись на непоступливість Росії в ході газових переговорів, українська влада активізувала співпрацю з іншим великим експортером енергоносіїв. Сьогодні з державним візитом Київ відвідає президент Туркменистану.

http://state.eizvestia.com/full/k-yanukovichu-edet-vlastelin-gaza

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Газета «Сьогодні» в публікації «Польща вже видає українцям «спрощені» візи» пише: українські вболівальники, які збираються відвідати футбольні матчі в Польщі на Євро-2012, можуть уже подавати документи на візи (за три місяці до початку ЧЄ).

http://www.segodnya.ua/news/14346524.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Роковини «Фукусіми»: влада відновлює селища, а в аптеках почали продавати дозиметри» пише: 11 березня минулого року потужний землетрус у Японії забрав життя майже 20 000 чоловік.

http://www.segodnya.ua/news/14346504.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «До «дорогих» кредитів доведеться звикати?» пише: якщо юридичні особи можуть розраховувати на «дешевий» кредит, то фізичні - поки що тільки на дорогий. Хоча є надія, що «підготовка» до виборів до Верховної Ради простимулює приплив «свіжої» гривні в економіку, і тоді банки зможуть піти на поступки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/121999

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Чиновники перестарались у боротьбі з одноденками і «офшорною економікою» пише: чиновники, борючись з одноденками і «офшорною економікою», запропонували заходи, які явно негативно вплинуть на діловий клімат у Росії. За поліпшення клімату виступає і чинний президент Медведєв, і новообраний – Путін.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1532325/sud_ne_nuzhen

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Також «Ведомости» в публікації «Як Samsung потроїла частку ринку в Росії» пишуть: завдяки різкому зниженню цін на всі моделі Samsung за рік потроїла частку на російському ринку смартфонів.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1532317/samsung_udeshevila_smartfony

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Видання «Известия» в публікації «Еллада готує ринкам нові сюрпризи» пише: індекси можуть знову впасти - на хвилі судових позовів з боку незадоволених власників грецьких облігацій.

http://izvestia.ru/news/518037

(УНІАН)